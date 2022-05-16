烏克蘭戰爭：印度穀物出口禁令導致全球小麥價格上漲

彼得·霍斯金斯（Peter Hoskins）

BBC商務記者

55 分钟前

圖像來源，Getty Images

印度頒布小麥出口禁令，導致國際市場小麥價格上漲。芝加哥市場小麥價格指數上升5.9%，達到兩個月來的最高水平。

印度受到的熱浪襲擊，影響了小麥生長，國內價格上升達到創紀錄水平。此後，印度開始實施小麥出口禁令。

世界商品市場上小麥價格飛漲後，包括麵包、麵餅、麵條、意大利面等許多食品價格也都攀升。

不過，印度政府表示，仍然允許已經取得信用證的小麥出口，以及向那些需要小麥供應「滿足他們食品安全需要」的國家出口。

政府官員還說，這不是永久性的禁令，可能會做出修改。

但是，七國集團在德國舉行會議期間，這些國家的農業部長批評了印度的決定。

德國的食品和農業部長傑姆·厄茲德米爾（ Cem Özdemir）說，「如果所有人都限制出口或者關閉市場，那危機就會進一步惡化。」

七國集團由世界七個最大的所謂「發達經濟體」組成，他們主宰全球貿易和國際金融系統，成員包括加拿大，法國，德國，意大利，日本，英國和美國。

雖然印度是世界第二大小麥生產國，但他們的小麥主要供應國內市場，因此，印度之前並不是小麥的主要出口國。

但在俄羅斯入侵烏克蘭之後，烏克蘭小麥出口銳減。另外，其他生產小麥的主要國家受到乾旱和洪水影響，使商品交易員期望印度小麥能夠彌補供應短缺。

在印度實施禁令前，印度今年曾試圖達到出口一千萬噸小麥的目標。

分析：印度小麥出口180度大轉彎

BBC新聞印度報道編輯維卡斯·潘迪（Vikas Pandey）：

就在一周前，印度商務部的高級官員還告訴我，他們對印度增加小麥出口、滿足全球增長的需求感到信心滿滿。

之前，莫迪總理也發表聲明說，「印度已經凖備好向世界提供糧食」。

因此，這個禁令看來像個180度大轉彎。這意味著印度政府擔心國內價格上漲。但是，也有一位專家表示，這個決定可能引起對印度的外交政策挑戰。

德里一直在發聲，希望爭取到世貿組織給印度豁免，讓它可以不受世貿一個規則的約束，這個規則意味著政府用固定價格向農民購買--印度一直在這樣做--作為官方儲備的糧食出口難度更大。

一些國家似乎願意幫助印度找到向世界出口小麥的辦法。但現在這些國家可能會感到不滿。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 聯合國表示全球食品價格在4月有所緩和，但仍然比去年同期高出將近30%

聯合國數據表明，烏克蘭戰爭引發巨大波動後，3月份全球食品價格創下新高。

入侵戰爭切斷了烏克蘭這個世界最大的葵花籽油出口國的供應，這意味著尋找替代來源進一步提高了糧食價格。烏克蘭還是包括玉米和小麥等穀物在內的主要生產國，這些穀物價格也急劇上漲。

聯合國表示，全球食品價格在4月有所緩和，但仍然比去年同期高出將近30%。

食品價格上漲，加上能源價格暴漲，推升了全球通脹。包括美聯儲和英格蘭銀行在內的世界主要央行被迫提高利率試圖遏制價格上漲。

但高利率又引發其他方面的擔心，諸如高信貸利率可能打擊全球經濟增長，許多著名的評論人士已經發出關於經濟衰退的警告。

周日（5月15日）華爾街投資銀行高盛的資深董事長勞爾德·貝蘭克梵(Lloyd Blankfein)說，世界最大的經濟體美國出現衰退的「風險非常、非常高」。