中國二季度經濟僅增0.4% 持續封城導致大幅放緩

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圖像來源，Getty Image 圖像加註文字， 中國主要經濟指標在4月深度下跌，5月降幅收窄，6月企穩回升。

7月15日，中國國家統計局發佈數據顯示，2022年二季度GDP（國內生產總值）同比僅增長0.4%。

相比之下，今年一季度經濟增長4.8%，二季度回落明顯，同時拖累上半年總體經濟增長，前6個月只錄得2.5%的總長，而中國的全年經濟增長目標為5.5%。

上海作為中國最重要的經濟中心，在二季度的大部分時間都處於疫情封控狀態，因此市場普遍預計增長將大幅放緩，但幅度仍然超過預期。

數據發佈前，財新、路透等媒體對國內外機構和經濟學家進行調查，市場預期大致是二季度經濟增長在0.8%-1%左右。最終公布的0.4%的增幅，低於市場預期。

農業、工業的增長都有所放緩，其中農業受影響較小，僅比上季度放緩1.6個百分點，工業大幅回落4.9個百分點，僅增長0.9%。

受影響最嚴重的是服務業，從一季度4%的增長，跌入萎縮區間，同比下降0.4%。

最深的跌幅出現在4月份的消費數據，社會消費品零售總額同比下降11.1%。

不過，中國統計部門的官員也在強調經濟已經開始復蘇，因為主要經濟數據在6月已經開始回升——

比如，6月份25—59歲人口即主要勞動年齡群體的調查失業率為4.5%，較5月下降0.6個百分點。

再比如，6月份規模以上工業增加值同比增長3.9%，比上月加快3.2個百分點。

圖像來源，REUTERS 圖像加註文字， 疫情中的上海百業驟停，需要集中調配物資，滿足市民需求。

「二季度經濟頂住壓力實現正增長，」中國國家統計局新聞發言人付凌暉表示，疫情多發散發，不利影響明顯加大，經濟發展極不尋常，超預期突發因素帶來嚴重衝擊。主要經濟指標在4月深度下跌，5月降幅收窄，6月企穩回升。

值得注意的是，中國和美國面臨的經濟情況迥異，中國的物價漲幅有限，CPI上半年同比上漲1.7%，其中二季度同比上漲2.3%。而美國深受物價過高的困擾，不得不加息，來平抑物價。

中國則出現消費下滑，上半年同比下降0.7%，其中二季度同比下降4.6%。亟需刺激政策，提振需求。