電動車能否成為亞洲城市交通工具的主力

艾琳·黑爾（Erin Hale）

BBC商務記者，台灣

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 泰國是摩托車家庭擁有率最高的國家

在英國，人們每次提起「電動車」這個詞，想到的很可能是特斯拉或類似的可充電蓄電池驅動車輛。而在亞洲，傳統摩托車（又稱機車、電單車）領域正在上演一場關於電動車主宰地位爭奪戰。

訪問過亞洲國家的人估計都曾親眼看到過像潮水洪流一樣四處流動摩托車群。

由於亞洲人口眾多，除了擁擠的城市和狹窄的街巷，機動省錢也是摩托車能在一定程度上替代「家庭轎車」角色的原因。特別是廉價這一點，無論在台灣、柬埔寨、印度或印度尼西亞，人們都經常能看到一家人乘騎一輛兩輪車的景象。

實際上全球摩托車銷售的一半多都在亞洲，在一些國家甚至很難找到一個沒有摩托車的人家。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 摩托車超載在亞洲並不罕見：越南的騎行者

例如在泰國，那是個人均擁有摩托車數量最多的國家。87%的家庭至少擁有一輛摩托車。最典型的是各種踏板摩托，騎手可以坐在車上，兩腳放在前面。

在家庭擁有摩托車數量上，僅次於泰國的是越南（86%）, 然後依次是印度尼西亞（85%），再往後是馬來西亞（83%)）。在中國和印度這兩個巨大的市場，這個數字就下降到了60%和47%，但仍然比英國7%的數字高很多。

亞洲摩托車大部分用汽油，但是交通專家說現在正發生巨大的變化，即電驅動正加快取代燃油動力的摩托車。

「我們看到巨大的增長空間（在電動摩托車發展方面），特別是在亞洲，主要有如下原因，」全球研究機構經濟學人智庫的汽車行業分析師阿魯希·科泰查（Arushi Kotecha）說。「首先，特別是在中國以外地區的市場，諸如印度和東南亞，平均個人可支配收入仍然不高，轎車就過於昂貴。」

「另外，特別是在眼下這種時候，食品和燃料漲價幅度很大。這樣就提高了擁有汽油車輛的直接成本。這就是我們認為向電力（摩托車）的轉變會很快。」

圖像來源，Ola 圖像加註文字， 圖中的電動摩托車和燃油摩托車外表很相像

科泰查女士還說亞洲電動摩托車的規模到2030年前會超出目前的水平2-3倍。

與此同時，今年早些時候的一個報告預測全世界電動摩托車規模將從2020年的157.3億美元，到2030年翻倍達到305.2億美元。

什麼是電動摩托?

電動摩托車和電助力自行車不同

電助力自行車仍然有腳蹬，電動馬達主要是幫助騎行者，讓登車更省力

電助力自行車在動力輸出和速度方面受到限制。在英國的限制在250瓦和每小時15.5英里

電動摩托車的不同之處在於它和燃油摩托車的功率和速度不相上下，騎行者需要有摩托車駕照

另外可能產生混淆之處同"踏板摩托"（scooter）有關，它有兩個意思。首先踏板摩托是一種騎手坐在車座上，兩腳可以踩到前面。

另外一種踏板車是所謂的滑板車（kick scooter）, 使用者站在窄板上，手握提升得很高的車把。電動版的滑板車也被稱作電動滑板車, 現在在英國和歐洲大陸這種車特別受歡迎。

中國目前在電動摩托車製造方面據全球主宰地位，其中大部分是電動踏板摩托。

在北京的牛電科技（NIU Technologies）是電動摩托車最大的製造商之一，他們在2015年推出了首款車型。該公司的全球策略負責人約瑟夫·康斯坦蒂（Joseph Constanty）這樣描述這家公司：「這就好像是特斯拉和Vespa（意大利踏板摩托的著名品牌）結合生出的嬰兒。」

他說雖然中國過去就有電動摩托車，但它們都使用沉重的鉛酸電池。康斯坦蒂還說牛電科技是第一個在中國出售安裝了和特斯拉或智能手機同樣的現代化鋰電池的電動摩托車的製造商。

「因此我們真的是中國市場裏面的第一家，從那個意義上說在全球也是第一家。我們能夠飛入太空。」

圖像來源，Gogoro 圖像加註文字， 在亞洲各地越來越多的人使用電動摩托車

電動摩托車在中國的銷售正受到政府刺激和推廣的推動，政府希望以此解決城市污染問題。但在其他國家，諸如柬埔寨和老撾，這個行業正在從零起步。

塗樂是汽車行業諮詢公司中國汽車洞察（Sino Auto Insights）的創始人和總裁，他說「還有許多不足需要解決」，然後電動摩托車再能在亞洲各地被普遍接受。一個關鍵的東西是它們需要大量的充電站，在鄉村電動摩托車就成了一個棘手的選擇。

日本主要的摩托車製造商如雅馬哈，本田現在都製造電力摩托車，但是引領亞洲市場的是更新的公司。

台灣的睿能（Gogoro）就是這樣一個公司。他們除了製造不同型號的電動摩托車外，還提供了新的解決方案，讓騎手不必花時間等待充電。

睿能機車在台灣的用戶不用充電，只需要騎到2,200多個電池站的一個，免費更換電池即可。這種戶外站點一天24小時運營，據說能夠抵擋颱風和台灣夏季的炎熱。

圖像來源，Gogoro 圖像加註文字， 睿能設立電池站，他們的客戶只需要在站點為電動車換取新電池，不必等待充電

睿能現在計劃向亞洲其他地方的合作公司提高這種電池交換的硬件設施和軟件技術。他們的合作伙伴包括印度的Hero，印尼的Gojek，中國大陸的大長江集團（DCJ）和雅迪科技集團。睿能還同雅馬哈建立了合作伙伴關係。

瑞能的總裁陸學森說，他們的公司正努力成為電動摩托車世界裏的「安卓系統」，向其他品牌提供無形的輔助框架，他用手機操作系統作比喻，那是一種給予設備製造商更多自由，製造自己的手機，鼓勵創新。根據同樣的精神，睿能計劃分享他們的電池管理軟件，幫助延長電池壽命。

但是在這個行業的一些公司在設想宏大的計劃，其他一些公司最近也遇到突出問題受到關注。印度的Ola Electric在過去幾個月成了每天報道的頭條，因為他們製造的一個電動摩托車發生起火事故。