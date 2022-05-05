中國與歐洲：向中國大舉舉債的歐洲國家如何承擔借錢的代價

尼克·貝克（Nick Beake）

BBC記者

24 分钟前

圖像加註文字， 中國人在克羅地亞建造的佩列沙茨大橋

數十億美元的中國資金正在推動一些歐洲經濟體的發展，但一些正推進的項目暗藏機關。批評人士說，它們是「債務陷阱」，如果貸款無法償還，中國可以選擇下一步的走向。

中國堅稱自己是一個可靠的投資伙伴，但它還面臨剝削工人和破壞環境的指控。

這是閉路電視記錄的災難即將發生的時刻之一。在希臘首都雅典附近的比雷埃夫斯港，一名碼頭工人沿著碼頭行走，旁邊是一大堆集裝箱。

突然，他抬起頭，看到其中一個集裝箱朝他掉落下來，另一個緊隨其後。碼頭工人迅速跑開，差點被兩個大箱子壓到，箱子狠狠砸在了一輛空卡車上。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 比雷埃夫斯港集裝箱跌落瞬間

去年，比雷埃夫斯港的另一名工人就沒這麼幸運了。45歲的達克利斯（Dimitris Dagklis）沒有逃脫，在一次起重機事故中喪生。

「他的去世是我們的工作增多和沒有採取足夠安全措施的結果。」該港口碼頭工人工會主席馬科斯·貝克里斯（Markos Bekris）哀嘆道。

達克利斯去世後，工會舉行了罷工，抗議港口裁員。該港口三分之二的股權由中國國有企業中遠集團持有。

在整個歐洲，當政府擔心後疫情時期俄羅斯對烏克蘭的入侵時，北京正在推動擴大其投資組合、運營歐洲港口和礦山、修建道路和橋樑、投資其他人不會投資的地方。

但是，各國必須權衡與中國簽署協議的回報和風險。許多政府對所謂的「債務陷阱」越來越警惕：如果獲得投資的國家無法償還債務，貸方（例如中國）可以索取經濟或政治方面的讓步。

還有指控稱工人在工資、待遇和人員配備水平方面被中國公司剝削。我們向中遠集團提出了有關達克利斯之死、比雷埃夫斯人員配備水平以及港口擴建的環境因素等問題。該公司表示不會接受採訪。

圖像加註文字， 馬科斯·貝克里斯

貝克里斯並沒有單獨譴責中國政府對就業權利的侵蝕負有責任。他認為，全球金融危機後的資本主義體系會讓任何外國公司進入，以工人為代價實現利潤最大化。

自希臘政府在2008年遭受嚴重經濟動蕩並被迫出售該港口以及其它公共資產以來，中國的投資無疑推動了該港口的復興。

我們乘著一個小摩托艇沿著海岸行駛，很快就看到一列巨大的集裝箱船隊在地平線上排隊等待泊位——一個巨大的水上停車場，裝滿了成千上萬噸商品，大多數是中國製造，即將分發到歐洲的各個角落。

比雷埃夫斯的繁榮，包括當地人獲得的就業機會，反映了希臘財運的大幅轉變。它現在是歐盟增長最快的經濟體之一。

但與所有歐洲鄰國一樣，希臘也在經濟和其它方面忙於應對烏克蘭戰爭的影響。各國正在重新評估與中國做生意的意義。今年2月，中國與其盟友俄羅斯一起宣佈了一種新的全球秩序。

北京冬季奧運會開幕之時，中國宣佈與俄羅斯開展「無上限」合作，並承諾與西方展開更多合作。從那以後，中國堅持沒有譴責普京對烏克蘭的攻擊。

圖像加註文字， 比雷埃夫斯港的碼頭上有海量集裝箱。

在比雷埃夫斯，港口擴建造成的環境破壞促使當地人對中國所有者中遠集團提出法律訴訟。有人特別擔心海牀不受限制的清淤和有毒污染，以及海洋和陸地交通增加。

小時候在岩石海岸線上玩耍的律師安蒂·吉安努洛（Anthi Giannoulou）擔心社區的長遠未來。

「它不會讓比雷埃夫斯受益，它將讓其他不住在這裏的人受益。」

「比雷埃夫斯是一個非常小的城市，仍然住在這裏的人已經在此生活了許多代。所以我們不能在沒有被問及的情況下被一些投資趕出去。」

在雅典市中心一座政府大樓的大理石大廳裏，我們採訪了希臘外交部長尼科斯·丹迪亞斯（Nikos Dendias）。他解釋說，在比雷埃夫斯港的投資是互利的，並回憶，希臘政府被迫出售港口時，中國是唯一站出來的投資者。

