食品：出口禁令與烏克蘭戰爭影響疊加，亞洲多國面臨供應危機

梁艷婷（Annabelle Liang）

BBC商務記者

42 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 馬來西亞近日稱因國內供應不足而限制肉雞出口。

馬來西亞宣佈將從6月開始削減肉雞出口，原因是該國自身供應不足。在亞洲其他地方，印度已禁止小麥出口，印尼也停止讓棕櫚油銷往海外。

俄羅斯入侵烏克蘭以來，全球面臨幾十年來最嚴重的糧食危機。一位農業專家指出，所謂的「食物民族主義」恐將在亞洲興起。

最近幾個月，馬來西亞眾多消費者目睹了雞肉價格飆漲，一些零售商實施限購措施，定明顧客能買多少雞肉。

馬來西亞總理伊斯邁（Ismail Sabri Yaakob）星期一（5月23日）說，這個東南亞國家將停止出口每月多達360萬隻活雞，「直到國內價格與產出穩定為止」。

伊斯邁在一份聲明中說：「政府首要（照顧的）是我們自己的人民。」

鄰國新加坡的雞肉供應有近三分之一來自馬來西亞，當地恐怕將受此政策重擊。幾乎所有活雞都是先進口到新加坡，再屠宰冰鮮。

星期一晚些時候，新加坡食品局鼓勵消費者購買冷凍雞，同時採取行動勸阻搶購。

食品局的聲明說：「雖然冰鮮雞供應或會受短暫影響，但仍有冷凍雞供應可補充不足。我們也建議消費者只採購其所需數量。」

烏克蘭戰火「波及」亞洲

馬來西亞的肉雞出口禁令只是環球食品危機的最新一起事態。世界銀行上月就曾警告說，食品價格破紀錄上漲，將迫使數以億計人民陷入貧困和營養不足。

烏克蘭是主要的小麥出口國，自俄羅斯入侵該國以來，其出口量暴跌。這導致全球小麥價格暴漲，也讓依靠烏克蘭出口的國家開始擔憂本國陷入糧食短缺。

烏克蘭第一副總理尤利婭·斯維裏登科（Yulia Svyrydenko）星期一對BBC說，國際社會應當建立「安全走廊」，讓滯留在烏克蘭數以百萬噸計的穀物離開當地。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 烏克蘭農民尤里的糧倉裏堆滿了糧食，但他無法把糧食送到急需的國家。

在出席瑞士達沃斯世界經濟論壇之際，聯合國世界糧食計劃署（WFP） 執行幹事大衛·比斯利（David Beasley）對BBC經濟事務編輯法伊薩爾·伊斯拉姆（Faisal Islam）形容，俄羅斯堵截烏克蘭糧食出口，是「向全球食品安全宣戰」。

比斯利說：「我們已經在面臨著第二次世界大戰以來最糟糕的糧食危機。」

「當你發覺有4億人依靠來自烏克蘭的糧食糊口，而你關閉了供應，外加肥料問題、乾旱、食品價格、燃料價格，我們看到一場地獄風暴在籠罩著整個地球。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新冠疫情、烏克蘭戰爭等正推高全球肥料價格，廣受歡迎的泰國稻米供應恐受威脅。

「食品民族主義」作祟？

本月初，依靠小麥為主食的印度下達出口禁令，國際小麥價格隨即再次攀升。新德里政府因應熱浪侵襲導致國內小麥價格升至破紀錄高位，而作出此決定。

在其他主要穀物生產國受乾旱與洪澇災害威脅之際，商品交易人士本來預期利用印度的供應來補充烏克蘭的缺欠。

從加工食品到肥皂，棕櫚油都是不可或缺的原材料。最近幾周，因為印尼下令停止棕櫚油出口數周，以平抑國內食油價格，導致國際棕櫚油價格也都飆漲。這道禁令已在星期一屆滿。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院助理教授索尼婭·阿克特博士（Dr Sonia Akter）指出，這些都是「食物民族主義」的事例。

她說：「政府頒布這樣的限制，因為他們覺得應該優先保護其公民。」

「參考2007至2008年糧食危機的經驗，可以預期更多國家將加以仿效。這將讓這（糧食）危機與食品價格飆漲情況惡化。」

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 商品市場原本預期印度小麥能填補烏克蘭小麥被阻出口造成的短缺。

不過，新加坡南洋理工大學食品科技計劃主任陳維寧教授（Prof William Chen）相信，這些出口禁令只屬於暫時性，而非全面的食品民族主義。

陳維寧教授說：「其他國家也曾對食物商品施加限制，而最終還是解除了。」