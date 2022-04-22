上海疫情：封鎖持續歐美公司憂「物流噩夢」和人工緊缺

16 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， A worker wearing protective gear in Shanghai

歐盟商會表示，在上海的西方公司在經歷了封城後開始復工復產，但卻正面臨著一場「物流噩夢」。

該機構預計這些問題還將持續幾個星期。

本周五，中國官員表示，他們將幫助超過600家公司在這個中國最大城市和金融中心復工復產。

此前，英國和美國的商業機構也表示，他們的成員企業受到中國防疫措施的衝擊。

歐美商會的判斷

中國歐盟商會副主席、上海分會會長許倍帝（Bettina Schoen-Behanzin）表示，一些公司讓其員工留在上海，以重啟運營。儘管如此，「許多公司仍然面臨著勞動力短缺和物流困難的挑戰」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 4月18日，一位身穿防護服的工作人員在上海標誌性的外灘進行消毒作業。

她本周四在一份聲明中稱，「我們估計，由於持續的封鎖，企業只有不到30%的勞動力有資格去工作，所以在政策和現實執行之間存在巨大差距。」

許倍帝稱，大家的共識是，這種物流方面的噩夢將持續到5月中旬。

代表英國和美國公司的商業團體也對上海和其他中國城市封鎖的影響表示擔憂。

同樣在周四，上海美國商會表示，政府官員們仍在協調工人和貨物在不同省份之間的流動。

該協會會長鄭藝（Eric Zheng）告訴BBC，協調的效率將決定運輸和物流瓶頸得到緩解的速度。但有一些積壓的貨物可能需要幾天到幾周的時間來解決。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 上海「封控」 中國疫情封鎖進一步破壞供應鏈

不僅影響上海

上海對中國經濟而言非常重要。經濟學人智庫（EIU）經濟分析師徐天辰向BBC中文介紹，中國將工業經濟放在首位，過去兩年，中國能夠迅速控制地區性疫情，保持住全產業鏈和物流網絡未被中斷，出口實現強勁增長。而上海是這種模式的一個重要樞紐：它是世界上最大的港口之一，擁有許多先進的製造能力，並與長三角其它省市有著密切的供應鏈聯繫，而長三角地區擁有中國最大的製造業集群。

此外，香港中文大學經濟系教授宋錚最近與幾位學者進行聯合研究顯示，如果對北京或上海這樣的一個特大城市實施封城兩周，對當月全中國GDP的影響大致在2個百分點左右（根據去年數據測算，約為1900億元），其中約有7%是來自於當地封城對其他城市造成的間接經濟損失。

同時，中國英國商會周三的一項調查顯示，由於當地防疫措施限制，在中國的英國公司預計他們今年的利潤將下降。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 特斯拉上海工廠等歐美企業受到封城的嚴重影響。（資料圖）

在接受調查的200多家公司中，超過三分之二的公司表示，他們預計今年的收入會減少。其中接近一半的人說，這些限制影響了他們吸引和保留外國人才的能力。

上海作為金融、製造和航運中心今年以來新冠病例激增。3月下旬，上海開始實施封城和全民檢測。

隨著限制有所放鬆，特斯拉的上海超級工廠近期已開始復產。

特斯拉CEO埃隆·馬斯克周三表示，確實失去了很多重要的生產時間。

然而，德國大眾汽車和蘋果iPhone生產商和碩的上海工廠仍然關閉。