「在我們的經濟關係上，我認為雙方都受益。中國有了一個產品進入歐盟、巴爾幹半島以及中歐和東歐的入口。我們有了一個最新的大型商業港口。」

2008年的危機之後，所謂的「歐洲三駕馬車」：歐盟委員會、歐洲央行和國際貨幣基金組織堅持認為，出售這個港口是為了幫助償還希臘不斷攀升的債務。

「事實是，中國接管了比雷埃夫斯港，現在比雷埃夫斯港是歐洲最大的港口之一。如果他們說的是真的，我沒有理由懷疑，比雷埃夫斯港可能會成為整個歐洲的第一或第二港口。這是一個巨大的進步，投資也是巨大的。」

圖像加註文字， 比雷埃夫斯港的工人

但是，如何看待將來中國對希臘的投資可能帶來的潛在「債務陷阱」呢？比雷埃夫斯港是雅典與北京關係的高點嗎？部長承認，他的政府還沒有簽署更多的大筆交易，但表示將逐一判斷未來的機會。

「希臘不會再有如此巨大的中國投資，我們會以商業為基礎來判斷投資。我的意思是，如果中國人想投資，我們是一個自由的國家和一個自由的經濟。」

希臘並不是中國投資數十億美元的唯一歐洲國家。

站在山坡上俯瞰塞爾維亞博爾市，你會以為自己來到了中國的一個省份，這是可以理解的。工人們用普通話溝通，旗子是紅色的，行政辦公室酷似寺廟。

幾十年來，中國一直在向這個地區的銅礦投入大量資金。金屬提取已經把附近一些湖泊和水庫的水染成了生鏽的顏色。

這也是中國共產黨的紅色如何在這片大陸留下標記的隱喻。

圖像加註文字， 塞爾維亞博爾市附近的銅礦

地處歐洲，但沒有加入歐盟的塞爾維亞沒有你在都柏林、馬德里或維也納期望看到的同等水平的工人權利。

我們在首都貝爾格萊德以北的茲列尼亞寧市的一幢廢棄建築陰影中遇到一位35歲的越南男子，上述事項引起了強烈的關注。

「這家中國公司對我們很不好，他們不尊重我們，」這位三個孩子的父親平靜地告訴我們。

東（Dung，化名）說，他來到塞爾維亞的凌龍輪胎廠（Ling Long tyre factory，音譯）從事一份建築工作，得到了相當於1200英鎊的報酬。但他很快就後悔了。

「他們強迫我們做更多的工作，但沒有提供足夠的補給品。當我第一次來這裏時，我得到了兩倍的食物。」

東解釋，在同一地點招募的400多名越南工人的工資比中國工人低。

「每個集裝箱裏住著20到30名工人。他們把我們當奴隸。」

他在工作5個月後嘗試辭職，但他表示，僱主告訴他沒有機會飛回越南。他被困在離家數千英里的地方。

我們聽說，東已經設法回到了家人身邊，但這是在他貸款1500美元後。

讓一些慈善機構感到擔憂的不僅是惡劣的工作條件，工人被要求簽署的合同也令人擔憂。

塞爾維亞希望加入歐盟，但我們在這裏看到的僱傭文件似乎是複製粘貼了中東國家為外國工人所凖備的文本，這些國家尚有死刑。

塞爾維亞非營利組織第一次告訴了我們凌龍輪胎廠的情況，稱當他們意識到那裏發生的事情時，他們感到震驚。

「這是迄今為止我們在該國遇到的最明顯的人口販賣和勞工剝削案件。」非政府組織「A11倡議」的丹尼洛·柯慈科（Danilo Curcic）說。他說，隨著中國企業在歐洲大陸擴張，這家工廠發生的事情對歐洲其他國家是個警告。

「如果你要讓中國公司進來，而你沒有足夠強大的機構來防止侵犯人權或違反勞工標凖的行為，那麼你可能會與其他公司進行逐底比賽。」

凌龍工廠沒有回應東和其他人的指控，但塞爾維亞的當地媒體報道，該公司致力福利於向工人提供高標凖。

塞爾維亞政府辯稱，中國的投資推動了該國的經濟增長。該國總統亞歷山大·武契奇（Aleksandar Vucic）表示，不應因少數越南工人而影響中國的進一步投資。

這些中國據稱在歐洲的侵犯人權行為，呼應了中國在新疆對穆斯林的待遇。

但是還有其他原因令人謹慎。

英國軍情六處負責人理查德·摩爾（Richard Moore）不僅警告中國的債務陷阱，還警告「數據陷阱」。他去年對BBC表示，中國有能力「從世界各地收獲數據」，並用錢「讓人上鉤」。

