韓國 Terra 雙幣暴跌百餘美元 價值「歸零」之後

1 小时前

圖像來源，Reuters

曾經被稱為「幣圈茅台」的 Terra (LUNA) 加密幣突然崩盤，震波殃及許多其他數字幣，包括群內龍頭比特幣。

點算損失，各種數字幣的價值蒸發約 4 千億美元。

世界各地被「割韭菜」的投資者憤怒絶望，Terra 區塊鏈創辦人和公司被警方立案偵查。

這場災禍並非沒有一點預兆。

斷崖式貶值前幾周，Terra 發行的姊妹幣 LUNA 和美元計價的 UST 曾持續上漲。

大起大落

LUNA幣依托的 Terra 區塊鏈平台是韓國人權道亨（Do Kwon）2018 年建立的，發行後最初兩年價格一直在一美元以下浮動。2021 年 12 月開始嶄露頭角，幣價開始上漲，從 5 美元升到今年 4 月的 116 美元，一度接近120美元，市值 410 億美元，在所有加密幣中排第五名。

在 LUNA 幣之後，Terra 又發行了一個跟美元 1：1 對標的穩定幣，叫 UST，LUNA可以跟 UST 相互兌換，並為這個穩定幣推出存款應用程序，在這個Anchor上存 UST 可以得到19.5% 的回報（年化收益）。

如此豐厚的回報非常誘人，又因為兩個Terra 平台發行的虛擬幣可以相互兌換，於是出現很多投機套利交易。

UST 大部分泊在高收益 Anchor ，流動性很小，幣價漲勢基本保持了大約一年，直到一筆 8400萬美元的拋售指令出現。

引爆地雷

其實，在幣價雙雙起飛的同時，已經出現了這是否龐氏騙局的懷疑。

5月8日，Terra 挪動1.5億美元 UST 調整流動性，但10分鐘後一個新地址突然拋售8400萬美元的UST，隨即引發拋售浪潮和恐慌情緒。當天，UST 價格頑固地滯留在 95 美分水平，進一步刺激了拋售潮。

局勢很快失控。UST 與美元加速脫鉤，9日崩盤，48小時貶值99%。

5月17日，LUNA 幣價格幾乎歸零。

虛擬幣投資圈的其他人見狀驚恐，迅速從其他加密幣市場撤退，帶走數十億美元。

」韭菜「的憤怒

權道亨 30歲，家住首爾，歷來對媒體避之唯恐不及。Terra 雙幣崩盤後，無數投資者在社交媒體上追蹤他，要求他出手救局。

估計有近 25 萬人投資了 Terra 幣。

其中一位化名錢瑟斯（Chancers）的投資者絶望之下耗光了耐心，搜索到權家的地址，直接上門質詢，並在網上直播整個過程，大約100人在線觀看。

錢瑟斯敲門，權道亨的妻子開門，告之丈夫不在家。很快，聞訊趕到現場的警察逮捕了錢瑟斯。

據當地媒體報道，錢瑟斯聲稱自己並不知曉在首爾不請自來地到人家要求對話會觸犯韓國法律，他還說自己已向警方自首。

圖像加註文字， LUNA 幣賴以存在的 Terra 區塊鏈平台創始人之一權道亨（ Do Kwon）。自從Terra 雙幣崩盤後就從公眾眼前消失了

錢瑟斯對BBC記者喬·泰迪（Joe Tidy）說，他很可能會面臨罰款和犯罪記錄，而這可能會使他的生活變得困難。

他說： 」我損失了很多錢，現在又在接受警方調查。我原本在韓國擔任公務員，一旦被定罪，我可能無法重返公務員隊伍。

」在韓國文化中，這件事本身並不重要，重要的是它引發了醜聞。我甚至不得不以罪人的身份公開道歉。我不知道會這麼嚴重。太悲催了。「

他指責權道亨在 Terra 幣崩盤期間和之後沒有與投資者充分溝通。他現在認為這件事就是個」騙局「。

權道亨辯解說，他本人和公司都沒有從 Terra 幣崩潰中賺到一分錢。

圖像來源，News1 圖像加註文字， 錢瑟斯接受問詢後離開警署

公司」死了「

5月20日，韓國警方宣佈對 Terra 幣發行公司， Terraform Labs，展開調查。當地媒體報道稱金融和證券犯罪聯合調查組正在追蹤 LUNA 幣和 UST 幣的下落。

在 Terra 告終前一周，權道亨在 YouTube 加密幣頻道上宣稱，「95% 的加密幣將會消亡——但目睹公司消亡也是一種娛樂。」

LUNA 和 UST 崩潰前，他還在推特上向100萬粉絲表示：「我喜歡混亂。」

在接下來的三天裏，他在一連串的推文中推出了一個又一個計劃來救局，呼籲 Terra 社區」堅持不懈「。

5 月 13 日，權道亨表示救援失敗，在推特上聲明：」我的發明給你們大家帶來痛苦，令我心碎。「

他又設計了一個有爭議的計劃來復活 Luna ，招致幣圈知名人士的批評。

加密幣交易所幣安首席執行官趙長鵬稱這個計劃是」一廂情願「。

加密幣 Dogecoin 聯合創始人比利·馬庫斯（Billy Markus）也在推特上嚴詞厲色：」我的建議是停止引誘新的受害者入局來補償以前的受害者，永遠離開這個圈子。「

權道亨和 Terraform Labs 公司均未回應BBC記者的置評請求。