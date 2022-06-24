美聯儲強勢加息下 中國挽救經濟陷入兩難境地

12 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一名慢跑者跑過美國華盛頓特區的美聯儲大樓，美聯儲為了應對通脹，實施了28年來最大幅度的加息。

中國貸款市場報價利率連續下降兩個月後止步，未能連續三月下降。6月20日，中國銀行間同業拆借中心公布，貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.7%，5年期以上LPR為4.45%。也就是說，1年期LPR和5年期以上LPR均與5月保持一致。

中國的大多數新增貸款和未償貸款都是基於一年期的LPR進行浮動，五年期利率則影響著抵押貸款的定價。

5月份中國下調了五年期的LPR，幅度之大出乎市場意料，目的也很明確，即刺激陷入困境的房地產行業，以挽救因疫情封控而受損的經濟。

然而，與此同時，美聯儲連續加息，而且在美國國內通脹水平持續高漲的情況下，把加息幅度提高到28年來的新高。分析人士認為，中美在貨幣政策上背道而馳，作為新興經濟體的中國陷入兩難——如果進一步放鬆貨幣政策來救經濟，可能會造成人民幣貶值和資本外流，經濟將面臨新的難題。

圖像來源，Reuters

中國：降息的衝動

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 在上海街頭，行人走在顯示最新經濟和證券交易所子信息的大屏幕前。

中國降息的衝動來源於兩點——一、利息處在高點，有息可降；二、經濟在二季度遭受打擊，亟需恢復。

針對第一點，即便在經歷了一輪下調後，中國的相關利率依然維持在高位——1年期LPR為3.7%，5年期以上LPR為4.45%。相比之下，在2020年新冠疫情之初，美聯儲「一口氣打光子彈」，將利率直接降到0%-0.25%，並一直維持到今年3月。

路透社援引法國巴黎銀行(BNP Paribas)的經濟學家稱，如果西方央行今天面臨的挑戰能給中國帶來任何教訓，那就是貨幣政策不應過於寬鬆。中國人民銀行在過去幾年中對發達國家魯莽的貨幣寬鬆政策提出了批評。因此，中國人民銀行在寬鬆方面一直比較克制。

換言之，中國的利息水平還處在較高的位置，有降息的空間。

針對第二點，中國經濟在疫情中坐上了過山車。2020年一季度後，中美的經濟狀況開始分化，中國控制住疫情後，經濟快速反彈，2020年二季度直到2021年底，中國都維持著可觀的經濟增長，沒有降息的必要。

直到今年3月份開始，疫情突襲北京、上海等中心城市，此外大量城市都時不時進入封城狀態，使經濟預期迅速惡化。中國政府救經濟的願望越來越迫切，甚至要求各地方政府刺激手段「應出盡出」，降息也成為最重要的手段之一。

同時期，美國則因為前期過於激進的「撒錢」措施，再加上俄烏戰爭、供應鏈擾動等因素，陷入高通脹的痛苦之中。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 中國持續的封鎖措施將對經濟造成影響（圖為人們排隊在北京的一家商店購買食品）。

中美政策分化

面對完全不同的國內經濟形勢，中美的貨幣政策開始分化——美國急著加息，中國則有降息的衝動。

對於美國而言，如果利率升高，銀行在給企業或個人放貸時的利率也水漲船高，此舉可以減少貨幣供給量，降低通脹，從而給經濟降溫。

對於中國而言，如果降息，銀行放貸的利率就會降低，借錢成本更低，將刺激企業和個人貸款，一般來講，整體經濟得到刺激，變得更加活躍。

路透社援引荷蘭國際集團(ING)大中華區首席經濟學家Iris Pang認為，中國削減5年期最優惠利率意味著，抵押貸款和長期貸款的利率將下降，這意味著基礎設施項目也可能從較低的利息成本中受益。

值得一提的是，中金公司首席宏觀分析師張文朗在近期一場公開演講中表示，促進經濟復蘇的關鍵在於降低與疫情有關的不確定性。而在疫情的衝擊下，最首要的任務是保市場主體（即保護企業，不至於倒閉）。考慮到貨幣政策（即加息、降息等）的局限性，財政政策（政府性投資、補貼等）需要在保主體方面發揮更加重要的作用，財政補助的力度仍然有待加強。

不過，5月中國財政收入即一般公共預算收入較上年同期大幅下降32.5%，其中稅收收入同比銳減38.1%。考慮到其中有減稅政策造成的影響，即便扣除退稅因素後，5月財政收入依然同比下降5.7%，與4月的5.9%降幅相當。從側面反映出當前的經濟困境和財政上的捉襟見肘。

圖像來源，AFP VIA GETTY IMAGES 圖像加註文字， 疫情擾動國際供應鏈使美國通脹進一步加劇。

兩難：貶值與資金外流

美國加息，意味著西方市場不得不跟進加息。美聯儲加息後，從歐盟、澳大利亞，再到香港，都有加息的動作。

路透社認為，隨著全球央行的加息，中國政府很難通過降低利率來刺激疲軟的國內經濟——如果中國在其他主要經濟體加息之時，開始進一步放鬆貨幣政策以支撐受疫情打擊的經濟，那麼中國將面臨人民幣貶值和資本外流的風險。

美聯儲加息後，意味著美元有更高的利息回報和金融資產回報，這會導致新興市場的國際資金，回頭流入美國市場，以追求更高的回報。

對於新興經濟體而言，美元流出，會使本國貨幣面臨貶值壓力。

近期舉行的「2022清華五道口首席經濟學家論壇」上，中國人民銀行調查統計司原司長盛松成表示，近期人民幣對美元匯率在20天左右的時間內從6.3跌至6.8左右，「一個重要因素是美元指數走強，今年以來美元指數已經上漲約8%，日元、歐元、英鎊對美元也都大幅貶值」。

圖像來源，Getty Images

對於像中國一樣的新興市場而言，貨幣快速貶值隱藏著巨大風險。比如，在1994年的美聯儲加息週期中，新興市場國家貨幣迅速貶值，其中墨西哥尤甚，貨幣大幅貶值，市場恐慌情緒蔓延，大量資本從墨西哥流出，國際收支情況惡化，直接導致了墨西哥國內爆發了大規模的貨幣危機。

川財證券首席經濟學家陳靂撰文分析，中美貨幣政策分化進一步擴大，增加未來人民幣匯率走勢的不確定性。人民幣貶值會對中國經濟社會造成廣泛的影響——首先是外資或受到匯率波動加劇的影響流出中國資本市場，其次以人民幣計價的資產貶值壓力增強，也不利於中國進口產業的長期發展。

凱投證券在其一份研究報告中稱，雖然中國人民銀行對貨幣走弱沒有什麼可擔心的，人民幣仍然非常堅挺，但中國最不希望的是不得不抵禦對人民幣進行急劇地、可能破壞穩定地拋售。而如果中國現在降低利率，同時幾乎所有其他主要經濟體央行升息，這種情況就有可能發生。