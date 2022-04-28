馬斯克收購推特：推特未來可能出現的四個變化

麥克·雷斯（Michael Race）、羅拉·瓊斯（Lora Jones）& 貝斯·蒂明斯（Beth Timmins）

BBC商業事務記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images

社交媒體推特平常每天都有無數個各類熱門話題讓人們討論，但過去幾天一個話題特別突出：推特未來將走向何方？

伊隆·馬斯克（Elon Musk）以440億美元（350億英鎊）收購推特，推特的使用者紛紛在上面發表對這項交易的看法。

沒有人能完全確定這位億萬富豪收購推特之後的具體計劃，推特首席執行官阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）也表示，連他也無法確定推特的未來走向。

但是我們從這位全球首富過去發的推文，以及他個人的行事作風和他對推特表達的期望，可以找到一點蛛絲馬跡。

1. 放鬆內容管制

馬斯克長期以來一致批評推特的內容管理政策，許多人猜測他收購推特後將會對推特的內容管理規則作出修改，允許恢復一些被暫停的賬號，例如前美國總統特朗普的推特。

在收購案獲得推特董事會同意的時候，馬斯克表示言論自由是民主制度正常運作的「基石」，而推特是一個「數字化的言論廣場，對人類未來至關重要的事務可以在這裏辯論。"

馬斯克此前形容自己是「絶對的言論自由主義者」，但他自己對這個稱呼的具體定義並不清楚。

過去，他也曾經在推特上封鎖那些批評他或他公司的人。

英國倫敦大學學院助理教授霍華德（Jeffrey Howard）說，如果馬斯克真的放鬆推特的內容管理規則，那麼他可能會發現事情完全不是他想的那樣。

他表示，如果被犯罪分子、程序機器人或有心人士利用，推特「很容易就會被當成武器，用來進行惡意目的，煽動仇恨和暴力」。

「我認為馬斯克對內容管理所面臨的挑戰，想法過於天真，在這方面他將會學到教訓，對內容管理你不能採取自由放任態度。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 馬斯克收購推特在美國引起不同反應

英國政府和歐盟委員會已經提醒馬斯克保護推特使用者權利的責任，現在各國政府對網絡濫用情況越來越嚴格立法，因此目前不清楚馬斯克將做出哪些內容管理的改變。

有關馬斯克收購推特的消息，在美國已經引起不同的意見對立。

認為自己遭到社交媒體平台不公平待遇的右派人士對收購案表示歡迎，左派對收購案提出批評，民主黨參議員伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren）表示收購案「危害我們的民主」。

公共關係網站「Newspage」共同創辦人，媒體專家韋德利卡（Peter Vidlicka）表示，在目前的社會文化氛圍下，馬斯克收購推特在未來幾個月還是會受到歡迎。

2. 不要廣告？

馬斯克在4月初成為推特最大的股東，當時他發了一些現在已經刪除的推文，表示他希望在推特的付費服務產品「Twitter Blue」上刪除廣告內容。

當時他寫道：「如果推特依賴廣告收入生存，企業支配公司政策的權力就更大了。」

雖然馬斯克對廣告主影響推特政策感到擔憂，但推特目前有90%的收入來自廣告。

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推特表示，2021年第四季度營業額達15.7億美元，廣告收入為14.1億美元，兩者年比增長22%。

馬斯克表示，付費訂閲服務產品「Twitter Blue」可以進一步改進，或許能夠成為另類收入來源，他也表示要降低該訂閲服務產品的價格。

推特2021年在美國、加拿大、新西蘭和澳大利亞等地推出「Twitter Blue」付費訂閲服務產品，付費訂閲用戶享有「撤銷推文」等多項高級功能。

但是全球數據（GlobalData）分析員佛斯特-瓊斯（Rachel Foster-Jones ）表示，馬斯克可能需要「在不受廣告控制的言論自由空間的夢想和推特核心商業模式的嚴酷現實之間取得平衡。」

「如果馬斯克要脫離對廣告收入的依賴，他就需要認真思考如何改造推特的付費訂閲服務產品『Twitter Blue』。」

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3. 確認沒有機器人和假帳號

馬斯克曾說過要「打倒散發垃圾信息的程序機器人」，他這一願景可能會極受推特使用者的歡迎。

用假帳號在推特自動化發送大量垃圾訊息和誤導內容，長久以來一直是推特面臨的一大問題。

網絡安全公司「ExtraHop」的銷售工程師莫爾斯（Jamie Moles）表示，雖然刪除推特上的程序機器人並非易事，但如果馬斯克成功的話，「在推特平台上消除機器人賬號的方法，或許能夠用來改進偵測垃圾電子郵件和其他惡意入侵的新技術。」

但是倫敦政經學院（London School of Economics）新媒體和互聯網教授曼瑟爾（Robin Mansell）表示，不論是用人工或者是算法來驗證使用者是不是真人，「總是會出錯」。

「沒有人能保證絶對不會出錯，一旦馬斯克投入工作，他就會發現公司管理必須遵守許多政府的限制。」

4. 發表後的編輯功能

在出價收購推特之前，馬斯克在推特上發文詢問他的關注者是否希望看到推文編輯按鈕。

後來推特證實，已經在研究推出這樣的功能，讓使用者在發表推文之後能夠修改推文內容。

推特用戶長久以來要求推出編輯功能，但如何使用引發不同的看法。

正面來看，推文發表後允許編輯推文內容，可以讓使用者修改拼寫或內容錯誤，而且又不會失去該則貼文已經獲得的評論、轉發和按讚人數。

但是推特消費產品負責人薩利文（Jay Sullivan）上個月警告，如果遭人濫用，編輯功能可能會影響推特平台的透明度。