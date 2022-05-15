鋁價動蕩衝擊巨大 烏克蘭戰火雪上加霜

克里斯· 巴拉紐克（Chris Baraniuk）

BBC科技記者

1 小时前

圖像來源，CraftHaus Brewery 圖像加註文字， 精釀豪斯（CraftHaus）啤酒廠儲存鋁罐

美國內華達州的一個小釀酒廠儲存了大量等待裝酒的鋁罐。

把啤酒裝灌，發送到零售商，精釀豪斯（CraftHaus）啤酒廠的合伙創辦人維恩蒂·弗羅斯特（Wyndee Forrest）才能得到收入。

但是維恩蒂·弗羅斯特說，他們現在不得不囤積鋁罐。她說，「為保險起見，我們現在有3個月的儲存量。」

他們的公司過去只維持一個月的鋁罐儲備，但是現在鋁市場價格大幅波動，她擔心供應商不能按期交貨。

鋁罐價格已經上漲了約18%，這令弗羅斯特女士和她的同事十分頭疼，此外，他們還已經受到運輸費用上漲的困擾。

鋁用途廣泛，從門窗框架到飛機製造都需要鋁材。

倫敦金屬交易市場的鋁價在過去兩個月有回落，但仍然保持在高於疫情前65%的水平。

資訊公司伍德麥肯茲的高級研究經理帕特爾（Uday Patel）說，在疫情期間對鋁的需求經歷過起伏。鋁銷售在防疫封鎖開始的時候減少，因為工人都在居家禁足，但後來許多國家結束封鎖後，對鋁的需求又開始上升。 後果是，庫存鋁材逐步耗盡。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鋁因為重量輕，強度高的特點被廣泛用于飛機製造

俄羅斯入侵烏克蘭加劇了鋁供應緊張，推升鋁價上漲。

帕特爾說，歐洲許多鋁購買客戶幾乎是在自我制裁，盡可能不買俄羅斯的鋁。

但即使在衝突開始前，能源價格上漲已經給鋁廠帶來很多問題，俄羅斯入侵烏克蘭進一步使局面惡化。

美國鋁業公司（Alcoa）最近決定將他們在西班牙的一個鋁廠關閉兩年，直到2024年，因為他們說「能源價格飛漲」。近幾個月來，還有其他的一些鋁廠關閉，或者減產。

帕特爾說，伍德麥肯茲諮詢公司估計歐洲在2022年將損失90萬噸鋁產量。

回收金屬公司Romco集團的貿易部門的負責人凱特·威爾第（Keith Wildie）說，就能源價格來說，「和其它一些賤金屬不同，鋁很容易受波動的影響」。

他說，這是因為原鋁價格當中的一半來自生產鋁所需的能源。電解鋁是個非常消耗能源的過程，即電解從氧化鋁中提煉鋁。而氧化鋁取自地下開採的鋁礦或鋁土。

鋁對全球經濟至關重要，例如生產節能車輛就離不開鋁。

圖像來源，Dudley's Aluminium 圖像加註文字， 現在的建築業使用大量鋁製門窗框

威爾士一個製造門窗幾十年的廠家達德利鋁業（Dudley's）的總裁柯林·肖爾尼（Colin Shorney）說，「很遺憾，（鋁）價格已經漲高了，還要漲！」 他說，最近他不得不頻繁對客戶提及他的主要原材料費用。

他對BBC記者說，從事這個行業30年，從來沒有看到過像現在這樣原材料價格如此不穩定。

學校、警察局等許多建築都使用肖爾尼的產品。但是他說，一個主要的飯店連鎖叫停了即將開始的工程項目，原因就是材料費用上漲。

與此同時，公司還遇到其他費用上漲，加劇了鋁價帶來的問題。

在內華達州的弗羅斯特女士解釋說，她過去經常從加利福尼亞州的一個供應商那裏購買鋁罐。

她說，「過去運來一貨盤鋁罐花費300美元。後來僅隔5天，我們訂購了另外一貨盤他們的鋁罐，卻要花費3000美元......令人震驚。」

精釀豪斯從那以後就從距離更近的一個供應商訂購鋁罐，努力確保運輸成本被控制在公司能夠容忍的範圍內。

今年剩下的時間前景如何呢？威爾第認為鋁供應緊張可能會持續一段時間。對於像他這樣的公司，回收鋁能夠填補目前的不足。Romco集團在2021年的營收猛漲了330%。

全球鋁材供應將持續緊張，但是在未來幾個月的需求可能不會過熱。擔心經濟衰退即將到來讓美國的一些鋁購買客戶謹慎行事，挪威的一家大型鋁製造商海德魯（Norsk Hydro）在上一季度創下利潤記錄，但是他們也說，前景充滿了不確定性。

帕特爾還說，伍德麥肯茲也預測全球經濟發展會放緩，自然可能導致鋁生產和需求大幅度減少。

大環境就是：山雨欲來風滿樓，對所有那些試圖拿到對自己想做的事至關重要的這種金屬材料的人來說都是。

帕特爾說，「我個人就有這樣的經歷。我們正計劃在我們家擴建的房間安一個大的滑動門。」雖然提前幾個月就下訂單買了鋁框門，但是他說，他不能確定什麼時候才能拿到交貨。