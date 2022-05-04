中國經濟下行壓力接近疫情之初 多家車企四月交付幾乎腰斬

58 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 上海封城期間，因疫情被隔離的婦女透過柵欄窗朝外看

上海封城超過一月，另外中國經濟中心北京和廣州的疫情又開始抬頭。

這場疫情對中國經濟的影響持續加大，尤其集中在第二季度，有經濟學家認為，目前的經濟下行壓力甚至接近於疫情爆發之初的2020年初。

除了封控區的服務業的收入幾乎清零，封控對供應鏈的打擊使製造業企業大受打擊。

為了穩住經濟，上海在疫情還未完全清零的情況下實施復工復產，深圳直接向市民派發消費券，甚至被壓抑已久的樓市也開始放鬆管制，以托底經濟。

困難接近疫情之初

圖像來源，Future Publishing via Getty Images 圖像加註文字， 客戶在上海一家門店體驗理想（LI ONE）電動車

新能源汽車企業一般會每月公布交付車輛數據，同時汽車製造的產業鏈長，參與企業分佈廣，因此可以借此指標一窺疫情對製造業的影響。

5月1日，三家最受關注的新能源汽車企業紛紛公布4月份的交付數據——蔚來汽車交付5074輛，環比跌49%；小鵬汽車交付9002輛，環比跌41.6%；理想汽車交付4167輛，環比跌62%。

三家企業的交付數據大幅下跌，都與疫情有關。蔚來汽車在4月曾一度停產，因為疫情導致吉林、上海、江蘇等多地供應鏈企業停產。交付數下跌最嚴重的是理想汽車，其CEO沈亞楠稱，該企業80%的零部件供應商分佈在長三角地區，供應商停工，物流受阻，使生產受到影響。

野村中國首席經濟學家陸挺認為，今年經濟下行壓力已接近甚至超過2020年一季度。一個原因是現在公眾對疫情發展不確定性的預期可能已超過當時。彼時，民眾普遍預期新冠會在當年結束，現在則普遍覺得疫情結束似乎遙遙無期。

統計數據也印證了陸挺的觀點。中國統計局4月30日公布，4月綜合PMI下降6.1個百分點至42.7，創2020年3月以來新低，顯示本輪疫情對企業生產經營的衝擊為2020年初疫情以來最大。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 北京施耐德電氣工廠期間，員工在生產線上工作。

PMI被視為一個經濟體的「體檢表」，反映製造業的整體增長或衰退。PMI的榮枯線是50，高於50代表製造業在擴張發展，反之則代表衰退。

對於這樣的困難，中國政府的官員也承認，因為4月不少企業反映物流運輸困難加大，甚至出現主要原材料和關鍵零部件供應困難、產成品銷售不暢、庫存積壓等情況，上下游相關企業生產經營均受到較大影響。

二季度困難最大

「一季度數據並未完全反映出新冠疫情導致經濟上脆弱，」經濟學人智庫（EIU）經濟分析師徐天辰向BBC中文說。 他說， 3月底才開始的上海封城是有經濟成本的。之後，其他數十個城市封鎖措施也有所升級，以應對奧密克戎傳播。

徐天辰認為，這意味著二季度對中國來說可能更加困難，消費需求仍會疲軟，國內供應鏈則經歷前所未有的挑戰。

中原銀行首席經濟學家王軍也持相似觀點，他認為，3月份的增長受到抗疫的嚴重影響，服務業的消費受到極大打擊，而今年第二季度將遭受更大的壓力。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 一名男子在上海騎著自行車穿過橋上的疫情封鎖路障

「經濟在多大程度上失去動力將取決於中國是否會對其抗疫政策進行靈活調整，並通過其宏觀政策提供更大的支持。」王軍表示。

在近期舉行的一場公開活動上，人民銀行貨幣政策委員會委員王一鳴表示，一季度經濟增速「沒有像我們原來預期的能夠達到5%以上」，主要原因在於疫情多點頻發和俄烏衝突，而這些影響在二季度還會持續，讓經濟面臨比較大的下行壓力。

王一鳴判斷，「當前有效控制住疫情，特別是在5月上旬控制住疫情，實施更大力度的宏觀政策對沖疫情影響，使二季度的經濟增速重返5%以上，為全年實現5.5%的預期目標奠定基礎尤為重要。」

「當前很重要的是合理優化疫情防控措施。」他說，在堅持動態「清零」的前提下，應使防控措施更精凖，有效保證物流和供應鏈的暢通。「當前要克服兩種情緒，一種是放鬆防控，但同時也要注意到有一些地方基層過度防控，需要考慮怎麼有效優化防控舉措。」

超常規措施

為了控制金融風險，中國從2016年出台「房住不炒」的政策表述（即房子是用來住的不是用來炒的），配套的是一系列限購限貸限售、嚴格價格管理以及規範市場秩序等措施。

而從2020年開始，政策更是進一步加碼，對重點房企融資提出「三道紅線」，2020年底又提出金融機構房地產貸款集中度上限，兩項深刻改變房地產金融格局。同時也讓恆大等一批房企陷入資金鏈斷裂的險境。

圖像來源，Future Publishing via Getty Images 圖像加註文字， 購房者在中國東部山東省青州市房地產某售樓處看沙盤

然而，面對當前的經濟下行壓力，長期施加在樓市上的壓力有放鬆的跡象。今年以來，中國多地密集出台房地產寬鬆政策——比如，江蘇無錫生育兩個孩子及以上本市戶籍居民家庭，可以在限購區域新增購買一套商品住房，此外還享受貸款優惠。此外瀋陽、達州等城市也出台類似規定。

甘肅臨澤、四川綿陽、四川攀枝花、江蘇海安等地甚至還對「二孩」「三孩」家庭購房發放補貼，以期在配合中國人口政策的前提下，刺激樓市需求。

安邦智庫發給BBC中文的分析認為，疫情使中國經濟形勢更加嚴峻，加劇投資者對中國經濟下行壓力的擔心，從市場表現來看，這種擔心已經超越了央行降凖帶來的積極影響，對目前宏觀政策力度和節奏能否支撐經濟穩定信心不足。

「市場預期的改變，一旦形成並不會輕易扭轉，而且帶有自我強化的作用，這種負面預期往往帶來資本市場和實體經濟陷入螺旋式下跌的『惡性循環』之中。」

面對這種形勢，該智庫研究員魏宏旭向BBC中文表示，市場並不需要「強心劑」和「腎上腺素」，需要的是系統性的穩定市場預期政策，比如穩定匯率，避免過快貶值；降凖、適度降息，以保障中小企業融資需求。可以考慮再發特別國債，增加對因防疫而受損害的企業和居民的補助。甚至可以採取發放優惠券、消費券的方式給企業和個人，既推升消費，又緩解壓力。