美聯儲加息與股市、房貸和經濟「硬著陸」

10 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一名慢跑者跑過美國華盛頓特區的美聯儲大樓

美聯儲進入加息通道，並在3月和5月兩次加息，其中5月加息50個基點（即0.5%）是美國自2000年以來最大幅度的動作。

有經濟學家稱，這麼做是「用錯誤糾正錯誤」，不得已的舉措背後也隱藏著不小的風險。

美聯儲加息，將如何影響股市、房貸、整體經濟以及人民幣匯率？BBC中文為你逐一梳理。

股市

加息往往對股市不利。

背後的原因不難理解。美聯儲如何實現加息？實際上，美聯儲只要向市場拋售美元國債，就可以回收美元，當市場上流動的美元減少時，美元的融資成本就自然上升，如此就實現了加息。

而美聯儲回收美元，可能會減少流入股市的資金，股市也就相應下跌。

舉例而言，互相聯通的幾個水池，就像股市、債券市場、房地產市場等等。如果從一個水池裏抽掉一部分水，其他水池的水位也會相應下降。

圖像來源，EPA

比如在1990年代末，美國同樣經歷了難以忍受的高通脹，為了應對通脹，美聯儲開啟了加息週期，1999年6月開始，11個月間加息6次，共計1.75%。

當時美股處於高位，大量的資金湧入互聯網概念的公司，在2000年3月10日，以科技股為主的納斯達克達到5000點的高位，一年的時間上漲超過一倍。

加息週期，刺破了「互聯網泡沫」，納斯達克指數接連暴跌，之後兩年被抹掉5萬億美元的市值，大量公司被清盤。

然而，現實世界的金融活動，遠比理論更複雜。比如2015年12月美聯儲又開啟一輪加息，在37個月加息9次，累計加息2.25%。這一次，股市卻表現強勁，不僅修復就業市場，通脹的壓力也得到緩解。

為何1999年加息會使股票大跌，2015年加息卻不會？經濟學家對此解釋各不相同，有的認為因為1999年股市存在泡沫，而2015年則少得多；也有觀點認為，2015年加息時間更長，幅度更緩，沒有過度刺激市場。

就當前這個加息週期而言，美聯儲加息以來，股市表現不佳。道瓊斯指數連續七周的周線下跌，是20年來最長的跌勢；納斯達克指數年初至今下跌超過20%。

經濟硬著陸

如果加息的幅度比較大，經常會看到財經媒體上出現另一個詞——經濟硬著陸。

所謂經濟硬著陸，中國也曾因為加息太猛而出現過。

中國經濟在鄧小平的南巡講話後出現一輪經濟發展熱潮，下海、投資、經商、暴富，成為那個年代的關鍵詞。

兩年之後，中國開始出現經濟過熱，通貨膨脹率甚至超過20%，廣州等地出現大米搶購潮。惡性通貨膨脹促使中國不得不加息。

然而，中國加息幅度太猛太快，從8%上漲到13.5%，兩年左右時間加息550個基點。這一超高利率影響企業貸款意願，新項目減少；也使銀行提高貸款利率，抽貸、惜貸、斷貸，使很多在建項目無疾而終，成了爛尾樓。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 高端服務業和旅遊業一直是海南規劃發展的重點，但在過去兩輪大開發中，政策紅利最終大多轉換成了房地產泡沫。

最有標誌意義的是當年的「海南熱」崩盤。多年來徘徊在每平米1000多元的海南房價，在1992年暴漲超過5000元，1993年超過7000元。經歷了1994年和1995年的加息之後，海南房價在1996年崩盤，萎縮程度一度超過80%。

激進的加息戳破了當時的房產泡沫，使個人破產，開發商資不抵債，銀行不良資產爆表。海南出現一地爛尾樓和中國改革開放後第一間倒閉的銀行。之後多年，海南都在消化泡沫的代價。

經濟硬著陸在中國經常被形容為「系統性風險」，而在當前美聯儲加息的進程中，也有人在擔心重蹈覆轍。

摩根士丹利（Morgan Stanley）的資產管理部門近期發佈報告稱，美國經濟「硬著陸」的概率大增，該部門首席投資官莎萊特（Lisa Shalett）在報告中表示，美聯儲仍凖備加快政策收緊步伐，縮表行動也箭在弦上，通脹也被證明很頑固，在這種情況下，投資者注意力正轉向潛在的增長恐慌，甚至可能是徹底的衰退。

