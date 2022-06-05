生活成本上漲：英國古代寶藏對現在人們消費方式的啟示

凱文·皮奇（Kevin Peachey）

BBC金融事務記者

1 小时前

圖像來源，Leeds Museums and Galleries 圖像加註文字， 「克里德零-斯塔布斯寶藏」謎團：利茲博物館和美術館的考古和錢幣學的講解員展示罐子裏面的古羅馬銅幣

1967年，在英國北約克郡一個名叫克里德零-斯塔布斯（Cridling Stubbs）的小村附近，人們從地下挖出了一個裝著3,300多羅馬銅幣的罐子。

這些公元300年的銅幣仍然靜靜地躺在罐子裏，罐口被封住。

利茲博物館和美術館的考古和錢幣學講解員凱特·巴克斯特（Kat Baxter）說，「我們還不能確定這些銅幣為什麼被埋在那裏，為什麼沒有人回去把它取走。」

「這就是它很有意思的地方——我們不知道答案。一個謎團」

我們或許沒有答案，但已經有些假設。這些銅幣不僅有助於我們理解將近2000年前富人如何打理自己的現金，還有助於理解我們今天有關生活成本上漲和現金支付的討論。

安全焦慮

「克里德零-斯塔布斯寶藏」被埋在地下的原因可能是宗教信仰，是作為敬神的奉獻。

另外一種可能性是，在一個沒有銀行和存款機構的時代，寶藏被埋在人們認為安全的地方，特別是當寶藏的主人覺得，戰亂期間那些錢可能被別人搶走。

凱特·巴克斯特說，「當時存在安全焦慮。我們現在也有同樣的焦慮，只不過表現形式不一樣。」

在英國每天有400萬英鎊被詐騙者盜走，因此針對欺詐採取保護措施對於金融行業及其客戶來說都十分重要。

圖像來源，Leeds Museums and Galleries 圖像加註文字， 利茲博物館的考古和錢幣學的講解員凱特·巴克斯特說，錢幣展覽對人們理解現在的貨幣功用也有啟發

「克里德零-斯塔布斯寶藏」和其他400多件產品正在一個題為「錢能通神」的展覽上展出，利茲城市博物館舉辦的這項展覽將於6月26日結束。

除了保護金錢的安全以外，展覽還涉及金錢如何被當作玩具和遊戲，銀行業的演變，世界各地的不同貨幣等主題。

巴克斯特女士說，「所有人都以某種方式同金錢發生關係。」

目前我們同金錢的關係正在經受考驗，不僅僅是因為生活成本上升，而且因為我們的支付手段也在發生變化。

根據英國消費者組織Which?的資料統計，從2015年開始，約有4,685家銀行分行關閉。到今年年底還有226個已經計劃關閉。該組織說，在鄉村地區，銀行關閉的速度快于城鎮地區。

人們理財時越來越多地使用智能手機和電腦。刷卡支付現在成了比現金支付更普遍的交易手段。

不過Which?警告說，向無現金社會轉變會讓大批人「失去依從」。在最近英國女王在議會開幕的講話中，政府宣佈要通過立法確保人們在居所附近能夠提取現金和存款。

利茲的展覽還證實，歷史上，人們的支付方式不斷變化。

實物被當作貨幣就是這樣一個例子。在一個展櫃中有一個磨光的鋤頭。它可能從未被用作開挖工具，但是會被在某種交易中使用，有點像以貨易貨。

巴克斯特女士還指出，如果紙幣和硬幣完全消失，會對世界造成更廣泛的文化衝擊 。

展覽的一個部分介紹現金被當作吉祥物使用的不同方式，比如把錢放進新娘的鞋裏，或者鑲入佩戴的項鏈。

因此她說，「無現金不僅僅意味著硬幣消失，還意味著許多傳統隨之消亡。」

現代可穿戴品

現今我們的穿戴品中設有支付方式，更多是一種方便，而不是當作吉祥物。

許多人經常使用智能手機或手錶作為支付手段購買商品、乘坐公共汽車或火車。

也許，我們願意為此放棄一些傳統和持現金的習慣？

最近髮卡平台Marqeta做的一個調查顯示，18-24歲的受訪者當中，77%的人都有足夠的信心把錢包放在家裏，出門只帶手機，使用非接觸支付。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 移動設備不僅成為支付手段，而且憑借人工智能能幫助人們管理財務

Marqeta的歐洲策略主管安娜·波拉（Anna Porra）說，疫情促進了非接觸支付和手機錢包的使用，這是十分方便、安全、而且快捷的支付辦法，因此，新的支付方式會被接受。

不過她說，所謂的智能手機錢包的發展仍處於襁褓階段。

食客已經在餐館用手機掃餐桌上的二維碼來支付，不用招喚侍者付賬。她說，不久我們就會在公共汽車站或者在附近買東西的時候採用掃碼支付。

她認為，當我們的設備不再僅僅是一種支付手段，而且使用人工智可以幫助我們管理財務的時候，最重要的發展就會到來。

支付同財務服務結合，能夠讓商業機構得到有關信息，了解我們是否可以憑信用消費，而且可以指引顧客，告訴他們是否有能力支付。

在美國和中國已經推廣所謂的超級應用軟件，它們能識別客戶可能得到的金融服務，以及向他們提供諸如食品、旅店和出租車等其他服務。

安娜·波拉說，廣泛使用智能錢包前，服務提供商需要推行大範圍的教育活動，確保用戶有信心，而且能掌控自己得到的提示建議。