李克強：當前經濟困難大於兩年前，紓困刺激措施要「能出盡出」

31 分钟前

圖像來源，Reuters

5月25日，中國國務院召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，釋放了明確的穩增長信號。

這場會議參與官員眾多——從中央部委，到省、市，乃至區縣一級，有媒體估計參會人數可能超過十萬。

會議上對中國經濟形勢的描述也出乎輿論預料——李克強稱，困難比2020年初受疫情嚴重衝擊時還大。

對於刺激經濟的措施，這場會議要求又多又快——比如要求各地5月底前要出台實施細則；再比如，要求各地在助企紓困上政策能出盡出。

這場會議凸顯出中國經濟在嚴格防疫政策下，面臨越來越大的壓力。政策力度和速度，讓人聯想到2008年金融危機後「四萬億」刺激政策。那場超強刺激被稱為「大水漫灌」和「飲鴆止渴」，雖然穩住經濟大盤，但中國之後用了多年消化後遺症。

中國經濟形勢有多嚴峻

「3月份尤其是4月份以來，一些經濟指標明顯走低，困難在某些方面和一定程度上比2020年疫情嚴重衝擊時還大。」在5月25日的會議上，中國總理李克強對當前經濟形勢的描述引人矚目。

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2020年疫情第一波衝擊下，中國經濟遭受重創，當年一季度國內生產總值同比下降6.8%，那不僅是1992年中國開始公布季度GDP數據以來最低數值，也是首次出現季度增速為負值的情況。

對比之下，兩年前武漢封城76天，目前上海封城已超過60天。經濟重要程度上，兩個城市不可同日而語，武漢屬於中部地區核心城市；但上海不僅是製造業中心、外貿中心，也是中國的金融中心；封閉兩個月帶來的經濟衝擊力比武漢更大。

雖然二季度經濟數據尚難統計，但各方對疫情衝擊之下的中國經濟預期普遍大幅走低。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 上海封城對中國經濟帶來的影響非常深遠。

目前能夠看到的一個重要指標是失業率，當前幾乎回到了兩年前的水平——2020年2月全國城鎮調查失業率為6.2%，3月份下降為5.9%。而最新數據顯示，今年4月全國城鎮調查失業率上升0.3個百分點至6.1%，創2020年3月以來新高。

這一問題也成為李克強口中的高頻詞。比如，「著力保市場主體保就業保民生」，「努力確保二季度經濟合理增長和失業率盡快下降」。

「能出盡出」的紓困政策

值得注意的是，在此次電視電話會召開前兩日，5月23日，國務院常務會議出台六方面33項措施，以穩住經濟基本盤。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 嚴厲封鎖措施導致物流不暢，上海製造業停滯，貿易受阻。

此次規模空前的電話會議目的則為傳達和督促各地方政府落實33項措施，要求5月底前要出台可操作的實施細則，並且國務院26日將向12個省派出督查組，對政策落實和配套開展專項督查。

這33項措施有稅收優惠和費用緩繳，比如：

在更多行業實施存量和增量全額留抵退稅，增加退稅1400多億元；

放寬汽車限購，階段性減徵部分乘用車購置稅600億元；

將2022年普惠小微貸款支持工具額度和支持比例增加一倍；

將中小微企業、個體工商戶和餐飲等五個特困行業緩繳養老等三項社保費政策延至2022年底，並擴圍至其他特困行業，預計全年緩繳3200億元。

加大基建投資也成為重要方向，比如：

支持發行3000億元鐵路建設債券；

今年要新開工一批水利、交通、老舊小區改造、地下管廊等項目，並引導銀行提供規模性長期貸款等。

在保就業方面，不僅依靠基建投資來將發揮一定的以工代賑作用，還包括今年將失業保險留工培訓補助擴大至所有困難參保企業，財政對企業穩崗的資金支持政策進一步加碼等。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 在上海定居20多年的商事律師肖馬克（Mark Schaub）認為，2022年一季度GDP增長率符合中國當局預期，但顯然還沒能反映上海等地「封控」所帶來的影響。

李克強稱，各地在助企紓困上政策能出盡出。對各類市場主體一視同仁，用市場化辦法、改革舉措解難題。

有網民評論稱，各種藥方雖多，但核心問題是，嚴格防疫政策不放鬆，很難有效刺激經濟。關於這點，李克強在會上稱，解決兩難多難問題是對行政能力的考驗。要在防控好疫情同時完成經濟社會發展任務，防止單打一、一刀切。

前車之鑒

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 嚴厲的清零措施仍在持續，中國經濟形勢和就業形勢非常嚴峻。

中國當前的經濟形勢和刺激力度，讓人聯想到2008年次貸危機後的中國——彼時，金融海嘯的餘波跨過太平洋衝上中國的海岸，當年11月中國進出口數據突然跳崖，出口增速從上月的19.2%下降到-2.2%，進口增速從上月的15.7%下降到-17.9%。

時任中國總理溫家寶稱，「這場金融危機是歷史上罕見的」，以及「要千方百計防止金融危機影響實體經濟的發展」。

幾天后，中國宣佈「實行積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策」，並推出一個四萬億元級的經濟刺激計劃，當時低迷的全球經濟都為之一振。大量的錢注入經濟，基建狂潮成為托底經濟的主力。2008年底開始，中國發改委突然放鬆審批條件，密集批複同意了28個城市的地鐵規劃，投資超過1萬億元。事實上，「四萬億」中45%投向了公路、鐵路、機場和城鄉電網。

但很快，它被視為「飲鴆止渴」的計劃，推高了債務風險，吹起了地產泡沫。中國國務院發展研究中心研究員吳敬璉在事後稱，「這是飲鴆止渴的辦法，它不但沒有降低槓桿，相反進一步槓桿化了」，而一旦有風吹草動，「局部的資金鏈斷裂傳導到金融市場的其他部分，引發系統性危機」。

此後多年中國不得不承受「去產能、去庫存、去槓桿」帶來的痛感。因此，當前疫情壓力下的強刺激，也有聲音擔心，是否會重蹈覆轍。