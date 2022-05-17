能源危機：這些「未來礦產」是否21世紀繁榮的關鍵？中國掌握著哪些？

巴里亞（Cecilia Barría）

BBC新聞

50 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鋰價格已經高企，未來二十年還還有可能飆升

如果說汽油是20世紀的關鍵資源，專家預計，21世紀將屬於用於生產清潔能源的礦物，其價格將創下歷史新高。

在地緣政治的博弈中，烏克蘭戰爭正在加速這一過程。

驚魂18分鐘

2022年3月8日凌晨5點42分，鎳價瞬間狂漲，在倫敦金屬交易所引發一片恐慌。

在短短18分鐘內，鎳價創下歷史新高達到10萬美元/噸，導致所有交易被暫停。

打破這個紀錄之前，鎳的價格已經在過去24小時內暴漲了250％。

這一事件標誌著，這是自俄羅斯入侵烏克蘭震驚全球市場以來發生的第一次重大金屬危機。

西方對俄羅斯實施制裁以及期貨合約投機活動導致價格狂漲，令人感到震驚。這明確顯示，像鎳這樣的稀有金屬將在向低碳經濟轉型過程中發揮關鍵作用。在這個不再想依賴化石燃料的世界中，這些礦產至關重要。

俄羅斯是世界上主要的天然氣和石油出口國之一。這顯示，在與許多國家的關係中，尤其是歐洲國家，俄羅斯的這一齣口優勢可能被用來作為一種戰爭武器。美國及其盟友正在實施嚴厲的經濟制裁，旨在迫使俄羅斯停止對烏克蘭的侵略戰爭，但是克里姆林宮可能借能源武器採取報復措施。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯是世界第三大鎳出產國

「為美國製造建設清潔能源未來，將有助於維護我們的國家安全，」美國總統拜登3月31日做出這番表示。

「我們需要結束長期依賴中國和其他國家的進口來支撐未來，」拜登表示。此前，他授權使用《國防生產法案》鼓勵在美國國內的關鍵礦物的生產和加工，以便製造電動汽車電池和存儲再生能源所需的材料。

白宮指出，這些關鍵礦物包括鋰，鎳，石墨，錳和鈷。

俄羅斯的能源武器

但是還有其他許多礦物。 根據各自的需求，每個國家都在關注不同的礦物，以便在向電氣化經濟轉型過程中增加競爭能力，爭奪更多市場份額。專家警告說，那些經濟上嚴重依賴石油，天然氣和煤炭出口的國家，有可能遇到競爭力減弱的風險。

以俄羅斯為例，其經濟實力主要依靠化石燃料：目前，俄羅斯是世界第二大天然氣生產國和第三大石油生產國。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 歐盟進口天然氣40%來自俄羅斯

不過，鑒於關鍵金屬在未來經濟發展中將發揮至關重要的作用，在這場競爭中，俄羅斯也有其優勢：它是世界上第二大鈷和鉑出口國，第三大鎳供應國。

雖然在這種新形勢中，俄羅斯實力雄厚，但專家表示，這些超級礦物的開採卻高度集中在其他國家。

世界上的鈷，絶大多數來自剛果民主共和國，鎳來自印度尼西亞，鋰來自澳大利亞，銅來自智利，稀土來自中國。

專家們認為，至少有17種礦物對於世界能源轉型至關重要。因此，那些有開採和加工這些礦物能力的國家擁有很大的優勢。

在這17個種礦物中，國際能源署 (IEA) 估計最關鍵的是鋰、鎳、鈷、銅、石墨和稀土。

誰壟斷這些礦物的生產？

國際能源署 (IEA) 分析師、《關鍵礦物在向清潔能源轉型中的作用》報告的主要作者金泰潤（Tae-Yoon Kim）表示，到2040年，對這些礦物的需求將迅速增加。