報告中認為，未來12個月經濟衰退的可能性為27%，而3月份時的預期只有5%。

莎萊特認為，儘管美聯儲希望實現軟著陸，但通脹壓力幾乎沒有放緩，美聯儲還是面臨著加快貨幣緊縮步伐的壓力。再加上俄烏戰爭和中國抗疫封控等複雜因素，「問題正變得越來越嚴重」。

甚至，美聯儲主席鮑威爾也在上周四警告稱，隨著美聯儲提高利率抑制通脹，他不能保證經濟軟著陸。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美聯儲主席鮑威爾

房貸

對於美國居民而言，加息帶來最直接的痛感就是房貸壓力的上漲。

根據房地美（Freddie Mac）的最新報告，美國五月第一周的30年房貸平均利率升至5.27%。而在兩次加息之前，去年12月時僅為3.11%，而這一數字在短短一年之前的2021年1月時，僅為2.65%。

5.27%的最新利率也創下2009年8月以來的最高水平。2021年1月時的紀錄低點為2.65%。

根據數據公司「黑騎士」（Black Knight）計算，按照目前美國房屋均價，一套首付按照20%，貸款30年的房屋月貸支出佔美國人收入中值的31%，是自2007年次貸危機以來的最高比。

圖像來源，AFP via Getty Images

這一壓力也傳導到香港。由於香港實施的是聯繫匯率制，美聯儲加息後，香港金管局也跟進加息。

香港財政司司長陳茂波指出，在經濟仍未全面恢復、失業率偏高、許多市民收入受壓的環境下，對部分正背負房貸者，加息將增添他們的壓力及對生活的憂慮；對於中小企業而言，疫情對業務的打擊仍在，全球供應鏈及物流運輸也未完全暢通，經營仍然艱難，持續加息意味其償還貸款的壓力亦逐步增加。

銀科控股首席經濟學家夏春撰文表示，市場擔憂美聯儲更快加息，會令信貸活動放緩和抵押貸款利率飆升，戳破這一輪地產熱潮的「泡沫」。

值得一提的是，在貨幣政策上，中美之間出現分化。美聯儲進入加息週期，中國則面臨越來越大的降息預期。

由於疫情帶來的壓力，中國經濟面臨巨大下行壓力，為了穩住經濟，中國逐步放開了限制了多年的房地產市場。5月15日，中國調整住房信貸政策全國層面首套住房商業性個人住房貸款利率下限由不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）調整為不低於相應期限LPR減20個基點（按4月20日發佈的5年期以上LPR計算為4.4%）。

換言之，按貸款金額50萬元、期限30年、等額本息還款估算，利率下調20個基點，平均每月可減少月供支出約60元，未來30年內共減少利息支出約2萬元。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 中國持續的封鎖措施將對經濟造成影響（圖為人們排隊在北京的一家商店購買食品）。

人民幣貶值

美聯儲加息後，意味著更高的利息回報和金融資產回報，這會導致新興市場的國際資金，回頭流入美國市場。

對於新興經濟體而言，美元流出，會使本國貨幣面臨貶值壓力。

近期舉行的「2022清華五道口首席經濟學家論壇」上，中國人民銀行調查統計司原司長盛松成表示，近期人民幣對美元匯率在20天左右的時間內從6.3跌至6.8左右，「一個重要因素是美元指數走強，今年以來美元指數已經上漲約8%，日元、歐元、英鎊對美元也都大幅貶值」。

對於像中國一樣的新興市場而言，貨幣快速貶值隱藏著巨大風險。比如，在1994年的美聯儲加息週期中，新興市場國家貨幣迅速貶值，其中墨西哥尤甚，貨幣大幅貶值，市場恐慌情緒蔓延，大量資本從墨西哥流出，國際收支情況惡化，直接導致了墨西哥國內爆發了大規模的貨幣危機。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2018年9月，印尼盾一度跌至1998年亞洲金融危機以來的最低點

2018年9月，美元走強，也帶來了一波新興市場貨幣貶值潮。

「這種情況的直接原因是美元持續升值和美聯儲持續加息。」香港中文大學助理教授胡榮分析，更深層的原因是在2008年金融危機後，這些國家趁著美元貶值，借債較多，遠超自身的承受能力。因此當美元升值和利率上升時，他們無力償還，導致貨幣和經濟的崩潰。