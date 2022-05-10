越南出口進一步領先深圳 引發中國防疫代價過大的討論

50 分钟前

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一則鄰國的經濟數據在中文互聯網引發討論。越南海關總局公布數據顯示，3月份越南出口迎來創紀錄大漲，環比增長48.2%，達到347.1億美元；也使越南一季度的出口總額為885.8億美元，同比上升12.9%。

與此同時，中國深圳海關的數據顯示，第一季度，該市出口4076.6億元人民幣，相當於608.3億美元，同比下降2.6%，其中，3月份出口額只有1200億元左右，同比下降14%。

這意味著，越南一季度出口總額超出深圳多達277.5億美元。其中3月份的數據差距更大，幾乎是深圳的兩倍， 達346.2億美元。

雖然不少分析指出，越南是人口近億的國家，深圳則是常住人口1750萬人的沿海城市，但深圳作為中國最重要的科技創新和製造業基地，是中國經濟發展道路上的領頭羊，並在近30年來傲居中國內地城市外貿額的首位。

實際上，在2018年全年來看，越南出口總額就已超過深圳，但今年3月此消彼長下達到深圳的兩倍，令網絡輿論驚訝之餘，也在討論中國防疫的代價。

三類觀點

在中文社交媒體微博上，「越南3月出口額超過深圳」的話題，閲讀達到186.3萬次。主要觀點分為三類：

有網民認為，深圳此前封城，訂單轉移，此消彼長下造成現狀。比如，「別人髮展經濟我們抗疫，老百姓贏麻了」；「全國每天在這事上（指防疫）的物力人力要花掉多少財政，難以想像，還有各種無法統計的經濟損失」。

再比如，「不是蠢才弱智都能看出來了，別人充滿希望，我們這邊一手好牌打得稀爛，夜郎自大剛愎自用，只是可惜了全天下最溫順的老百姓。」

還有，「看來越南比中國更有潛力，中國在今年人口開始下跌，即將進入超老齡化社會，已經沒未來了。」

但有不少網民認為，越南超越深圳不足為奇。比如，「一個國家超過一個城市，有什麼好慌的？」；「越南，一個國家，深圳，一個城市。根本沒有可比性啊。再說了，為啥越南就不可以發展好？」

再比如，「不用慌，他出口他的，我們做我們的世界第一。」

也有一些網民分析稱，這是「珠三角外溢的結果」。以及「中越在產業鏈上並非單純競爭，更多是互補。越南因勞動力低廉等，承接了紡織、組裝等產業輸出，從中國進口原料或零部件組裝出口。去年中國對越出口同比增長21%，順差456億美元。」

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如何超越？

越南與深圳，確實具備一定可比性。

1986年，越南開始借鑒中國，實施改革開放戰略。彼時，深圳特區已成立六年，發展方興未艾。這一年，根據世界銀行統計，越南的出口額為17.4億美元；根據深圳市統計年鑒，這一年，深圳的出口額為7.2億美元，不足越南的一半。

但之後多年越南出口規模一直在低水平徘徊，增長緩慢。1988年甚至還縮水到10億美元，深圳則大幅上漲到18.4億美元。1988年開始，深圳的出口額超過越南，並在此後20多年持續領先。

1990年，深圳出口開啟「狂飆」模式，一年時間漲了近四倍。從1989年的21.7億美元，漲到81.5億美元。越南僅從15億美元漲到23億美元。兩地出口規模拉開差距。

1995年，深圳出口額突破200億美元；越南出口則在2003年才站上200億美元這一台階。

此後，越南開始追趕。2005年，深圳全年出口超過一千億美元；越南則晚了6年，在2011年達成這一目標。

2013年，深圳出口額超過3000億美元後，結束暴增模式，出口額甚至出現萎縮，2017年收縮到2440多億美元。而這幾年越南並沒有停下增長的腳步，反而在2017年實現18%的大幅增長，達到2273億美元，與深圳已經相差無幾。

2018年，美國發起對中國的貿易戰，跨國公司為了規避越中美之間的貿易壁壘，把不少產能轉移到越南，深圳出口額不再增長，進入停滯期。也是在這一年，越南出口2595億美元（世界銀行）相比深圳2460億美元（深圳統計年鑒），首次反超。

從1988年被深圳超過，再到反超深圳，正好過去30年。而不可否認的是，無論越南還是深圳，都取得舉世矚目的超高增長。

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此消彼長

深圳作為中國改革開放的前沿城市，快速發展的歷程在對於中文讀者來說，耳熟能詳。

越南崛起的原因也不難理解。越南大力發展外向型經濟，利用更低的勞動力成本，從中國承接製衣、制鞋、電子等產能，再加上2018年開始的中美貿易戰，更促使一批企業加快向越南轉移。

越南也有意識地放大自身這一優勢——2007年加入世界貿易組織（WTO）之後，先後和世界多國簽署自貿協定，包括《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP）、《越南與歐盟自由貿易協定》（EVFTA）、《越南與英國自由貿易協定》（UKVFTA），以及最近的《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）等，使其成為簽署自貿協定最多的國家之一。

越南工貿部進出口局副局長陳清海就表示，越南出口的最大機遇在於各項自由貿易協定，實現越南出口增長的最大動力就是發揮好自貿協定的作用。

多年前就已發生了越南出口額超越深圳，但之所以在今天的中國引發討論，重要的背景是，深圳3月經歷了因疫情帶來的封城，雖然時長不及上海，但對出口打擊明顯，出現兩位數下跌。

