石油天然氣價格飆升 但美國為何難以應對

娜塔莉·謝爾曼（Natalie Sherman）

BBC商務記者，發自紐約

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2021年開始，隨著新冠肺炎疫情的影響慢慢減退和需求復蘇，石油和燃氣的價錢已經上升了兩倍或以上。

美國得州人赫裏克（Jason Herrick）近日不斷工作，希望增加石油產量，在目前油價高企的情況下多賺點錢。儘管如此，他仍然覺得旗下家族公司的石油產量會連續第三年下跌。

油價在新冠肺炎疫情初時，一度跌到零元以下，這令赫裏克家族根本沒有錢投放到公司裏，赫裏克的家族石油生意已經很久沒有新的投資。

現在，他跟美國和世界各地許多公司一樣，為了進行新的投資項目，到處尋找需要的材料和人員，但這些努力遭遇了巨大延遲。

他形容自己的工作是盡量加大產量，而自己已經做到這點。「我們落後得很嚴重，要追回進度不是容易的事。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 分析指隨著世界慢慢減少對石化燃料的依賴，市場在這方面的需求變得不確定，因此投資者現在大多會要求公司盡快分享利潤回報。

美國是全球最大的石油和燃氣的生產國，而赫裏克的個案顯示，高油價對公眾生活的衝擊會持續。

2021年開始，隨著新冠肺炎疫情的影響慢慢減退以及需求復蘇，石油和燃氣的價錢已經上升了兩倍或以上。而俄羅斯入侵烏克蘭，令不少國家停止購買俄羅斯燃料，價錢進一步上升。

外界預計，隨著價格上升，美國今年的石油產量平均每天會增加100萬桶，但增幅只有10%，難以滿足需求。石油價格在2014年也曾經達到類似的水平，當時的產量增加了20%，以壓裂（fracking ）技術提取頁岩氣的技術革命貢獻頗大。

石油增產幅度溫和，反映石油公司受到成本上漲和原材料短缺影響。而隨著全球開始進一步使用可再生能源，而放棄化石燃料，投資者也質疑世界對石油和燃氣的需求還能維持多久。

美國石油採探公司Lone Star Productions一名工程師溫特（Mike Wendt）說，他的公司原本已經計劃了數個項目，但他們無法購買到所需要的鋼管，導致工程延期和成本上漲。

「我們已經盡速開採，但遇上了這些供應和需求問題，令市場受阻。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯入侵烏克蘭，令不少國家停止購買俄羅斯燃料，令油價進一步上升。

總部設在美國的能源經濟和財務分析公司（Institute for Energy Economics and Financial Analysis） 分析員考恩（Trey Cowan）形容，北美洲的公司目前正在面對前所未見的挑戰。

一些小型公司嘗試增加產量，但大型公司到目前為止維持了油價飆升前制定的投資計劃，同時把價格上升帶來的額外收入以花紅方式派發給股東，而不是投資以增加產量。

分析形容，這是一個新的政策方向，反映出美國商界受氣候變化影響而面對的來自華爾街的壓力。

美國金融服務公司標普全球（S&P Global）副總裁勒布朗（Raoul LeBlanc）說，隨著世界慢慢減少對石化燃料的依賴，市場在這方面的需求變得不確定，因此投資者現在大多會要求公司盡快分享利潤回報。

他說，投資者會擔心，如果需求一去不返，他們就會浪費投資，而在公司來說，「如果我的公司的股票沒有長遠價值，那麼我就需要派發更多的花紅」。

但勒布朗認為，石油價錢仍然高企，意味著石油公司多少也會做一點投資。「我們不會回到黃金時代，但烏克蘭戰爭顯示我們仍然活在一個依賴化石燃料的世界。在這個過程中，石化燃料沒有被放棄，但當中的討論已經改變，令我們同時要考慮短期和中期的需求。」

在政治層面來說，這個過程在美國引發注意，外界擔心美國總統拜登會在限制碳排放和推動綠色能源方面放慢速度。

他目前仍然呼籲要加強在可再生能源上的投資，但他最宏大的計劃仍然被國會阻撓，無法通過。

國會內的共和黨人把高企的油價，怪罪於拜登的環保政策，令拜登的民望下滑。他還簽署了法案，增加美國的天然氣出口，釋放戰略儲備中部份石油，同時批准在過百個政府擁有的土地上開採石油。

美國智庫全球能源監察（Global Energy Monitor） 研究員羅讚斯基（Robert Rozansky）說，他們認為拜登政府應對氣候變化的承諾已經動搖。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 許多公司為了進行新的投資項目，到處尋找需要的材料和人員。

但類似的情況，不止在美國發生。

拜登和包括英國首相約翰遜在內的西方領袖，早前尋求沙特阿拉伯等產油國協助，分析指這些國家可以在沒有新投資的情況下增產。

加拿大是繼美國、沙特阿拉伯和俄羅斯後，世界第四大產油國，當地的左翼政府早前已經開始重新檢視一些被叫停的石化燃料相關的項目，包括出口天然氣到歐洲的港口等。

加拿大能源公司Pieridae Energy原本計劃在新斯科舍省建造一個新的液化天然氣終端，但因為找不到投資者，被迫擱置計劃。這個公司的總裁索倫森（Alfred Sorenson）形容，政府的想法差不多來了個180度改變。

而隨著政府可能願意給予更多協助，Pieridae Energy可能會重新啟動計劃。

但外界仍然不確定這種政治上的風向改變，可不可以同時令市場改變想法，尤其是公眾經常會反對新的石化燃料基建，令這些計劃可能被數以年計的法律訴訟纏繞。

加拿大法律慈善機構EcoJustice的律師克拉森（James Gunvalden Klaassen）說，政客和業界吹噓我們必須透過石油和燃氣拯救歐洲。 「我們回到20世紀的解決方法，但我們一早就知道這樣行不通。」

他舉例說，Pieridae Energy計劃中的天然氣終端項目要到2027年才能啟用，無法解決現在的危機。他認為，發展可再生能源，才能解決歐美的能源安全問題。