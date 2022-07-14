美國經濟：中期選舉漸近 通脹水平創1981年來新高

26 分钟前

圖像來源，Getty Image 圖像加註文字， 美國人每小時工資的實際價值，下降的速度，比80年代以來的任何時候都快。

最新數據顯示，由於汽油和食品成本居高不下，美國物價再創新高，出乎市場預料，同比漲幅創1981年11月以來的最高水平。

美國勞工部公布，6月消費者物價指數（CPI）同比增長9.1%，僅在5月就增加了1.3%。

美國汽油價格在上個月創下新高，平均每加侖超過5美元。

這些數據使市場預測美聯儲將在本月晚些時候進一步加息。

因此，上述數據一經發佈，美股三大期指跳水，道瓊斯指數期貨下跌0.98%。標凖普爾500期貨下跌 1.46%，納斯達克指數期貨下跌2.13%。

自去年年底以來，美國物價持續上漲。新冠疫情導致供應鏈中斷，加上惡劣天氣的因素，共同推高了食品價格上漲。而烏克蘭戰爭則推高了全球能源和糧食價格。

一些經濟學家還指責拜登為應對疫情而推出的超級刺激計劃，加劇了物價上漲。拜登總共推出了高達5萬億美元的刺激措施，目的是保護家庭和企業免受疫情帶來的經濟衝擊，然而大量資金流入市場，使價格水漲船高。

分析

薩米拉·侯賽因（Samira Hussain）

BBC駐紐約商業記者

為了這一最新數據的公布，白宮本周早些時候就開始鋪墊，還表示消費者價格指數是一個落後的指標。而且，這些數字突出了前一個月的價格上漲，而沒有反映出最近的價格下跌，特別是汽油的價格下跌。

但這份報告確實顯示出美國家庭的財務狀況受到了多大的衝擊。人們已經在改變他們的消費習慣，用他們的儲蓄來支付房租和食品。

美國人每小時工資的實際價值在下降，下降的速度比80年代以來的任何時候都快。而這正是美國總統拜登和他的政黨所擔心的。中期選舉在11月舉行，民主黨人急於保持他們在國會的微弱多數。但高額的生活費用正在給選民的想法和錢包同時施壓。

中期選舉雖在11月舉行，但初選已於5月至9月期間在美國全國各地展開，造勢活動如火如荼。如果民主黨慘敗將使總統更難出台新法律。

拜登似乎很清楚其中利害，他也曾表示，美國選民通常不會根據海外事件來投票；相比之下，汽油價格飛漲更可能使美國人更加難受。

拜登政府的民望已隨著通貨膨脹的飆升而下降。本周早些時候，拜登政府試圖淡化6月份的物價上漲，強調能源和其他商品的價格目前已大幅下降。

但LPL金融公司的首席股票策略師克斯比（Quincy Krosby）說，拜登這些評論 「表明對政府的擔憂已經加深」。

「沒有人想到會有超過9%，」他補充說。

圖像來源，Getty Image 圖像加註文字， 美國汽油價格在上個月創下新高，平均每加侖超過5美元。

金融市場預計，美國央行將在兩星期後的會議上再次提高利率，以控制飆升的物價。

上個月，美聯儲宣佈近30年來最大的一次加息，將其關鍵利率提高了0.75%，達到1.5%至1.75%的範圍。人們普遍認為它將在7月份以類似幅度提高利率。

儘管有這樣的擔憂，克斯比稱，有跡象表明，美國「通貨膨脹接近頂峰或趨於平穩」。

「我們開始看到大宗商品、貨運和航運的價格下降，全球供應鏈的挑戰似乎在邊際上得到緩解，這應該導致物價回落。」