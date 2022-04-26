馬斯克收購推特：他為什麼要買推特？推特可能會有什麼變化？

21 分钟前

圖像來源，Getty Images

伊隆·馬斯克（Elon Musk）和推特（Twitter）董事會已經就440億美元（345億英鎊）的收購計劃達成協議。

這項收購案不到一個月前才由馬斯克宣佈，僅在一周以前來看似乎希望渺茫，但是卻在短短幾日內峰迴路轉，雙方最終達成協議。

為什麼改變主意？

一開始在馬斯克宣佈出價收購推特的時候，推特公司起初拒絶，甚至還動用「毒丸條款」防止馬斯克的收購。

所謂「毒丸條款」（poison pill），又稱為「股東權益計劃」，指的是目標公司抵禦惡意收購的一種方式，公司董事會通過股權攤薄，使公司原有股東可以較低的價格獲得公司大量股份，從而抬高收購方的成本。

但是馬斯克後來向推特提交了收購資金的組成內容，包括他自有資產，以及華爾街金融大戶摩根士丹利（Morgan Stanley）的財務支持。

有了資金的細節和穩固的財務支持之後，雙方終於見面討論，而收購協議商談也在周末期間加速進行。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 推特董事會一開始反對馬斯克的收購計劃

馬斯克為什麼要收購推特？

馬斯克在宣佈達成交易的聲明中表示，「言論自由是民主制度正常運作的基石，而推特是一個數字化的言論廣場，可以在這裏辯論對人類未來至關重要的事務。」

他向推特董事會說明收購案時表示，推特是「全球言論自由的平台」，但是推特現有形式無法履行這個「社會責任」，而「需要轉變成一個私人公司。」

馬斯克曾表示，他對推特的興趣主要是想要全面檢討推特內容的管理政策，想要讓推特成為一個自由言論的平台。

馬斯克自己也是推特的活躍用戶，他在推特上一共有超過8330萬名追蹤者，並對推特的使用功能有許多意見。

最近他在推特上發文詢問8330萬名推特追蹤者推特是否應該允許使用者編輯推文，74%的回復者表示同意。

收購後，推特可能會有什麼變化？

馬斯克收購推特，承諾要減少內容管理，加大言論自由，這引發了許多人對推特未來會如何改變的疑問。

人權團體對減少內容管理可能會導致推特仇恨言論的增加表示關注，稱不願意看到推特「對暴力、濫用言論故意視而不見，特別是針對女性、非二元性別者、和其他那些受到不成比例影響的人」。

許多推特用戶也都在問，如果推特改變管理方式和公司政策，那些曾經被推特暫停的賬號是否會獲准回歸。

被推特「封號」最有知名度的就是前總統特朗普，不過他已經表示，就算推特取消對他的限制，他也不會回到推特，而是會繼續用他自己創立的的社交網絡平台「Truth Social」。

馬斯克收購後，誰來管理推特？

目前還不清楚如果馬斯克收購推特成功的話誰會來負責管理推特。

馬斯克自己是特斯拉首席執行官，同時還是空探索技術公司（SpaceX）的首席執行官、首席技術官和董事長，他另外還處理其他多個事業和新創公司。

推特目前的首席執行官是阿格拉瓦爾（Parag Agrawal），他2021年11月接替推特創辦人多爾西成為首席執行官。

當時多爾西表示，他深切信任阿格拉瓦爾擔任推特首席執行官，相信他領導公司的能力。

但是馬斯克對推特公司的管理有許多批評，他在收購文件中對推特董事會表示，對公司管理層「沒有信心」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 新冠疫情期間，馬斯克的財富大增成為全球首富

馬斯克是如何收購推特的？

2022年4月初，美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）的資料顯示，電動車公司特斯拉（Tesla）首席執行官馬斯克擁有9.2%的推特股票。

根據當時推特股價，馬斯克的股權價值約為28.9億美元（22億英鎊），這讓他成為推特最大的單一股東，比推特創始人傑克‧多爾西（Jack Dorsey）2.25%的持股還高出四倍以上。

當時推特邀請馬斯克加入推特董事會，不過馬斯克婉拒加入。

隨後他在4月14日宣佈以每股54.20美元（42.20英鎊），總價440億美元（345億英鎊）的價格收購推特。

馬斯克身價多少？

馬斯克是全球首富，根據福布斯（Forbes）雜誌的資料，馬斯克身價高達2697億美元（2120億英鎊），他擁有電動車公司特斯拉21%的股票，馬斯克的私人公司太空探索技術公司（SpaceX）估值高達1000億美元（780億英鎊）。

在新冠疫情爆發之前，2020年初，馬斯克財富全球排名第35名，但是一年之後，2021年1月，他的財富已經超越了亞馬遜的傑夫·貝索斯（Jeff Bezos）和微軟的比爾·蓋茲（Bill Gates）。

馬斯克在南非成長，17歲的時候前往加拿大繼續大學學業，後轉往美國深造，並創辦了Paypal的前身公司，後來成為該公司首席執行官。

BBC科技事務記者佐伊·克萊曼（Zoe Kleinman）分析：

即使推特自己一開始也沒有把馬斯克的收購計劃當真，每個人都以為這不過只是馬斯克說說而已，畢竟他雖然是全球首富，但照他自己的話說，「缺乏現金」，而且在社交媒體大放厥詞已經算是他的個人風格。

不過他的口袋實力還是不容小覷，數千億美元身價的馬斯克有實力得到他最喜歡的玩具，因此他擺出來有實質內容的收購資金內容，最終獲得推特董事會的同意。

推特並沒有明確表示為什麼一開始不希望被馬斯克收購，但可想而知的是，任何時不時就被監管機構盯上的社交媒體，對於一個更加「開放」，更少內容管理，主張言論自由的金主當然會特別謹慎。

馬斯克更偏向一個付費訂購的商業模式，而不是依賴廣告的收入，這樣的營運模式對一個使用者人數長期以來沒有可觀增加成長的平台，非常不容易實現。