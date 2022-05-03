推特新主馬斯克最具爭議的六條推文

14 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬斯克自己在推特上的言論經常引起爭議

伊隆馬斯克收購推特引發了全球對該平台未來走向的關注。美國政府甚至也表示，他們對「大型社交媒體所持有的能力表示擔憂」。

但馬斯克 440 億美元的收購也讓這位出生於南非的億萬富翁備受爭議的「推特歷史」再次受到人們的關注。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬斯克出自440億美元收購了推特

自 2009 年加入推特平台以來，馬斯克經常因為一些有爭議的推文而讓自己陷入困境，還並不止一次因此面臨法律訴訟。

以下我們回顧一下這位推特新老闆的一些最具爭議的推文。

關於泰國青少年洞穴營救事件的推文

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 昂斯沃思因為領導營救被困洞穴的泰國青少年而名聲鵲起。

2019 年，馬斯克因為在推特上稱英國洞穴潛水員弗農·昂斯沃思 (Vernon Unsworth) 為「戀童癖者」後，面臨誹謗訴訟。這個推文隨後已被刪除。

在那前一年，昂斯沃思因為領導營救 12 名被困在泰國地下洞穴中的青少年男孩而在國際上聲名鵲起。

馬斯克當時也試圖對營救工作提供援助，也願意捐助一個微型潛水艇。

結果卻是，在昂斯沃思拒絶了這個提議，稱其為「公關噱頭」之後，馬斯克與他在社交平台上發起了口水戰，並發表了「戀童癖者」的言論，不過隨後他刪除了推文。

在馬斯克發表評論後，昂斯沃思向馬斯克發起了索取 1.9 億美元的法律訴訟，但洛杉磯法院的判決站在了馬斯克一邊。

當時，昂斯沃思的律師表示，「這個判決發出了一個信號，那就是你可以做出任何的指控，無論多惡劣，多不實，指控者都可以不受法律制裁。」

關於新冠防疫措施的推文

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬斯克對於新冠防疫的措施也發表了有爭議的言論

當新冠疫情在 2020 年 3 月被宣佈為大流行時，馬斯克對當時封城等措施的批評毫不客氣——他甚至稱之為「愚蠢」。

在同年 6 月 30 日發佈的推文中，馬斯克對於如何確定某人是否死於新冠病毒的標凖提出了質疑。這是他對於該主題評論中最惹人關注的推文之一。

這位著名企業家雖然接種了疫苗，但他在加拿大卡車司機抗議強制接種疫苗期間，把該國總理特魯多與希特勒相提並論，並公開反對疫苗強制令。這個說法也激怒了猶太組織。

對抗普京的推文

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 擁有柔道黑帶的俄羅斯總統普京沒有對馬斯克的推文做出反應

俄羅斯入侵烏克蘭問題引起了很多公眾人物的熱評，但馬斯克的反應卻屬於最奇特的之列。

3 月 14 日，這位企業家在推特上向俄羅斯總統普京發出決鬥邀請。馬斯克的推文說，「我在此向弗拉基米爾·普京發起單戰的挑戰。賭注是烏克蘭。」

他後來向俄羅斯總統的官方賬戶直接發聲，重申了邀請。身為柔道黑帶的普京尚未對此作答。

冒犯美國總統的推文

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登在有關電動汽車發展的報告中沒有提及特斯拉讓馬斯克不滿

馬斯克從一系列商業企業中獲取高額利潤，這其中包括電動汽車製造行業的領頭羊特斯拉。

去年 1 月，這位億萬富翁似乎對美國總統拜登關於美國電動汽車生產的評論感到不滿，拜登在評論中沒有提到特斯拉， 卻提到了它的競爭對手。

馬斯克在 1 月 27 日發推文說，「拜登是一個人形濕襪偶。」

因為推文損害特斯拉利益

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬斯克對於特斯拉股價的推文讓公司市值大跌

由於馬斯克在推特上的言論，他已經多次讓自己的公司付出了代價，從而陷入和特斯拉股東的麻煩當中。

去年11月，這位企業家在推特上做了一項民調，就是否應該出售他持有的部分特斯拉股份而徵求網民意見，結果350萬投票用戶中有58%的人表示他應該出售。這導致特斯拉的股價下跌了將近5%。

2020年5月，馬斯克在推特上發文說，他認為該公司的股價「太高」，引發了更大的混亂。這一言論讓特斯拉市值蒸發了140億美元。

就在最近 ….那個關於可口可樂的玩笑

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 可口可樂在前期的飲料中含有可卡因。

最新的爭議是在馬斯克收購推特之後引發的。

4月28日，他開玩笑表示計劃購買可口可樂，這樣他就可以在世界上最著名的碳酸飲料配方中添加可卡因。

根據美國國家藥物濫用研究院（ US National Institute on Drug Abuse ）的說法，可口可樂是美國藥劑師1885年發明的，最初，該飲料中確實含有古柯葉提取物。當時可卡因是合法的，是很多藥物中常見的成分。

然而，這種提取物後來被從飲料中移除，自1929年以來就不再是成分之一。

雖然馬斯克的8740萬粉絲不少人對這條推文反應積極，但是也有一些人批評說，他們認為該推文指的的是毒品。