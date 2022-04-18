中國經濟：一季度增長4.8% 高於預期但低於全年目標

19 分钟前

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中國國家統計局周一（4月18日）發佈數據顯示，2022年一季度國內生產總值（GDP）同比增長4.8%。

這一數據高於多家機構和經濟學家們的預期，但相比全年5.5%的增長目標還有差距。

值得注意的是，第一季度GDP增長率還未完全體現本輪上海疫情的影響。

作為中國的金融中心，上海已「封城」三周，但疫情並沒有顯著改善。 周日，上海報告22，248案例，包括19831無症狀感染者， 連續至少一周維持在22000例以上。

有經濟學家研究估算，如果上海這樣的特大城市實施封城兩周，對當月全中國GDP的影響大致在2個百分點左右，其中約有7%是來自於當地封城對其他城市造成的間接經濟損失。

高於預期

4.8%的經濟增速對於保持多年高速增長的中國而言，並不算高。但去年四季度GDP增幅為4%，不少分析人士認為，中國經濟快速復蘇後，逐漸乏力，因此對於今年一季度的預測普遍不高。

3月，彭博社對多位分析師進行調查，他們預測中國一季度GDP增長均值為4%。中國媒體財新對14家國內外機構調查的預測均值為4.5%。

路透社最新季度調查預估中值顯示，受到新冠疫情影響，預計2022年一季度中國經濟同比增速4.4%，為年內低點，二季度為4.8%，三四季度進一步回暖至5.3%和5.4%。

摩根士丹利原本預估中國一季度增速為4.5%，但鑒於新一輪疫情來襲，將該預測下調到3.9%，甚至將今年一季度中國經濟環比增速預估下調到零。

因此，今日公布的4.8%增速，高於上述各個機構的預測值。

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困難與挑戰

中國國家統計局表示，面對國際環境更趨複雜嚴峻和國內疫情頻發帶來的多重考驗，一季度國民經濟延續恢復發展態勢，經濟運行總體平穩；同時也要看到，國內外環境複雜性、不確定性加大，經濟發展面臨較多困難和挑戰。

數據也在一定程度上反映出一季度的困難和挑戰。

3月以來上海等多省市疫情加劇，明顯拖累服務業恢復，當月全國服務業生產指數同比下降0.9%，而2022年前兩月為增長4.2%。一季度累計，服務業生產指數同比增長2.5%，大幅低於2021年全年10.6個百分點的增長。

就業數據也不容樂觀。3月全國城鎮調查失業率為5.8%，較2月上升0.3個百分點，升至近兩年的最高水平。

疫情以來，作為拉動經濟「三駕馬車」，投資和出口兩部分強力反彈，特別是出口，連續創造新紀錄。然而，消費的恢復相對緩慢。今年一季度，受到新一輪疫情影響，消費的增長形勢更為嚴峻。

國家統計局新聞發言人付凌暉在周一的發佈會上介紹，一季度社會消費品零售總額108659億元，同比增長3.3%。其中，3月社會消費品零售總額34233億元，同比下降3.5%，環比下降1.93%。