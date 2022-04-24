新冠疫情、烏克蘭戰爭和史上巨變一樣 「改變人們的穿著方式」
- 劉佳
- BBC中文特約撰稿人
與往年相仿，西北歐今年的仲春乍暖還寒。不過，對比近兩年來，隨著各國疫情解禁，跨境旅行再度無聲無息地成為人們生活中想當然的事情，對很多人來說春意中似乎多了幾絲希望和溫馨。
窗外樹影、屋影和人影荏苒，兩年多來首度乘「歐洲之星」高鐵從倫敦往巴黎現場參展的丹麥時尚設計師班森（Cecile Bachman）便感觸良多。這是疫情以來她首次巴黎行，也是她首次參與有觀眾的現場走秀。
周日的列車車廂內空蕩蕩的。隨行的幾名模特們穿著新季衣服，湊在一起玩兒遊戲、讀書、擺造型消磨時間。看著眼前的新作，班森有些按耐不住的激動。
她對BBC中文說：「終於來巴黎了！巴黎是浪漫和手工技藝的代名詞，和我的設計完全契合。」
激動歸激動，同其他很多行業一樣，疫情和烏克蘭戰爭已經對時裝工業造成了巨大衝擊。據介紹，此次同樣來巴黎走秀的巴黎女裝品牌Coperni平時就非常依賴烏克蘭「外援」。
他們在走秀前發佈的Instagram稱，凖備走秀期間向烏克蘭的工作室致敬。Coperni這樣說道：「自從我們的品牌開創以來，大部分剪裁一直是出自位於基輔的Cap Est Sarl工作室。精湛的手工技藝讓我們深深體會到現代剪裁的魅力。這次巴黎走秀獻給她們 —— 我們最棒的合作伙伴。」
班森表示，說到自己品牌目前受戰爭影響還不大，因為一直是自己研發佈料。據悉，她們先是花很長時間手繪2D的草圖，然後與在瑞士的布料生產廠合作在發展出布料。
烏克蘭戰爭的衝擊
話雖如此，在全球時裝業中，受到疫情和戰爭嚴重衝擊的廠商大有人在。
據統計，像Coperni一樣依靠烏克蘭專業工廠生產衣服的同行不算少數。比如，Zara、New Look和瑪莎等品牌已將大部分生產轉移到基輔、利沃夫和敖德薩的烏克蘭工廠。
回看歷史，二十世紀末期，烏克蘭一直是蘇聯最大的製衣中心之一，擁有技藝精湛的紡織匠人和歷史悠久的縫紉傳統，再加上她優越的地理位置和便宜的生產成本，讓成熟品牌動心之外，還吸引了不少新人設計師。
坐落在烏克蘭敖德薩的製衣工廠Udekasi表示，戰爭帶給他們的影響即時可見。據悉， 他們為新品牌和新設計師提供便利，不僅降低訂單起訂數量，還為設計師提供實驗性製作。可是目前到了新季生產時候，當地卻成為了戰場。
烏克蘭紡織業出口量佔全國總產量的80%-90%，與46個國家簽有19項自由貿易協議。
據路透社數據，截止到3月4日伊斯坦布爾的紡織和皮革廠家，已收到來自莫斯科和基輔價值2億美金的取消訂單通知。
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Statista數據顯示，俄羅斯服裝市場的年收入達到 381.96 億美元，市場預計每年增長 2.75%（2022-2026 年復合年增長率）。其最大的細分市場是女性服裝，市場規模為 207.65 億美元。在烏克蘭，2022 年服裝市場的收入達到 502.7 萬美元，市場預計每年增長 8.09%（2022-2026 年復合年增長率）。
另外，土耳其是全球紡織成衣業的重鎮，也是歐盟第二大供應來源國。據信，該國有將近六萬的紡織工廠、鞋廠和製衣工廠，每年生產650億美金的成衣和裝飾品。2021年光是出口到俄羅斯的服裝、紡織品和皮具總額達7.18億美金，出口烏克蘭的總量是3億多美金。
俄羅斯和烏克蘭兩國是土耳其重要的訂貨商來源，伊斯坦布爾品草出口商會負責人森諾卡可（Mustafa Senocak）表示："我們收到成千上萬雙皮鞋和皮衣訂單取消要求，現有的俄羅斯訂貨商詢問是否可以用盧布結算，否則他們無法支付。"
