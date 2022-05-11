美國商會調查：防疫致半數在華美企減投資 因「隧道盡頭看不到光」

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 4月18日，一位身穿防護服的工作人員在上海標誌性的外灘進行消毒作業。

「今年的盈利預期降低了，但是，更令人擔心的是，會員們在隧道盡頭卻看不到光。」中國美國商會主席華剛林（Colm Rafferty）表示，對於在華的美國企業而言，本來就挑戰重重的形勢更加惡化，若是中國現有防疫措施依然如此，跨國企業會評估全球其他地區作為替代。

5月9日，中國美國商會（AmCham China）發佈調查顯示，近六成（58%）受訪在華美資企業已下調2022年度營收預期，超過一半（52%）的企業表示在華投資計劃被推遲或已計劃減少投資。

這項調查在4月29日至5月5日期間展開，共有121家在華美資企業參與，所有企業都表示受到這一輪疫情下中國防疫政策的影響。

華剛林同時在聲明中說：「我們理解到中國選擇將健康和安全放在首位，但現有（防疫）措施正對美國企業對華信心程度造成影響。」

「隧道盡頭看不到光」

調查正值上海仍在「封控」中。在上海有業務的美國公司中，超過15%的企業稱，他們在上海的業務仍然暫停。

疫情影響不只限於上海，在全中國範圍內，61%的受訪企業表示，目前疫情仍然影響企業供應鏈，交通和船運被暫停或延遲。

值得一提的是，中國政府也在努力幫助企業復工復產，但並沒有根本性改善局面。12%的受訪美資企業表示，中國政府推出的規範運輸、車輛通行證等保障供應鏈的舉措，對公司運營及供應鏈有正面影響；另有56%的受訪企業表示，上述措施仍未緩解公司的供應鏈穩不定問題。

不僅是美國企業受到影響，上海日本商工俱樂部也在封控期間進行調查，在上海有業務的日資企業有80%在封鎖期間停工、停產，獲得運營許可的企業仍不足40%，超過60%的企業正在申請或尚未申請開工許可。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 四川成都的街市

防疫政策下的人才流失

此外，近四成受訪者對中國的疫情管理感到不滿意。82%的人提到隔離期長，77%的人提到旅行受限制，67%的人提到隔離條件以及和遭強迫與子女分離，還有56%和44%的人分別提到中國缺乏外國疫苗以及過度收集和曝光個人信息。

這些不滿的情緒使外籍人才不願到中國工作。調查顯示，近一半(49%)的受訪美資企業表示，外籍僱員因疫情及防控措施不願意或拒絶前往中國工作，主要擔憂隔離、封控時長等因素。

華剛林表示，目前前往中國仍然像以往一樣困難，航班稀缺，需要支付機票費用是通常票價的許多倍，登機前需要通過極具挑戰性的測試程序，並在抵達時忍受世界上最廣泛和不可預測的隔離要求。這導致「願意去中國任職的海外員工越來越少」。

他還舉例說，兩位前中國美國商會主席最近從美國前往中國時面臨重重挑戰，一個先在上海完成22天隔離，然後在北京再隔離15天後才獲得自由；另一個剛剛在上海完成了43天的隔離和封鎖，然後選擇直接飛回美國，因為他去北京的旅行仍然受到限制。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國重新豁免300多項中國商品關稅，是否意味著中美貿易戰迎來轉折點？這尚待觀察。

樂觀與擔憂並存

中國美國商會此前發佈的2022年度《中國商業環境調查報告》顯示，美國企業對在華發展的前景總體還是比較樂觀——58%的企業2021年營收實現增長，另外還有83%的企業沒有將製造或採購轉移出中國的打算。

對於美國企業而言，自2019年以來，中美之間的緊張關係已成為受訪企業在華開展業務的主要挑戰之一。拜登在2020年上台時，曾有45%的美國企業預計美中關係會改善，樂觀情緒上升，但隨後發現拜登大致保持了特朗普對華政策，今年顯示這個數字已經降低到27%。

但這一輪疫情讓樂觀的情緒大受影響。3月下旬，中國美國商會和上海美國商會就疫情對商業影響的聯合快速調查顯示，減少在華投資計劃的企業佔比為17%，推遲在華投資計劃的企業佔比為29%。5月份的調查中，減少投資計劃的企業佔比攀升至26%，推遲投資計劃的企業佔比略降至26%。

類似的情況也發生在位於香港的美國企業中。在香港美國商會2022年企業信心調查中，60%受訪者將國際旅遊限制列為他們最關心的問題，約44%認為是美中關係，32%稱政治不確定性是主要挑戰。去年的報告中，65.4%的受訪者將美中關係視為最大擔憂。

圖像來源，Getty Images

香港美國商會在報告中指出：「香港仍擁有商機，但因為一系列問題，尤其是嚴格的旅遊限制及惡化的美中關係，對市場情緒造成壓力。」

報告指出，這項調查顯示香港防疫政策，正削弱其作為全球金融中心的吸引力，因為旅遊限制、飛行禁令等，迫使幾乎所有入境者隔離21天，進而導致外籍人士流失。