香港能否保住聯繫匯率制度？專家：只要不打仗就可以

陳岩

BBC中文記者

1 小时前

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兩個多月買入1700多億港元——這是香港金管局為了維持聯繫匯率制度而付出的代價。

從3月開始美聯儲連續加息總共1.5個百分點，使美元不斷上漲，港元也不斷觸及7.85的弱方兌換保證水平。香港金管局總裁餘偉文披露，從5月12日到7月21日，香港金管局已23次出手買入港元，共1726.38億港元。

頻頻出手也使香港銀行體系的結餘不斷減少，截至7月21日已降至1650多億港幣。

這些動作也引發唱衰聯繫匯率制度的聲音。比如，美國對沖基金大鱷、海曼資本（Hayman Capital）首席投資官凱爾·巴斯（Kyle Bass）就表示，香港維繫聯匯制度的資金將在8月份耗盡，屆時會出現聯匯脫鉤及港元大跌30%至40%。

聯匯制度這一獨特的安排再次衝上新聞頭條，為何它對香港如此重要？香港政府有能力維持住該制度嗎？以及，在極端情況下，中國政府會出手幫助香港嗎？BBC中文採訪中國內地、香港，以及英國經濟學家共同探討上述問題。

何為聯匯制度？

1980年代初，中國和英國就香港前途問題開啟談判。地緣政治帶來巨大不確定性，再逢1981年香港股災，市場對港幣的信心大跌，港幣被大量拋售，兌美元一路大幅貶值。香港市民為了保住自身利益，紛紛花掉手中港幣，大量購買各類商品，商場貨架空空如也，甚至出現了有商家不收港幣，僅收美元的狀況。

為了穩定幣值，1983年香港政府推出聯繫匯率制度，並一致持續至今。

該制度下，作為事實上的央行，香港金管局承諾，如果港幣兌美元匯率達到7.75，則賣出港幣買入美元，使匯率上浮；如果達到7.85，則買入港元賣出美元，使匯率下降。通過這種方式將港幣兌美元穩定在7.8:1上下。

聯匯制度立竿見影地保證港元幣值穩定，降低交易費用，在巨大的壓力下，它先後挺過90年代的亞洲金融風暴和2008年的次貸危機，成為造就香港金融中心的制度保障之一。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 專家指，香港仍然是一個具有營商吸引力的城市

聯繫匯率制度為何重要？

香港中文大學經濟學系副教授莊太量認為，為了穩定信心而設立聯繫匯率制度，其後香港恰逢其時地轉型成為金融中心，這一制度的重要性就凸顯出來。

「基金經理們用全球各國來的錢兌換成港幣，在這裏買賣。如果港幣跟美元掛鉤，就沒有匯率風險，我帶來多少美元，賺的港幣也能兌換成美元帶走，避免匯率波動帶來的風險。」莊太量稱。

經濟學人智庫（EIU）高級分析師約翰·馬雷特（John Marrett）表示，香港經濟基礎對國際貿易和投資的依賴程度要高於全球大部分國家。而與世界儲備貨幣美元進行掛鉤，可以為投資者確保穩定性，以促進貿易和金融流動。如果沒有該制度，大規模的國際資金流動，會使港幣劇烈波動。

換言之，香港作為金融和貿易港，大量資金流入流出，聯匯制度就像一個錨，鉤住了在國際金融洪流中如小舟一般的香港。

也有經濟學家認為該制度之所以重要並非經濟原因。香港科技大學經濟發展研究中心主任黎麟祥表示，個國際金融中心不需要像香港一樣與國際硬通貨幣進行掛鉤，比如新加坡就沒有採用固定匯率，仍然能作為國際金融中心。

黎麟祥認為，之所以重要首先是政治原因，港幣與美元掛鉤是中國對「一國兩制」的一個重要姿態；其次，該制度使外國人有信心持有和使用港幣作為記賬單位、交易媒介和儲備貨幣。