香港中文大學經濟系教授宋錚與幾位學者進行聯合研究，用按月更新的城際卡車流量變化來推算各個城市的實際收入變化，重點分析了武漢疫情結束後內地的16次封城。研究估計，如果對北京、上海、深圳這樣的一個特大城市實施封城兩周，對當月全中國GDP的影響大致在2個百分點左右（根據去年數據測算，約為1900億元），其中約有7%是來自於當地封城對其他城市造成的間接經濟損失。

此消彼長下，讓越南和深圳出口之間的差距更大，也因此引發關注。

圖像來源，Getty Image 圖像加註文字， 疫情之中，北京一位機場工作人員。

事態反轉

然而，把視角放在中越兩國之間，在奧密克戎襲擊中國內地之前，事態恰好相反。

過去兩年，中國作為整體，享受了超強的替代效應。換言之，由於疫情控制差異導致中國的供給能力要遠高於國外，出口產生了明顯的替代效應。

「中國防疫措施嚴格，供應鏈在疫情期間表現出很強的穩定性。」經濟學人智庫（EIU）經濟分析師徐天辰向BBC中文介紹，同時中國政府將營商和信貸政策向製造業傾斜，填補產業鏈中的弱項和短板，以圖保持並提高製造業水平。

這些原因使跨國企業們做出最符合利益的決策——讓訂單回到已經全面復工的中國。

於是2020年下半年，中國的外貿形勢止跌轉漲，甚至在2020年12月以美元計價中國出口同比增長18.1%，遠超預期。2020年全年進出口、出口總值雙雙創歷史新高，中國成為全球唯一實現貨物貿易正增長的主要經濟體。

在如此高增長的基礎上，2021年中國外貿繼續高歌猛進——全年出口21.73萬億元，增長21.2%。

至此，中國外貿進出口已連續6個季度實現正增長。貿易戰三年及新冠疫情爆發兩年後，中國貿易規模在全球的佔比反而達到了歷史峰值。

反觀越南，去年10月，在因新冠疫情嚴格實施封控措施三個月後，越南政府宣佈解除封鎖。越南不得以採取「與病毒共存」的策略，使關乎經濟命脈的制鞋、製衣、電子產品等勞動密集型行業可以重回正軌。

但出乎意料的是，10月解封後，數以萬計的進城務工人員擔心感染新冠而選擇逃離南部工業區，回到鄉村，出城的隊伍蔚為壯觀。根據越南政府統計，離開城市的務工人員達到210萬人。

在封鎖期間，越南歐盟商會透露，18%在越南的歐盟企業已將訂單轉移到其他國家，另有16%正在考慮這樣做。去年10月開始的「用工荒」可能使這種轉移加劇，而中國是最可能的目的地之一。

越南官方統計顯示，第三季度該國GDP同比下降6.17%，為2000年以來首次出現季度下降。

2022年初，奧密克戎襲擊中國，深圳、上海先後封城，使中國一季度國內生產總值（GDP）同比僅增長4.8%，相比全年5.5%的增長目標還有差距。即便如此，對中國而言，更艱難的或許是二季度。徐天辰向BBC中文說，一季度數據並未完全反映出新冠疫情導致經濟上脆弱，因為3月底上海才開封城，多個城市封城的經濟成本對中國來說可能更加困難，消費需求仍會疲軟，中國國內供應鏈則經歷前所未有的挑戰。

而同期，越南2022年一季度，越南GDP實現921.75億美元，同比增長5.03%，高於中國同期增長。而且，越南在去年付出防疫不利的代價後，已經轉向了"與疫情共存"新常態。今年更是進一步放開，3月15日甚至重啟國際旅遊，迎來的首批海外遊客，經濟進入全面復蘇的軌道。

越南的未來會怎樣？

經歷了去年四季度的低迷，以及今年一季度的高漲，越南經濟的未來會如何？

」翻翻你T恤上的標籤，你會發現中國造的反而不多了，」一位多年在東南亞地區從事農機貿易的福建籍貿易人士向BBC中文介紹。 他說， 中國的產能向越南轉移早已在很多年前就啟動，並且持續進行，反而是疫情期間，因為交通不便，一些建廠計劃反而擱置，不過估計很快會繼續。

徐天辰則對後疫情時代中國製造業優勢表達樂觀。他認為，從中長期看，中國製造業已經形成規模且在地區層面形成了產業集群，仍具有絶對的競爭力，也將仍然是主要的製造業樞紐，目前多國將供應鏈多元化的嘗試更多是應急和補充手段，尚無法對中國製造業構成替代。

換言之，中國成為世界工廠是幾十年來增長的結果，這意味著產業鏈上中國之外的部分，已經圍繞中國工廠充分優化，以獲取更高利潤。製造業轉移到中國花了幾十年的時間。要離開它，也非短短幾年時間可以辦到。

中國外交學院教授施展對越南進行調研後撰文稱，製造業從中國向越南的所謂「轉移」，實際上是中國供應鏈的「溢出」，越南不可能取代中國成為「世界工廠」，反而會同中國的供應鏈形成一種相互嵌套的關係。

「供應鏈環節向東南亞溢出，某種意義上意味著以中國為中心的供應鏈網絡規模變得更大了。」施展認為，因此在沒有出現實質性技術躍遷的前提下，中低端製造業向中國的轉移是終局性的。

上述貿易人士則提醒，身在越南時經常想起30年前的中國，興起的行業，優勢、短板都很像，只不過當時中國承接的對象是日韓，當前越南承接的對象是中國，甚至連樓市暴漲的很類似。

至於未來的越南會怎麼樣？他反問： 「中國不也是乾髒活、累活，然後慢慢累積和轉型，建立自己的產業鏈，最終實現崛起的嗎？為什麼越南不行？」