馬斯克收購推特後 特朗普會回來嗎？

38 分钟前

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社交媒體平台推特（Twitter）的董事會已經同意了馬斯克（Elon Musk）提出的440億美元的收購報價。

不到兩周前，馬斯克令人震驚地提出收購要約，他說推特有「巨大的潛力」，並希望將其釋放出來。

他還呼籲進行一系列改革，比如放寬內容限制，以及清理虛假賬戶。

推特最初回絶了馬斯克的出價，但現在推特將要求股東投票批准這項交易。

馬斯克淨資產估計為2736億美元，是世界上最富有的人，其中主要是他持有的特斯拉股份。馬斯克還領導著火箭公司SpaceX。

馬斯克在宣佈這項交易的聲明中表示，言論自由是一個正常的民主制度的基石，而推特是一個數字化的廣場，可以在這裏辯論對人類未來至關重要的事務。

馬斯克補充說，「我還想通過用新功能加強產品力，使算法開源以增加可信度，打擊垃圾信息機器人，並對所有人類進行認證，從而使推特比以往任何時候都更好。」

特朗普會回來嗎？

目前，推特因其內容正面臨來自政客和監管機構越來越大的壓力，為了應對平台上的不當信息，這家公司招致左右兩派的批評。

其中最引人注目的，是美國前總統特朗普的賬戶在去年1月6日華盛頓國會大廈的騷亂後被永久終止，理由是存在「煽動暴力」的風險。

當時，馬斯克表示，「很多人將會對西海岸的高科技來當自由言論的實際仲裁者感到超級不高興。」

馬斯克買下推特的消息在美國受到了右派的歡呼，不過特朗普本周一向福克斯新聞表示，即使他的推特禁令被撤銷，特朗普也不打算重返推特，而是選擇使用他自己的平台Truth Social。

特朗普對福克斯新聞說，「我不會上推特，我將留在Truth Social上」。

他補充說，他相信被他稱為「好人」的馬斯克會對該平台進行「改進」。

天風國際分析師郭明向BBC表示，如果特朗普參加2024年美國總統選舉，他可能會決定重返該平台。

郭明稱，「如果推特願意恢復他的賬戶，那麼推特仍然是他發聲的更好選擇。」

「在下屆總統大選之前，要建立一個比推特更有影響力的平台並不容易。」

擔憂與期待

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預計這筆收購將在今年晚些時候完成，這意味著推特的股票將退市，然後被私有化。

馬斯克表示，私有化將給他帶來自由，使他能夠對推特做出改變。

他還建議應該允許更長的推文，並在推文發佈後允許編輯。

交易宣佈後，推特的股價周一收漲超過5%。但仍低於馬斯克每股54.20美元的報價，這意味著華爾街認為馬斯克的收購價格過高。

馬斯克表示，他並不」關心「這次收購的」經濟效益「。誠然，推特的財務業績乏善可陳。

儘管推特的影響力不俗，但卻很少實現盈利，用戶增長，特別是在美國，已經放緩。

這家成立於2004年的公司在2021年年底的收入為50億美元，全球每日用戶數為2.17億，與Facebook等其他平台所聲稱的用戶數相比，只是一個零頭。

推特董事會主席布雷特·泰勒（Bret Taylor）表示，董事會已經充分評估了馬斯克的提議，認為這是」對推特股東來說最好的發展道路「。

這項交易的消息公布後，人權組織對推特上的仇恨言論以及這次收購將賦予馬斯克的權力表示擔憂。馬斯克曾自稱是」絶對言論自由主義者"。

馬斯克多次批評推特的內容審核政策，他認為這家社交媒體應該成為一個真正的自由言論平台。

國際特赦組織（Amnesty International）在推特上表示，對推特可能採取的任何削弱原本保護用戶的政策和機制的措施表示關注。