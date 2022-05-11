科學家：多利用電子垃圾 少開採地下礦物

維多利亞·吉爾（Victoria Gill）

BBC科學事務記者

2 小时前

圖像來源，Royal Society of Chemistry 圖像加註文字， 智能手機裏面有30多種不同的貴重金屬材料，繼續開採這些原材料面臨枯竭危機

科學家說，因為挖礦生產貴重金屬製造新電子裝置難以持久，因此，加強電子垃圾回收就變得很有必要。

根據一項研究估計，世界上廢棄電子產品積累數量巨大，僅2021年一年，全世界的電子垃圾就達到了5700萬噸。

英國皇家化學學會(RSC) 表示，現在有必要做出全球努力來回收利用這些電子垃圾，而不是去開採地下礦物。

另外，全球衝突現在也對貴重金屬供應鏈也形成了威脅。

皇家化學學會正發起一項活動讓公眾關注在消費品技術中開採各種貴重金屬的持續性問題。

他們指出，地緣政治動蕩，包括在烏克蘭發生的戰爭，已經引起諸如鎳等原材料的價格飛漲。鎳是電動汽車電池的關鍵原料。

市場鎳價格波動造成電子產生產「供應鏈中的混亂」。另外，需求上漲也引起鋰價格在2021-22年間暴漲了500%。鋰是電池技術中使用的另外一種重要原料。

一些關鍵原料面臨枯竭的問題。

皇家化學學會的主席湯姆·韋爾頓（Tom Welton）教授說，「我們的技術消費習慣難以持續，讓我們面臨所需原料枯竭的風險。」 他還說這種習慣「繼續加劇了對環境的破壞」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 市場對鋰電池需求量有增無減

智能手機所需的原料可能在下個世紀就會消耗殆盡：

鎵：用於醫療溫度計，發光二極管, 太陽能電池板，望遠鏡，該金屬可能還有抗癌屬性

砷: 用於煙花和木材防腐

銀: 用於反光鏡，遮陽的變色鏡，觸摸屏的殺菌布料和手套

銦: 用於半導體，芯片，自動噴水滅火系統，一級方程式賽車滾珠軸承外表塗層和太陽能電池板

釔: 用於白LED燈，照相機鏡頭，還能用於某些癌症治療

鉭: 用於手術中使用的種植物，霓虹燈電極，渦輪風扇葉片，火箭發動機噴口，超音速飛機的機頭罩，助聽器和心臟起搏器

全世界每年生成的電子垃圾約200萬噸，而回收的電子垃圾還不到其中的20%。

韋爾頓教授說，各國政府有必要對回收利用的基礎設施以及技術行業進行重組，以便對可持續性更強的技術進行投資。

英國皇家化學學會的新研究還表明，消費者對更可持續的技術的需求也在增加。根據一個在10個國家對一萬人進行的網絡調查，60%的受訪者說，他們如果知道某種產品是利用可持續技術製造的，可能會放棄自己喜歡的品牌轉用可持續性更強的產品。

該調查還顯示，人們並不知道應該如何處理自己的電子垃圾。許多受訪者說擔心家中廢棄的電子產品會有環保影響，但又不知道如何處理，也擔心回收項目是否安全。

圖像來源，BBC News 圖像加註文字， 英國皇家化學學會之前有研究表明，許多人在家中存放了許多老舊電子設備，裏面有大量貴重金屬

皇家化學學會的伊麗莎白·拉特克利夫（Elizabeth Ratcliffe）對BBC記者說，許多人「都在不知覺的情況下在家裏保留了很多珍貴金屬」，如老舊的電話和出故障的電腦。

拉特克利夫說製造商和零售商需要承擔更多責任，「如推出回收項目，讓人能夠把電子產品交還給零售商，而且得到關於安全回收這些產品的保證」。

「供應鏈當中的波動讓我們加強了需要對這些材料實行回收經濟的認識。目前我們只是不停地從地下開採這些礦物。」

皇家化學學會希望鼓勵人們把老舊和不需要的電子裝置送到回收中心，而不是放在家中的抽屜裏把它們忘掉。皇家化學學會還向消費者提示有用的網絡資源，在那裏消費者能夠找到最近的回收中心，安全回收它們的電腦，手機和其他電子裝置。