為了評估哪些國家在能源轉型中受益最大，金泰潤分析了開採和加工這些礦物的領先國家。

雖然世界上有幾個國家都在開採，但是壟斷所有這些礦物加工的只有一個國家：中國。

「目前很難知道哪些國家將從能源轉型中受益最大，因為這將取決於這些國家在生產鏈中所處的位置，」金泰潤告訴英國廣播公司BBC。

很明顯，我們處於關鍵時刻。 儘管石油主宰了20世紀的歷史，但能源轉型的礦物可能主宰21世紀的歷史。

從這個意義上來看，金泰潤指出，「這些是主導未來的礦物。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 剛果，鈷開採量佔世界三分之二以上

因此，鑒於烏克蘭戰爭以及今後20年對這些礦物的需求，美國和歐洲一直在尋求能源轉型，以減少當前和未來對其他國家的依賴，其中包括中國和俄羅斯。這一點並不令人感到奇怪。

目前最令人頭痛的問題是，歐洲國家已經陷入進退兩難境地，因為它們消耗的天然氣有40％來自俄羅斯。

「歐洲正在資助普京的幻想，」西班牙Esade商學院全球經濟和地緣政治中心 (EsadeGeo) 主任薩斯-卡蘭薩（Ángel Saz-Carranza）3月告訴BBC。

四種最令人垂涎的礦產

製造電池需要稀有金屬，但是稀有金屬也是工業活動或電力化經濟儲存不同類型能源的關鍵。總之，這些新參與者--無論是國有還是私營企業，都將獲得巨大的財富。

「如果對這些金屬的需求增長得不到滿足，價格將會飆升，」德國經濟研究所研究員鮑爾（Lukas Boer）告訴BBC。

其中一個重要因素是，提取這些金屬的採礦項目可能需要十多年時間（平均16年）才能投入運營。

因此，鮑爾解釋說，在未來十年中，這些礦物的短缺可能會更大。2021年年底，他與佩斯卡托利（Andrea Pescatori）和斯圖爾默（Martin Stuermer）共同發表了一項題為「能源轉型中的金屬」的研究。

該研究指出，除稀土外，最令人垂涎的金屬將是鎳，鈷，鋰和銅。它們的價格可能會在很長時間內不斷創下歷史新高，這一趨勢打破了國際市場價格浮動的常態週期。

如果我們設想到本世紀中葉實現零排放的前景，這些金屬的總產值可能會在2021年至2040年間翻兩番。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鈷又被稱作「藍金」

鮑爾認為，僅這四種金屬的生產商就可以在未來20年創造與石油行業相同的收入，這也取決於目前充滿不確定性的國際環境如何演變。

「這些金屬可能成為新的石油，」布爾說。 「中國通過對其他國家的投資，例如在剛果的鈷生產，已經成為最大的參與者。」

中國走在前面

鑒於烏克蘭的局勢和西方要減少其對俄羅斯能源的依賴，有些國家可以滿足對這些金屬的部分需求，以便加快轉型的速度。

彭博新能源財經研究中心金屬和礦業主管安波福（Kwasi Ampofo）認為，目前中國處於非常有利的位置，可以從這一變化中受益。

「如果中國決定通過其加工廠將俄羅斯的稀有金屬生產輸送到其他國家，然後將其產品出售給其他國家，那麼中國可能是最大的贏家，」他告訴BBC。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國是世界上稀有礦物加工大國

其他國家也採取了行動。 安波福補充說，就鎳而言，印度尼西亞在過去兩年一直在擴大其產能，並可能繼續增加產能以彌補俄羅斯造成的短缺。

事實上，俄羅斯的鎳是最容易受到供應中斷影響的稀有金屬，因為俄羅斯的產量約佔全球產量的9%。

「制裁措施造成的任何供應中斷或產量下降都會對價格產生重大影響。」安波福認為，尤其是今年對鎳電池的需求將大幅增加。

他指出，另一方面，如果鉑族金屬 (PGM) 的生產出現中斷，南非生產商可以通過額外的供應來填補缺口。

在控制未來稀有金屬生產的競爭中，中國確實集中力量搶佔地盤：剛果鈷產量佔世界的三分之二以上，而中國公司擁有或投資該國絶大多數最大的鈷礦。