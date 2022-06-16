美聯儲宣佈近30年來幅度最大的一次加息

44 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 物價高速增長之下，美聯儲主席承受巨大壓力

相當於美國中央銀行的美國聯邦儲備委員會宣佈近30年來幅度最大的一次加息，這是在加大力度應對消費價格飛漲之下的舉措。

美聯儲表示，將聯邦基金利率目標區間上調75個基點到1.5%至1.75%之間。

這是自三月份以來的第三次加息，也正值上月美國通貨膨脹速度超出預期之際。

預計通脹將會更進一步，令經濟面臨更多不確定性。

公布的預報文件顯示，官員預計美聯儲對銀行借貸收取的費用可能在年底達到3.4%，這些舉措產生的漣漪效應會蔓延至公眾，令按揭、信用卡及其他貸款的成本增加。

隨著世界各地的中央銀行採取類似的措施，這意味著企業及家庭多年來享受低利率的全球經濟，會發生巨大改變。

「多數發達經濟體的中央銀行和一些新興市場的中央銀行正在同步收緊政策，」策略諮詢公司安永-博智隆（EY-Parthenon）的首席經濟學家格雷戈裏·達科（Gregory Daco）說。

「這並不是我們過去幾十年裏所習慣的一種全球環境，而這代表著世界各地的商業領域和消費者都將面臨的影響。」

「意外」通脹

英國在4月的消費價格跳升9%，預計英倫銀行（Bank of England）將在周四宣佈自12月以來的第五次加息，令基凖利率在2009年以來第一次超過1%。

巴西、加拿大和澳大利亞也提升了利率，歐洲中央銀行（European Central Bank）也列出了在今夏加息的計劃。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 房屋市場正感受著利率提升的衝擊

美國曾在2020年全球疫情衝擊下削減利息，以支援經濟，而美聯儲在今年目前已經兩度加息，分別是3月份增加0.25個百分點和5月份再度增加半個百分點。

當時，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，官員並沒有在考慮更大幅度的加息。

但是，鮑威爾在本周會議後的新聞發佈會上表示，上周五（6月10日）的數據顯示美國5月的通貨膨脹上升至8.6%——自1981年以來的最高速，這迫使官員採取更激進的手段。

「我們要令通脹降下來，這是至關重要的，」他說，同時承認0.75個百分點的加息幅度是「大得不尋常」。

「過去一年的通脹顯然已經是出乎意料的高，而且可能有更多的意外在後頭，」他說，「因此我們將需要變得更靈活一些。」

追趕目標

很多分析人士表示，去年鮑威爾及其他人曾稱價格上漲只是與供應鏈有關的暫時性問題之後，現在美聯儲正疲於追趕。

去年之後，由於烏克蘭的戰事和中國持續的新冠疫情封鎖，通脹越演越烈。

最近的民調顯示，雖然聯邦儲備局聲稱要採取行動，但公眾預計問題會繼續惡化。

「美聯儲正承受巨大壓力，還面臨著通脹信用度考驗，」喬治·梅森大學（George Mason University）默卡特斯中心（Mercatus Center）的資深研究學者大衛·貝克沃斯（David Beckworth）說。

圖像加註文字， Ignacio Lopez isn't convinced the Fed's moves will successfully contain price increases affecting his business

通脹預期

伊格納齊奧·洛佩斯（Ignacio Lopez）很希望見到通脹能得到控制。

這個工作地在波士頓的廚師，在過去18個月裏一邊為他的餐廳囤貨，一邊看著食品價格上漲。他說，那些供應鏈複雜的貨品價格，比如包裝食品和進口奶酪等，受到特別大的壓力。

「太瘋狂了，停不下來，」他說，「每個星期東西都變得更貴。」

他的行業也提高價格來抵消成本，但是他說，他加太多就會流失客人，所以他的收益還是受到影響。

他擔心利率上升不會帶來幫助，指出在新冠疫情下，需求仍然孱弱，因為疫情影響了下班後的聚會，而這曾經是他的生意來源。

「我們只能繼續盡可能細緻地管理它，試著在不超出我們市場價的範圍內加價，然後希望情況會緩和下來，」他說。

美聯儲上一次宣佈如此規模的加息幅度，還是在1994年。

這一舉措會令貸款成本更高，期望能夠令需求緩和，讓經濟活動減緩——在理論上，這能夠減輕價格壓力。

但是，達科表示，由於行動太遲，而現在又要用更激進的方式來彌補，政策制定者會面臨更大風險，他們的行動更有可能誘發經濟下行。

「我越來越擔心，」他說，「到年末左右，如果我們面對的是一個增長停滯的環境，然後我們幾乎接近衰退的狀況，失業率上升而不是下降，我也不會意外。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 食品價格上漲是推高通脹的驅力之一

鮑威爾表示，美國有餘力應對高利率，指出就業增長仍然活躍。

但是美聯儲公布的推算顯示，官員預計今年的經濟增長會減慢至大約1.7%，比他們在3月份所預測的低整整1個百分點。

失業率目前仍處在3.6%，外界預期將會上升3.7%，至2024年將會達到4.1%。

官員在會議結束的聲明中很少作改動，但是這一次刪除了其中一句話——那句話說的是，在美聯儲加息的情況下，就業市場仍然穩固。

鮑威爾表示，這一刪減反映了一個事實，很多帶動通脹的驅力——比如烏克蘭戰事——都超出了央行的控制。

「當中很多都真的不取決於貨幣政策，」他說，「那句話確實看起來不再合適了，於是我們就刪掉了。」

全球衝擊

隨著周三的加息，美聯儲對銀行貸款收取的費用將會回到2020年疫情衝擊前的水平，以歷史的標凖來看仍然處在相對低位。

但是，加息已經開始帶來衝擊。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國的汽油均價已經達到5美元一加侖，給拜登總統帶來了一個政治難題

更高的利率幫助推高了對美元的需求，令美元匯率比年初高10%，同時使得其他國家，特別是那些負擔巨額美元債務的新興市場，承受著壓力。

在美國，金融市場已經受挫。跟隨數百家美國最大企業業績的標凖普爾500指數（S&P 500）與年初相比，已經失去了其五分之一的價值，因為跨國公司發出警告，通脹和美元匯率上升正在影響他們的盈利。

房屋銷售已經陡然下降，因為按揭利率跟隨美聯儲利率上升了。

周三的數據還顯示，零售市場在上月下滑，因為人們在汽油價格上升之下要花費更多錢加油，同時推遲了像買車這樣的大額消費。

鮑威爾說，控制價格上漲對於穩定經濟而言是至關重要的，而進展將需要時間。