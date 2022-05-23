美國官員激辯是否取消對華關稅 通脹和中期選舉如何取捨

28 分钟前

圖像來源，Getty Images

美國總統拜登5月10日表示，他和自己的團隊正在討論是否削減對華關稅，以對抗肆虐美國的通脹難題。

繼美國貿易代表戴琪之後，拜登的言論再次在大洋彼岸的中國掀起討論熱潮，有觀點認為，為期四年的貿易戰可能就此終結，中國官方也發聲稱「有利於美國，有利於中國，有利於世界」。

討論熱潮在美國則更為激烈——一方面是政府內部，美國財長耶倫和貿易代表戴琪的觀點針鋒相對；另一方面，美國大型零售商對高關稅叫苦不迭，大部分民眾卻支持對中國的懲罰性關稅。

與此同時，拜登政府將在今年11月面臨中期選舉的考驗。是高通脹對支持率打擊更大，還是軟化對中國立場對支持率打擊更大？這是拜登當前面臨的兩難抉擇，也可能影響決定中美之間這場曠日持久的貿易戰的未來走向。

支持者：廢關稅抗通脹

本月，拜登政府通知約600名受益於對華關稅的美國行業代表，這些關稅將於7月開始到期，不過任何繼續關稅的請求都將觸發美國貿易代表對關稅的審查，而且在審查期間，關稅仍然有效。

根據路透社的報道，在政府內部，支持廢除對華關稅的主要是財政部長耶倫和商務部長雷蒙多，她們贊成廢除關稅，以抵禦通脹。

反對者則以美國貿易代表戴琪為主，他們不願意放棄美國對中國的重要籌碼，並希望繼續借關稅來重塑中國的經濟行為。

5月18日，美國財長耶倫在一場公開講話中確認，她在向拜登呼籲取消部分對華關稅，因部分關稅「不太具有戰略性」，而且在傷害美國消費者和企業。

耶倫說，內部的討論正在進行中。她表示，「在我看來，其中一些措施似乎對消費者和企業造成了更大的傷害，而且在解決我們與中國的實際問題方面並不具有戰略性。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 今年76歲的美國財長耶倫是一名經濟學家，此前曾擔任美聯儲主席，還曾在前總統比爾·克林頓（Bill Clinton）任期內擔任白宮經濟顧問委員會主席。她被認為是幫助美國在2007年金融危機及隨後的經濟衰退後實現經濟復蘇的人物。

特朗普政府一開始以301條款調查中國商品，主要針對中國盜用美國技術和知識產權的問題，但隨著貿易戰不斷升級，從自行車到服裝，幾乎所有中國輸美商品都被納入其中。

包括耶倫在內的一批美國官員和經濟學家認為，新冠疫情帶來的供應鏈中斷以及俄羅斯入侵烏克蘭，導致食品和能源價格飆，使通脹高得越來越難以忍受。

「削減關稅可能有助於緩解通脹。」耶倫表示，會給消費者和企業帶來好處.。

全美零售商協會（NRF）也站在支持者一邊。該協會會員包括沃爾瑪等大型零售企業，他們在5月18日致信拜登，呼籲降低或取消對中國商品徵收的關稅。

全美零售商協會聲稱，取消特朗普政府發起的對華關稅，可以使物價指數降低多達1.3%。美國勞工部數據顯示，去年4月到今年4月，美國物價上漲了8.3%，汽油、食品、汽車和其他產品的價格飛漲。

全美零售商協會還在信中表示，美國的進口商已經為美中貿易戰引發的關稅支付了1365億美元，這些成本主要轉嫁給美國消費者。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國貿易代表戴琪的父母為台灣移民，她本人曾在中國大陸工作和生活。

反對者：籌碼與中期選舉

雖然耶倫主張取消部分對華關稅，但根據路透社報道，美國貿易代表戴琪更傾向於保留這些關稅，以制定一個更具戰略性的中國貿易策略，保護美國的就業，同時重塑中國在全球市場的貿易行為。這種做法甚至可能包括開徵新的戰略性關稅。

戴琪反對取消對華關稅的另一個背景是，中美兩國在2020年初簽訂的第一階段貿易協議到期，美國官員稱，中國未能履行協議中的承諾，即在2020年和2021年額外購買2000億美元美國商品和服務。

彼得森國際經濟研究所（PIIE）高級研究員鮑恩（Chad P. Bown）向BBC中文表示，按照協議，中國應該在過去兩年購買總共5024億美元美國商品和服務，最終中國購買了2888億美元，只完成了57%。至於那額外的2000億美元，「中國最後一點兒也沒有買。」

戴琪曾表示，她將尋求與中國副總理劉鶴會晤，檢討中國未能遵守第一階段貿易協定的情況，包括未足額購買美國商品。但「尚未取得成果」，她的團隊「正與中國進行積極交涉和磋商」。

而如果此時拜登選擇取消對華關稅，戴琪將失去談判桌上的籌碼。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中美在2020年初簽訂的第一階段貿易協議到期。中國當時承諾在2020年和2021年額外購買2000億美元美國商品和服務。

對拜登而言，另一個不得不考慮的因素是11月舉行的中期選舉。目前，民主黨以極微弱多數控制參議院和眾議院。共和黨需要再贏得五個席位才能奪回眾議院多數地位，在參議院只需再贏得一個席位就可以取得控制權。

已有跡象表明，2022年中期選舉可能會是一場所謂的「浪潮選舉」(wave election)，共和黨將席捲多數席位。拜登目前支持率堪憂，自去年 8 月以來，他的民意支持率一直在 50%以下。

對於本已失去不少選民支持的拜登來說，選民的偏好值得考量。而絶大多數美國註冊選民表示，他們支持對從中國進口的商品徵收更高的關稅。

根據Morning Consult本周發佈的一項民意調查，73%的調查對象表示，他們支持美國政府對中國採取貿易救濟措施，以保護美國產業和美國工人，而支持特朗普設置的對華關稅的人數也很高，達到71%。