中國否認這種指控。

但在英國，中國電信巨頭華為被禁止參與5G建設。該公司還因其安全方面的操作以及它是否與中國政府有聯繫面臨持續審查，但華為表示否認。

美國也對這家公司實施了制裁。

回到貝爾格萊德，我們看到了街上安裝的8000台安全攝像機中的一部分。人權團體擔心華為的生物識別技術可以與它們一起使用，但塞爾維亞政府表示，不會很快引入面部識別能力。

圖像加註文字， 黑山的高速公路

至於中國的債務陷阱，北京的批評者指向歐洲另一個龐大的項目。與塞爾維亞一樣，它在黑山，在歐盟規則和法規的軌道之外。

沿著該國唯一的高速公路開車是一種超現實的體驗。除了一群綿羊在中央保護區漫步外，這條路只有我們自己。

這條高速公路的構想由來已久，目的是通過連接南部亞得裏亞海沿岸的巴爾港和北部塞爾維亞邊境，促進這個巴爾幹國家的貿易。但歐洲連續進行的可行性研究得出的結論是，這過於複雜昂貴。

中國以10億元人民幣（7.93億美元）向前推進。這不是給黑山的禮物，而是一筆需要償還的貸款。

但是，建築工程開始六年後，僅建造了約41公里（25英里）， 讓它成為世界上最昂貴的高速公路之一。

在已經建成的路段上，我們飛快地駛過橋樑，穿過在鄉間挖出來的隧道，到達了路的盡頭。該項目一直受到腐敗和回扣的指控，而且已經推遲了兩年。有人想知道它是否能完工。

與中國的協議規定，如果黑山未能償還貸款分期，北京將作出損害賠償的任何決定。中國將能夠獲取其他資產，或許包括巴爾港（port of Bar）。

接手這個有毒酒杯的是一名黑山政府部長，34歲的斯帕季奇（Milojko "Mickey" Spajić）。當我們在Zoom上見面時，他非常聰明和輕鬆地解釋了他如何設計確保還款安排，這樣高速公路就不會讓他的國家破產。

在他看來，黑山的立場，對於許多尋求資金啟動基礎設施項目和提振經濟的小國具有象徵意義。

「我們需要投資。如果中國人是唯一對此感興趣的人，我建議你去做，但要小心這些投資的條款和條件，確保一切都符合你的總體政策。」

然而上周，當一個新的少數派政府成立時，斯帕季奇失去了工作。如何建設剩餘的高速公路以及償還中國債務現在將是他的繼任者面臨的一個問題。

在所有針對中國的批評中，有一個項目被一些人認為是東西方之間良好建設實踐和有效合作的典範。它就在始於黑山的亞得裏亞海沿岸克羅地亞境內路段。

雖然我們去參觀的時候是周日，佩列沙茨大橋的建設也在如火如荼地進行著，卡車從橋上駛過，橫樑被放下並安裝到合適位置。

這是克羅地亞最大的基礎設施項目，將連接佩列沙茨半島和克羅地亞大陸。目前，要到達大陸，半島上的克羅地亞人必須經過一段屬於鄰近的波斯尼亞的海岸。

圖像加註文字， 正在建設中的克羅地亞佩列沙茨橋

新橋的大部分賬單都是由歐盟支付的，克羅地亞是歐盟成員國 ，但橋是北京建造的，下至最後一個螺栓。刷漆、打掃、鋪路的工人大軍全都是中國人。

但是，這個項目並非沒有爭議。

中國國有公司中國路橋的投標價比最大競爭對手便宜20％。歐洲競爭對手稱犯規，但無法阻止交易。

對於克羅地亞普拉大學教授維德馬羅維奇（Branimir Vidmarovic）來說，佩列沙茨橋是歐洲國家可以在東西方之間找到平衡，而不疏遠世界上最大市場美國的例證。

「如果我們排除關鍵技術，如果我們在鐵路、基礎設施項目等實體領域進行合作，我認為滿足歐盟、北約、美國和中國不成問題。」他說。

但是，拜登和白宮從特朗普政府那裏繼承了與中國的貿易戰，在許多方面並未軟化其對北京的立場，並呼籲歐洲擺脫中國的資金和恩惠。

我們希望與現任的中國外交官交談，了解有關北京在歐洲擴張背後的更多想法。但是我們聯繫的五位中國大使都未接受採訪。

無論是在歐盟內部，像希臘和克羅地亞，還是在其外圍，例如塞爾維亞和黑山 ，歐洲國家都必須逐個案件去衡量擁抱中國協議的利弊。

習近平主席稱其最好的朋友是普京，而普京讓歐洲陷入自第二次世界大戰以來最大安全危機，這一事實將讓所有決定的考慮因素黯然失色。