航空與旅行：私人飛機用量飆升背後的原因

霍尼克（Susan Hornik）

BBC 商務記者

1 小时前

圖像來源，Jet It 圖像加註文字， 私人飛機讓人感到既昂貴又排外。

洛杉磯的一位營銷老闆裏克·斯格默（Rick Schirmer）表示，他和家人乘坐私人飛機「感覺更安全」。

這位企業家說，「乘坐私人飛機意味著我們可以避免機場安檢、機場擁擠、飛行時的憤怒，以及不被那些經常不戴口罩的人包圍。」

雖然我們當中的絶大多數人都沒有過乘坐私人飛機的體驗，但理解這其中的吸引力應該不難。

私人飛機讓人看到一個奢侈而排外的世界 - 你可以避開大型機場和其他乘客，你也不必急著趕飛機， 因為這種高大上的飛機等你凖備好了才起飛，你本人是不需要侯機的。

在很多情況下，你甚至不需要進入候機樓，而是豪華轎車一直開到停機坪，直達飛機前面。在飛機上，當你坐在柔軟的皮革扶手椅上放鬆的時候，面帶微笑的機組人員會遞給你一杯香檳。

圖像來源，Rick Schirmer 圖像加註文字， 裏克·斯格默經常使用私人飛機。

新冠疫情給私人飛機「加油」

私人飛機最近出現的一大優勢就是，在疫情期間也可以繼續飛行。私人飛機就像是非常昂貴的飛行出租車，通常只需要租用，不用私人購買。

儘管在過去兩年中航空公司停飛航班，但超級富豪和商界領袖仍然能夠旅行，因為他們知道在新冠疫情中，他們沒有和其他人混在一起。

因此，私人飛機的使用量飆升，2021年尤為明顯。根據航空數據研究公司Wingx的數據，去年全球有330萬次這樣的航班，這是有記錄以來最多的。

相對於2019年出現的前一個高點，這個數字又增長了7%，而這其中，美國和歐洲成為引領者。

然而，隨著世界有望不再受疫情困擾，私人飛機的使用量會下降嗎？鑒於私人飛機對環境造成的巨大影響，它們的使用是否還合理？

VistaJet私人飛機業務首席商務官摩爾（Ian Moore）表示，「越來越多的人正在尋找既可控又靈活的出行方案，這是商業航班無法提供的。」

這家總部位於馬耳他的跨國公司擁有73架飛機，摩爾先生說，去年，歐洲客戶的需求增長了26%，世界其他地區增長了21%。

他補充說，該公司收到的71%的請求來自之前不經常使用私人航空的乘客。他說，「我們預計，在2022年以及未來，首次乘坐私人飛機的人數將繼續增長。」

圖像來源， Jettly 圖像加註文字， 私人飛機的機艙內非常奢侈豪華。

對Jettly來說，情況也很類似。這是一個新的私人飛機在線預訂平台，目前收到來自世界各地的1.5萬份申請。

與此同時，姊妹公司Jet It和JetClub 表示，他們正在努力獲得足夠的新飛機以滿足需求。這兩個品牌的聯合創始人、JetClub首席執行官赫瑞馬斯（ Vishal Hiremath ）說，「我們需要更多飛機，但我們的設備製造商（OEM）合作伙伴無法生產出足夠的飛機。」

燃油價格上漲會否成為掣肘？

一個可能開始抑制私人飛機需求的問題是燃油價格的不斷上漲——烏克蘭持續衝突導致的航空燃油成本大幅上漲會轉嫁給乘客。航空燃油價格目前是去年的兩倍多。

Jettly首席執行官克拉布（Justin Crabbe）指出，「不幸的是，我們還不知道(價格)會漲到多高，但我們相信，這將對市場產生相當大的影響。」

但是，私人飛機從來都不便宜。更多情況下，用戶可以將其計入公司費用，而不是自掏腰包。

私人飛機目前的租用成本具體是多少？這個問題就有點像問「一根繩子有多長？」 舉個例子來說， 如果你想要一架能載六人的私人飛機，在本月底從倫敦飛往伊比沙島並返回，需要花費大約2.8萬美元（合2.3萬英鎊）。

米達斯航空公司（Midas Aviation）的航空業分析師格蘭特（John Grant）預計，過去兩年開始使用私人飛機的一些人將繼續這樣做。

他說，「定期航班的範圍不斷擴大，許多航空公司提供的機票價格極具競爭力，最終將導致旅客會不情願地接受乘坐定期航班，因為雖然靈活性更差，但價格更便宜。」

「但是，在過去兩年首次使用私人飛機的人中，有一小部分人將認為這些好處有足夠的價值，並在可能的情況下繼續使用這些運營商。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 如果乘坐私人飛機，就不需要候機。

為了讓我們這些凡人更能負擔得起私人飛機的價格，一些飛機供應商現在開始提供一種「半私人飛機」。

這些飛機使用的是更大的私人飛機（私人飛機的座位通常在6到20人之間），但你必須與不認識的其他乘客共享，而且目的地的選擇有限。

美國公司JSX就是這樣一家供應商。發言人考夫曼（Benjamin Kaufman）表示，該公司「發現了航空市場的一個缺口」，並稱單程機票的起價僅為125美元（102英鎊）。

他補充稱，該公司「為乘客提供私人飛行的各種優惠，而且可以省下一大筆錢」。

環境影響怎麼辦？

然而，私人飛機對環境的影響呢? 據清潔交通運動組織「交通與環境」 （Transport & Environment）稱，按每位乘客計算，它們的污染程度是商業航空公司的5至14倍。

私人飛機行業反駁說，它鼓勵乘客抵消碳排放，一些公司也正在轉向使用生物燃料，並探索使用電動、氫動力和混合動力的飛機 。

VistaJet的摩爾先生表示，他的公司致力於到2025年實現碳中和。他說，「自從我們啟動可持續發展計劃以來，我們已經有超過85%的會員抵消了相對于飛行燃料消耗的二氧化碳排放。」

圖像來源，Aero 圖像加註文字， 私人飛機的好處很多，但是對環境的影響呢？

然而，英國自由飛行組織（Flight Free UK) 的負責人安娜·休斯(Anna Hughes) 卻不這麼認為。她的組織鼓勵人們承諾一整年不乘坐飛機旅行。

她說，「在我們需要盡一切努力減少排放的時候，我們不得不質疑私人飛機是否是一種合適的交通方式。」

休斯指出，「沒有任何補償計劃可以彌補乘坐私人飛機的巨大排放。樹木需要很長時間才能生長，但飛行排放會產生立即效應。減少飛行排放最可靠的方法仍然是最簡單的方法——少乘飛機出行。」