不過莊太量也表示，雖然該制度對香港很重要，但也有代價。比如，香港的經濟跟美國不是同步的，那麼美國放水（指大幅印錢），資產價格暴漲，香港也要承受這個痛苦。而且沒有無痛的方法脫離這個系統，假設真的脫離，那麼出現諸如香港樓價暴跌的情況，是否能承受第一波的衝擊？

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 香港維多利亞港夜景。

香港政府守得住嗎？

所有受訪的經濟學家都認為香港政府有能力守住聯繫匯率制度。

「我認為香港政府肯定有能力守得住，這不是美國第一次大幅加息，也不是銀行存款餘額第一次可能跌倒1000億元以下。」莊太量表示，美國加息，美元流走，香港也會加息，錢也就回來了。「再者，我們還有1萬1千億元的外匯票據。」

實際上，香港金管局也是這麼做的，7月28日香港跟隨美國，將基凖利率上調75個基點至2.75%。

馬雷特的理由則是，目前金管局持有的美元儲備價值超過所有流通中的港幣，再加上銀行在金管局的儲備，金管局有能力支持將大量港元兌換成美元，都是維繫聯匯制度的保障。

根據香港金管局的數據，截至今年6月，香港共4400億美元的外匯儲備支持著2200億美元的貨幣基礎，比例達2:1。這意味著，香港擁有充足的彈藥庫來應對做空港元的行為。

黎麟祥表示，如果聯繫匯率制度無法維持，香港仍然可以嘗試將港元與歐元或一籃子貨幣掛鉤，如新加坡一樣，並非香港的末日。

「如果聯繫匯率制發生變化，對香港發展而言，未必是壞事。」安邦智庫研究員魏宏旭認為，短期而言，香港仍有能力維持該機制而採取被動緊縮的應對措施，但目前已經出現港元流動性下降的態勢，對香港本地經濟並不有利。未來可以考慮增加一些港元匯率的彈性，逐步走向自由兌換。

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極端情況下，中國政府會救嗎?

首先需要定義下何種情況算「極端情況」？

馬雷特稱，除非發生史無前例地對香港失去信心，以及對其通過利率漲跌的自我糾正機制失去信心，這種情況只會由一場災難造成。

「比如一場涉及中國或破壞亞洲部分地區的全球戰爭阻止了資金流入香港，或者一場自然災害或軍事打擊消滅了香港的大部分人口和基礎設施。簡而言之，是一些極不可能的情形。」馬雷特表示。

黎麟祥也提出了戰爭的極端情況。他認為，除非中國大陸和台灣之間爆發戰爭，美國像對待俄羅斯那樣，凍結香港金融管理局的美元資產，這種情況下，所有西方國家聯合起來反對香港，凍結香港的資產，那麼香港別無選擇，只能將港元與人民幣掛鉤，或者乾脆使用人民幣。

如果聯匯制度難以維繫之時，中國政府會出手嗎？

黎麟祥認為，在戰爭的極端狀況下，中國大陸也會受到制裁。所以中央政府能幫助香港的地方不多。香港作為國際金融中心的地位將被擱置，甚至可能被嚴重破壞。"當然這將是一個非常極端的情況。"

馬雷特稱認為，中國政府會出手，可以向香港借出美元，或者建立某種其他外匯流動方式。不過馬雷特也表示，在毀滅性的全球戰爭這類極端嚴重的情況下，聯匯制度可能不會成為一個優先事項。

魏宏旭提到了更多幫助方式，既可以向金管局直接提供外匯借款；也可以通過中資銀行提供港元流動性；還可以通過資本市場互聯互通機制或在港中資機構，使內地資金入場「救市」。

莊太量也認為中國政府會出手，而且只需要表態就夠了。比如1997年，中央政府的外匯儲備還沒有香港多，表態支持就有效果，現在更是有3萬多億的外匯儲備，表態支持也就能讓外界的做空企圖望而卻步，因為體量太大了。