行業負責人告訴路透社，由於不確定性，土耳其與白俄羅斯、摩爾多瓦和羅馬尼亞的貿易也有所降溫。一些波蘭客戶要求暫停訂單。
除了生產方面的影響，時裝業市場格局也發生過了變化。隨著西方國家對俄羅斯的戰爭制裁，愛馬仕、香奈爾、和開雲集團（Kering）暫停在俄羅斯的業務，其他品牌也追隨奢侈品牌暫歇退出俄羅斯市場，香奈爾近日宣佈對在海外持有俄羅斯國籍的消費者進行購買限制。
儘管如此，華爾街研究和經紀公司伯恩斯坦的分析師索爾卡 (Luca Solca) 告訴 BBC，俄羅斯的奢侈品時尚僅佔大多數公司全球收入的 2% 左右，但俄羅斯人是一個「崇尚享樂的民族」，熱衷於奢侈品消費，對世界各地的企業都很有價值。
全球投資銀行諮詢公司 Evercore ISI 的消費者和奢侈品分析師薩阿德（Omar Saad）注意到俄羅斯人在貨幣貶值時恐慌性購買奢侈品，尤其是珠寶，以作安全投資。 寶格麗（Bulgari）報告稱，自戰爭開始以來，其俄羅斯商店的銷售額激增，其母公司LVMH卻最終停止了在俄羅斯的所有旗下品牌商店。
然而，對於此舉也有同行持不同意見。擁有優衣庫等品牌的日本零售控股公司迅銷於 3 月 9 日宣佈，他們將繼續在俄羅斯開展業務。公司創始人柳井正表示：「衣服是生活必需品。俄羅斯人民和我們一樣有生活的權利。」
就奢侈品市場，時尚聯合（FashionUnited）表示，俄羅斯和烏克蘭共同佔全球奢侈品銷售額的 4%到5%左右，這意味著衝突的直接影響可能較小。
創作的復蘇
縱觀歷史，戰爭和疫情所帶來的影響並不都是消極。有專家介紹說，以往全球範圍的動亂之後，往往迎來的是藝術創作熱情和靈感的迸發。
1918年一戰尾聲，西班牙流感緊接著全球蔓延，至少奪走全球5000萬人的生命，再加上在戰爭死亡2200萬人，全球經濟、社會所受衝擊可謂巨大。在 1920 年西班牙流感結束後，全球持續約一年的金融蕭條，失業率上升至 8.7% 左右，股市狂跌。
然而，那段時間裏，各國設計師反倒靈感大爆發，創作到達了新的高峰。根據NSS雜誌，20世紀初一戰結束隨即爆發的西班牙流感之後，香奈兒、古馳和芬迪等品牌的經典款式和設計紛紛出爐。這個階段是世界上有史以來最具創新性的時期之一，被許多人稱為「咆哮的二十年代」。
1921-1929年期間，汽車、收音機、冰箱、電動洗衣機、自動點唱機等新技術的發明和普及，美國的消費出現了巨大的繁榮。也影響了全球股市。在「咆哮的二十年代」，最活躍的城市是紐約、芝加哥、柏林、巴黎和倫敦等主要首都。
許多時裝公司和設計師在此期間盡情綻放。香奈爾在巴黎走紅；拉文（Jeanne Lanvin）憑借她的巴黎高級定制茁壯成長；古馳（Gucci ）於 1921 年在佛羅倫薩創立； 斯奇培爾莉（Elsa Schiaparelli ）回到法國開始她的事業，並於 1925 年在羅馬推出了品牌芬迪（Fendi ）。這個時期被稱為「時裝遊行」時代，因為設計師們開始在他們的商店中向人們展示新設計。
對比現在，疫情持續第三個年頭，俄烏戰爭開始，根據英國國家統計局今年1月統計的數據，一周當中有36%的人由於感染新冠至少在家辦公一次。英國已有17萬人死於新冠病毒。
設計師們卻從疫情和戰爭當中迸發出靈感。時裝業貌似停滯：疫情中經歷的時裝周取消、訂貨會取消，設計師走秀取消等等，再加上俄烏戰爭將給他們帶來的原材料危機，更是雪上加霜。講古論今，班森就形容自己這次在巴黎辦現場走秀是經歷了疫情和戰爭之後的「勇敢的回歸」。
用丹麥詩人蒂特萊芙瑟（Tove Ditlevsen）的詩歌《午夜漫步》打底作為走秀的開場白，班森表示她想傳達一種積極的情緒。她表示：「我從十幾歲就喜歡讀蒂特萊芙瑟的詩，它伴隨我的童年。讀這首詩讓我眼前一下子浮現了許多顏色，它們是積極的顏色。」
