流媒體網飛Netflix十年來訂戶和利潤首次銳減 背後的五個原因

娜塔莉·謝爾曼（Natalie Sherman）

BBC駐紐約商務記者

36 分钟前

圖像來源，Netflix 圖像加註文字， 網飛在新冠期間大受歡迎。

網上流媒體訂閲平台網飛(也稱奈飛，Netflix)10多年來首次出現訂戶下降情況。

網飛說，在2022年第一季度失去20萬訂戶。

由於網飛在包括美國和英國等主要市場提價，同時又因烏克蘭戰爭撤出俄羅斯，訂戶銳減。

網飛警告，未來還會有更多損失。該公司暗示，在推動新增用戶同時將會打擊共享密碼現象。

共享密碼

網飛估計，有1億以上用戶與別人共享密碼，違反規定。

網飛老闆里德·哈斯廷斯表示，公司迅速增長時，解決「賬戶分享」問題並不是他們關注的重點，但現在正在努力遏制這一問題。

為彭博新聞社撰寫Screentime實時通訊的盧卡斯·肖對BBC表示，對網飛來說，共享密碼「長久以來」一直是個難題。

他說，感覺網飛正試圖找出有潛力增長的領域。他還說，網飛過去也曾試圖遏制密碼共享問題，但事實證明難度很大。

訂戶撤單

網飛在致股東的一封信中說，新冠疫情期間訂閲數量激增「掩蓋了真相」，並警告說，在到7月份這3個月中還可能有另外200萬訂戶離開。

網飛表示，正如結果和預測所顯示的那樣，他們的收入增長大大放緩。

「我們相對的高家庭普及率 - 包括大量共享賬戶的用戶 - 加上競爭，正在構成對收入增加的不利形勢，」他們說。

網飛在全球仍擁有2.2億用戶，網飛上次在單一季度訂閲人數減少還是在2011年。

撤出俄羅斯

網飛說，在烏克蘭戰爭爆發後該公司決定撤出俄國，這讓它失去了70萬用戶。同時，由於價格上漲，另外60萬美國和加拿大用戶停止訂閲網飛服務。

網飛表示，此舉「符合預期」，儘管訂單減少，但仍將為公司帶來更多收益。

同去年同期比較，網飛今年頭3個月的收入上漲了9.8%，超過78億美元。但這標誌著同前幾個季度相比有所放緩，同時利潤下降6%以上，約為16億美元。

但是，網飛本季度的虧損被日本和印度等其他地方新用戶的增加部分抵消。

隨著公司的成長，網飛說他們將專注於國際市場，並挖掘據估計1億共享賬戶用戶的潛力，其中包括美、加的3000多萬用戶。

網飛也在研究廣告，看是否能從與家人和朋友共享賬戶的用戶那裏獲得收入。

圖像來源，LIAM DANIEL/NETFLIX 圖像加註文字， 網飛上熱播的系列之一 Bridgerton。

網飛老闆哈斯廷斯表示，那些關注網飛的人都知道他一直反對廣告的複雜性，特別喜歡訂閲從簡。但儘管如此，他更注重消費者選擇。

哈斯廷斯還表示，「很明顯」，迪士尼和家庭票房（HBO）有廣告服務，效果不錯。

節省開支

分析人士指出，消費成本上漲正在影響許多國家成千上萬的家庭。

例如，根據市場調研公司Kantar的研究，在英國，今年頭3個月，英國人就取消了超過150萬個流媒體訂閲，38%的人說他們希望節省開支。

行業競爭

同時，網飛也面臨行業激烈競爭：從亞馬遜和蘋果，到傳統媒體迪士尼都在為其網上流媒體服務投資。

「PP前瞻」研究的分析人士佩斯卡托雷表示，網飛應該對用戶流失進行「事實核查」，因為該公司試圖在留住用戶和增加收入之間取得平衡。

佩斯卡托雷補充說，雖然網飛和其他服務在新冠封鎖期間對人們非常重要，但用戶現在正在根據不斷變換的習慣對消費三思而行。

他說，總而言之，目前可供人們選擇的服務太多，但金錢有限。

網飛訂單下降消息傳出不久後，該公司股價暴跌，市值蒸發逾300億美元。

分析：多項因素結合起來讓網飛陷入困境

北美科技事務記者詹姆斯‧克萊頓（James clayton）

網飛和許多其他技術公司一樣受益於新冠疫情。新冠大流行期間，人們湧向流媒體公司 - 似乎出不了錯。

但目前幾項因素結合起來，使網飛面臨10幾年以來最困難的運營環境。

首先，它似乎無法找到阻止人們共享密碼的解決方案，儘管網飛對此已經抱怨多年。

同時，來自迪士尼+和蘋果電視競爭對手的競爭，使流媒體市場競爭異常激烈，而網飛又在這時提價。

網飛也在怪罪撤出俄國市場的決定是造成全球負增長的原因 - 這在技術層面是正確的。但網飛預測下個季度用戶仍會減少，因此，這不僅僅只是俄國市場的問題。