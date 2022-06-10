美國取消東南亞光伏關稅 為何中國會受益

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 全球超過60%的太陽能板是中國製造。6月6日，美國白宮發佈聲明，向泰國、馬來西亞、柬埔寨、越南光伏電池組件進口關稅提供24個月的豁免期。

6月6日，美國白宮發佈聲明，向泰國、馬來西亞、柬埔寨、越南光伏電池組件進口關稅提供24個月的豁免期。

此時美國面臨光伏組件的短缺危機，一些項目可能推遲或暫停，從而影響該國整體清潔能源進程。此外，美國通脹居高不下，使取消關稅的討論甚囂塵上。

分析人士認為，在上述四國從事光伏組件生產的大多為中國公司，此舉反映美國光伏對中國供應鏈的高度依賴，同時利好中國光伏產業。

同時，美國政府內部針對是否保留對華關稅的問題討論激烈——美國財長耶倫為主的支持者認為，有必要取消關稅以降低通脹；以貿易代表戴琪為主的反對者們則認為，通脹形成原因複雜，而取消關稅將使美方失去與中國談判籌碼。

為何與中國有關？

白宮聲明稱，2020年進口光伏組件中，約四分之三來自東南亞。近期光伏組件嚴重短缺，由於供應不足，原本有望於明年在美國國內安置、使用的一半組件供應緊張，同時也制約下游光伏裝機量增長，全美多個光伏項目正處於被推遲或取消的境地，這進而又波及、影響電力系統充裕性。

中國企業是全球光伏組件的主力，去年中國光伏組件出口總量為98.5GW，其中約20%向美洲出口，即18.7GW。與此同時，美國國內光伏產能僅有7.5GW。

今年2月，美國光伏公司向商務部提出反規避調查申請，目標為八家在東南亞生產的中國光伏企業。3月美國商務部實施反規避調查申請後，美媒稱，此舉導致美國光伏產業震蕩，318個光伏項目被取消或推遲，「整個行業陷入癱瘓」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國連雲港一家公司員工在車間生產出口太陽能電池板。

中信證券研報分析認為，目前美國光伏製造能力捉襟見肘，豁免關稅反映美國光伏對中國供應鏈的高度依賴。

中信證券還表示，階段性關稅豁免的新措施，將使大量此類中資企業加快恢復對美國光伏組件出口，推動美國光伏裝機迎來復蘇，未來還可能在兩年內出現一定報復性搶購和屯庫需求。

值得一提的是，美商務部進一步表示，美國對中國和台灣地區進口的光伏電池和組件徵收的現有關稅仍然有效。此外，他們仍將繼續就中國光伏企業是否通過東南亞企業避免美國關稅展開調查。調查得出的任何結論將在2年免稅期結束後適用。

後疫情時代的產業鏈

特朗普時代，中美兩個全球最大經濟體開打貿易戰，雙方互加關稅。雖然當時民主黨總統候選人拜登對關稅多次批評，但其上任後並沒有取消關稅。

一方面是如美國貿易代表戴琪為代表的官員，更傾向於保留這些關稅，以制定一個更具戰略性的中國貿易策略，保護美國的就業，同時重塑中國在全球市場的貿易行為。這種做法甚至可能包括開徵新的戰略性關稅。

其次，根據Morning Consult本周發佈的一項民意調查，73%的調查對象表示，他們支持美國政府對中國採取貿易救濟措施，以保護美國產業和美國工人，而支持特朗普設置的對華關稅的人數也很高，達到71%。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中美在2020年初簽訂的第一階段貿易協議到期。中國當時承諾在2020年和2021年額外購買2000億美元美國商品和服務。

另一方面，美國也深受通脹困擾。美國財長耶倫在一場公開講話中確認，她在向拜登呼籲取消部分對華關稅，因部分關稅"不太具有戰略性"，而且在傷害美國消費者和企業。

關稅未除，疫情時代又引發了西方國家的產業鏈焦慮。疫情造成口罩等產品的緊缺，再加上長期形成的政治互信缺失，使歐美國家產生焦慮情緒。美國就有議員提出，希望立法終止對中國的原料藥等產品的依賴。

香港中文大學商學院助理教授吳靖此前向BBC中文表示，產業鏈的全球化已經發展到某種盡頭，他的研究發現2015年跨境供應鏈的合約就到了峰值，但其他領域還沒有，比如跨境金融的全球化到今天還在大幅增長。

「不妨開一個腦洞——接下來產業鏈可能會有本地化趨勢，但是資本會開始扮演更強的角色。舉例而言，抗疫過程中的口罩可能是越南生產的，但是工廠的資本可能來自香港或者中國內地。再比如，未來中美貿易戰繼續打，中國的產能是否可以轉移到馬來西亞，但是中國通過資本聯結這些產能。」吳靖稱。