班森告訴BBC中文：「這一次創作是聚集以往的每一季設計靈感，將他們不斷發展、放大以往的過程」。
穿著變化
據介紹，歷史上的疫情、戰爭除了改變政治、經濟與社會大格局，也會改變人們著裝的習慣與方式。
比如，第一次世界大戰期間，裁縫被徵召入伍，迫使他們關閉業務。其他時裝公司轉而努力為士兵製作繃帶、襯衫和襪子。而新冠疫情期間，許多品牌和設計師自告奮勇製作口罩，還專門把口罩加入到設計當中，推出口罩和衣服配套的裝扮。
另外值得一提的是，如同歷史不斷重覆一樣，新冠改變了我們的日常穿著習慣。伊薩貝爾（Joanne Isabel）是英國肯特一家房產公司的主管，她每天在家辦公將近兩年，她告訴BBC中文：「我現在不用穿西裝和派對禮服，每天在家只用運動褲和睡裙，工作、吃飯和休息不用換衣服」。
雜誌《快公司》中提到，重大的世界事件改變時尚，這不是第一次。
第一次世界大戰引發了女性穿著翻天覆地的改變。一戰前，引領時尚潮流的法國上流社會女性，每天要更換五次衣服，有針對不同場合的特定、精緻的服裝，例如晨衣、茶裙和歌劇合奏。當戰爭在歐洲爆發時，富有的法國女性拋棄了這些不切實際的服裝，開始穿上量身定制的西裝。這股風潮影響了英格蘭，在工薪階層十分流行，並保持了幾十年。它成為所有社會階層女性的默認設置。後來傳到全世界。
另一方面，戰後女性在美國獲得投票權，自由和享受的願望使女性追求自由的東西。女性放棄了緊身胸衣，連衣裙更短、更寬鬆，腰線更低或不存在等等，舒適的針織面料風靡一時，男性專門放手錶和錢包的口袋首次出現在批量生產的女裝上。
一戰博物館的教育策展人沃格特 (Lora Vogt) 說：「一些女性西裝就模仿了士兵的制服」。
中央聖馬丁博物館和當代收藏教授維爾庫克斯（Judy Willcocks）對此表示，服裝隨著女性從事的工作而改變。男性參戰，女性越來越多地進入勞動力市場，在辦公室、工廠和醫院工作。西裝成為女性著裝重要的部分，因為穿西裝用時短，也行動自如。
「全球都在轉向寬鬆、允許大幅度運動的服裝，」沃格特說。
消費習慣變遷
講到新時代設計理念，班森平時追求的是「可持續性服裝」。儘管由於她的設計講究加入刺繡、大花印花和手繪等精工，受到「過於浪費和奢華」的一些批評。 世界呼籲環保組織Good On You就認為，班森的設計過於「追求形式」，「不夠環保」；儘管品牌聲稱運用環保材料，但始終沒有從本質解決「創意回收」。
但班森認為環保和可持續不一定就是要簡樸。她說：「我還有奶奶給我的衣服，也希望我的衣服可以傳給我兒子」。
日本紡織匠人福吉薩瓦（Emi Fujisawa）也贊同班森所提倡的精工好料衣服持久傳承的觀點，認為一件衣服應該可以穿很長時間，而不是一季一換。她認為，可持續性服裝，是為買一件衣服一直穿為初衷製作而成。如果帶著這樣的思維看我們的定價，把價錢分攤到每一年，就不會覺得相對於「快時尚」而言的可持續性服裝價格不菲。
根據BBC的調查，截止到2020年，一名快時尚消費者購買衣服的數量平均比15年前增加60%，在英國每分鐘有超過兩噸的衣服被賣出，多於歐洲其他國家。全球每年賣出5600萬噸的衣服，預計2030年將增長到9300萬噸。
此外，戰爭制裁和疫情所帶來的通貨膨脹，將持續一段時間。能源漲價導致生活成本大幅度提供，人們開始對穿搭謹慎消費。
由戰爭衍生的不確定性可能會讓消費者變得更加保守。奢侈品分析師薩阿德表示，歐洲當地的支出短期內可能會有點不穩定，因為戰場離自己很近。
消費者目前的心態就是「等待」。
赫爾（Vicky Hall）在倫敦的金絲雀島經營慈善老人院，她在疫情期間經常在一家慢時尚網店——Beautiful Freak Fashion Lab購物，她告訴BBC中文說：「我要慢下來了，因為太多不確定，......人們都在觀望，沒有人會隨意消費。對於零售商來說，一定是個挑戰。」