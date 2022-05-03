亞馬遜將為美國員工報銷墮胎和其它治療的差旅費

20 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 如果亞馬遜員工無法在住所半徑100英里(161公里)內無法獲得治療需要差旅，費用將由公司報銷

全球著名電商亞馬遜將給美國員工報銷差旅費，以讓他們能夠去進行非危及生命的醫療救治，其中也包括墮胎。

亞馬遜在給員工發送的信息中表示，該公司每年將為無法就近接受治療的員工提供高達 4,000 美元（3201英鎊）的差旅費。

據亞馬遜公告稱，新福利可以適用於員工需要前往接受某些治療的旅行費用，而這些治療無法在其住所的半徑100英里(161公里)內獲得的，或者一些無法使用虛擬治療的項目。

一名亞馬遜發言人向BBC證實了這個新福利，並稱這其中還包括前往接受減肥護理、腫瘤治療、出生後24個月內的先天性畸形、心理健康治療和住院藥物濫用障礙服務的旅行費用。

亞馬遜的新福利從1月1日起追溯生效。

目前正值美國全國範圍內多州對墮胎出現越來越多限制之際。

適用員工

亞馬遜是美國最大的私營僱主之一，在該國擁有110萬名全職和兼職員工。該公司僱傭的員工來自全國各地，但大多數都在加州、德克薩斯州以及該公司全球總部所在地華盛頓州。

這些福利將適用於所有參加公司提供的兩種不同健康計劃的員工，包括在辦公室或倉庫工作的員工。

該公司還為緊急、危及生命的醫療提供最高1萬美元(8002英鎊)的補償。

雖然亞馬遜擴大福利並不是專門針對選擇性墮胎，但是最近幾個共和黨州政府通過法律限制在他們的管轄區內墮胎。

在德克薩斯州——該州擁有全國最嚴格的墮胎法之一，懷孕六周後禁止墮胎——最近的一項研究發現，大約有1400名德克薩斯州人每月都要去其他州墮胎。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國最高法院被洩露的文件顯示，1973年的羅訴韋德案可能被推翻

最高法院判決

下個月，傾向保守的最高法院也將對一宗可能推翻1973年羅訴韋德案(Roe v Wade)的案件做出裁決，而當年的這個裁決使墮胎在美國合法化。

據一份洩露的最高法院文件顯示，美國最高法院支持推翻羅伊訴韋德案的判決，這就意味這美國數百萬女性可能很快就會失去墮胎的合法權利。

羅訴韋德案之所以成為法院關注的焦點，是因為密西西比州提出了將其推翻的要求。法官們在去年12月審理了這起案件。

目前13個州已經通過了所謂的觸發法律，也就是說如果此案件在今年夏天被推翻，將自動禁止墮胎。另外一些州也可能會迅速通過法律。

如果這個1973年的裁決被推翻，美國每個州都將被允許有自己的墮胎規定，預計有20多個州將限制墮胎護理，甚至在大多數情況下會禁止墮胎。

其他公司

除了亞馬遜意外，另外還有其它美國公司也宣佈了相關計劃，確保員工可以前往墮胎。

包括Yelp和花旗集團最近也表示會報銷員工為了避開墮胎規定的差旅費。