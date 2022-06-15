戰爭和制裁持續 為什麼盧布保持堅挺

14 分钟前

圖像來源，Reuters

自俄羅斯入侵烏克蘭戰爭爆發，西方對莫斯科實施制裁，力度逐步增大，盧布急劇貶值，與美元匯率幾乎腰斬。

隨著停戰遙遙無期，許多市場觀察人士預計盧布將繼續疲軟。

然而，事實令人意外——盧布在升值，反彈到戰前水平以上，甚至創四年最高，1 美元兌57盧布。

這是怎麼回事？

圖像來源，Anadolu / Getty 圖像加註文字， 俄國入侵烏克蘭後全球能源漲價趨勢可能持續到 2024年。

盧布與油價

作為世界主要原油出口國，俄羅斯的盧布與國際市場油價密切掛鉤。俄烏戰爭爆發後，原油和天然氣價格驟漲，盧布相應堅挺。

2022年2月24日，俄軍入侵烏克蘭，盧布貶值近50%。俄國央行出手支持，禁止信用交易做空盧布，並動用外匯儲備在貨幣市場收購盧布，但效果甚微。

一個原因很可能是對俄國的制裁措施中的一項，凍結俄國6430億美元國際儲備中60% 的資產，如此捆住了俄羅斯央行支撐盧布的手腳。

俄國央行立刻宣佈了一系列措施應對，其中包括全面禁止境外交易、證券交易、利率從9.5% 提高到20%、規定1萬美元跨境轉賬和外匯提款上限、出口商必須三天之內將營業所得外匯的80%兌換成盧布。

一個月後，普京總統簽發「紅頭文件」，勒令「不友好國家」用盧布結算購買天然氣的賬單。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 烏克蘭是全球葵花籽和油的重要供應國。俄烏戰爭使烏克蘭的出口大減。

西方制裁

除了這些措施，還有其他一些因素。

布倫特原油價格從 3 月中旬略高於每桶 130 美元的峰值跌至數周後的 100 美元左右，目前約為 120 美元。

俄國利率已經回落到戰爭初起時的 9.5%，保證金交易再次被允許，80% 的外匯規則被取消，居民現在每月最多可以向外國銀行賬戶轉賬 5 萬美元，而在中國或印度等「友好」國家的外國人現在待遇比照俄羅斯居民。

沙赫諾夫認為，西方制裁客觀上部分導致俄羅斯外貿盈餘增多，莫斯科現在正在放鬆或取消戰爭初期採取的嚴厲限制措施、為回歸正常金融基礎提供了寬鬆環境。