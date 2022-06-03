烏克蘭戰爭或許推動亞洲向綠色能源轉型

大井真理子

BBC亞洲商業事務記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 用可再生能源進行氫氣生產最大問題之一是成本。

在歐洲發生的烏克蘭戰爭導致能源價格飛漲，卻或許會推動亞洲向綠色能源轉型。

亞洲是世界最大的二氧化碳排放國所在地，而多年來，一直有人呼籲亞洲放棄化石燃料以幫助全球應對氣候變化。

該地區的國家，包括其三個最大的經濟體中國、日本和印度， 2021年因在COP26全球氣候變化會議上沒有做出更大的承諾而受到批評。

但六個月之後，亞洲還有另一個可以說是更加直接的理由來擺脫對石油、天然氣和煤炭的依賴：錢。

自2022年2月下旬俄羅斯發動入侵烏克蘭戰爭以來，全球能源價格一直在上漲。

它促使歐洲國家尋找減少對俄羅斯天然氣依賴的方法，德國希望氫氣可以成為它的答案。

在烏克蘭戰爭之前，日本和韓國也在氫技術上投入了大量資金，能源成本的飆升為加速向更綠色燃料的過渡提供了額外的動力。

然而，亞洲經濟體繼續燃燒煤炭來發電，儘管它污染環境。

雖然一些國家在擺脫化石燃料方面取得了進展，但在緊急情況下，例如當該地區的兩個經濟巨頭中國和印度受到電力短缺的打擊時，他們轉向的依然是煤炭。

日本幾十年來一直在投資核電，但在2011年福島核事故發生後，它也回到了使用化石燃料的軌道上。

一些專家認為，氫氣可以幫助各國從化石燃料向可再生能源過渡，而這正是越來越多的韓國企業現在所押注的。

到目前為止，該國宣佈了亞洲最大的在氫技術開發方面的政府投資。

首爾正在推動對氫氣生產以及燃料電池發電和氫動力汽車技術的投資。

一些專家也認為氫氣是化石燃料最實用的替代品，因為它可以儲存為固體，液體或氣體。

這意味著，與太陽能和風能相比，它可以更容易地儲存和運輸。

在首爾的標普全球大宗商品觀察公司的Vince Heo說：「氫氣就像一個能源載體，你可以在氫氣中儲存能量，你可以隨時使用它們。」

但一個關鍵問題是，有不同類型的氫氣，韓國目前投資的氫氣並不是零排放的。

向「綠色氫」過渡

目標是最終過渡到所謂的「綠色氫」，也稱為「清潔氫」。

它是使用可再生能源生產的，例如風能或太陽能，但它是最昂貴的氫氣生產類型。

這就是為什麼使用化石燃料生產的氫氣被一些專家視為邁向綠色氫氣的第一步。

彭博新能源財經公司首席氫氣分析師馬丁·藤格勒爾說：「韓國的氫氣目前由天然氣生產，被稱為灰氫」。

過渡的下一階段是「藍色氫」，它也使用化石燃料製成，但在此過程中產生的二氧化碳中有60%至90%被捕獲和儲存。

韓國最大的天然氣供應商SK已經投資了18萬億韓元，也就是大約150億美元或120億英鎊，但僅限於灰色和藍色氫氣。

圖像加註文字， Hyeong-wook Choo是韓國最大的天然氣供應商SK氫能業務部門的負責人。

其氫能業務部門的負責人Hyeong-wook Choo告訴BBC說，該公司沒有立即投資綠色氫能，因為需要更多的技術和投資才能做到這一點。

由於可再生能源和基礎設施在亞洲大部分地區並不容易獲得，也不容易分配，一個主要的挑戰是開發正確的技術組合，以利用足夠的能源來大規模生產氫氣。

Choo先生補充道，該公司可以通過製造、分銷和消耗氫氣來開發市場。因此，當綠色氫氣成為現實時，將有更多能力擴大這種氫氣業務。

背後的關鍵問題是生產每種不同類型的氫氣需要多少成本。

成本問題

標凖普爾全球的Heo先生說，目前綠色氫氣的成本是灰色氫氣的兩到三倍多。

他說，目前生產綠色氫氣的成本約為每公斤10美元。為了具有成本效益，在沒有政府補貼的情況下，這一金額必須下降70%，達到每公斤3美元左右。

但他補充說，全球能源價格的飆升意味著生產綠色氫氣顯然有了一些新動力，因為它是由可再生能源生產的，而可再生能源與高燃料價格環境無關。

例如，在歐洲，根據能源諮詢公司Rystad Energy的說法，在俄羅斯入侵烏克蘭後，生產藍色和灰色氫氣的成本增加了70%以上。

如果生產和使用綠色氫氣成為現實，有許多行業可以從中受益。

滕格勒先生說，它可以在沒有低排放替代品的行業中取代灰氫，如精煉石油，生產化肥，以及比如需要高溫的鋼鐵生產等重工業。

為了能夠在全球範圍內競爭，韓國創建了一個氫能聯盟，十幾家公司已經加入了這個聯盟。

Heo先生認為，目前的氫能行業就像大約20年前的太陽能行業一樣，這個領域幾乎沒有正在開發的項目，而市場上有很大的雄心。

風力發電是韓國希望發展綠色氫的雄偉計劃的關鍵之一。

圖像加註文字， 由韓國海事和海洋大學領導的一個財團正在開發一個浮動海上工廠，以在釜山市生產綠色氫氣。

由韓國海事和海洋大學領導的一個財團正在開發一個浮動海上工廠，以在釜山市生產綠色氫氣。

韓國海事和海洋大學校長Doh Deog-hee說：「我們設想的是利用海上風能和太陽能的電力，煮沸和電解海水以產生綠色氫氣。」

Heo先生說，它的優勢在於它更有利於氫氣消費者，可以節省氫氣運輸成本，因為這是氫氣價值鏈中一個很大、而且非常昂貴的部分。

但他補充指出，浮動海上風電的成本超過每兆瓦時300美元，而使用太陽能每兆瓦時的成本為100美元，因此如何實際優化從該設施生產氫氣的成本是一個大問題。

向更清潔能源的過渡一直代價高昂。

當全球領導人在2021年11月召開COP26會議時，由於新冠疫情封鎖後需求被壓抑，世界開始面臨更高的燃料價格。

對許多國家來說，回到化石燃料過去是、現在仍然是非常誘人的一個選擇。