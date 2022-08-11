美國經濟：汽油價格下跌 7月份通脹率略見緩和

娜塔莉·舍爾曼（Natalie Sherman）

BBC商務記者 紐約報道

44 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 此前國際能源價格飆升帶動世界各地消費物價上升。

美國上月物價繼續急速上漲，但汽油價格下跌協助緩和上升步伐。

據美國勞工部公布，反映價格上升步伐的通脹率7月份為8.5%，比6月份的9.1%有所回落。

在能源以外，許多物品的價格，包括食品雜貨與住房，仍持續攀升。

價格走高讓諸多家庭生活變得拮據，對經濟構成顯著影響。

就業崗位增長仍然強勁，但其他指標，包括消費者與商業信心指數，均受到擔憂價格攀升的氛圍衝擊。目前物價正以1980年代初以來最快的速度攀升。

過去12個月，美國食品雜貨價格同比增長13.3%，是1979年以來最大按年增長。咖啡價格環比6月份走高3.5%，推高7月份整體物價。

住房、醫療與康樂休閒價格環比6月份也告上漲，但二手汽車、航空票價與服裝價格下跌抵消了影響。

汽油價格環比6月份下跌7.7%，當時零售汽油價格高達平均每加侖5美元（每升1.32美元），刷新紀錄。

整體而言，最新報告中的數據優於多數分析員預期。

凱投宏觀（Capital Economics）首席美國經濟學家保羅·阿什沃斯（Paul Ashworth）說：「目前仍未出現（美國央行）想要看到有意義的通脹率下跌，但這是個開始。我們預期在未來幾個月能看到更廣泛的物價壓力放緩信號。」

受多重助力帶動，美國物價自去年起急速上漲，這包括政府發放新冠病毒病（COVID-19）疫情購物補助，致使消費需求強勁。

與此同時，中國多處城鎮因疫情封城禁足，烏克蘭戰事持續與其他因素，造成商品供應滯後，其中包括了食用油與小麥等必需品。

通脹與工資的矛盾

圖像加註文字， 阿奎那·蘭科（Aquinnah Rank）

食品價格暴漲，阿奎那·蘭科（Aquinnah Rank）說，她得減少購買一些商品的昂貴品牌版本，例如麥片。同時她得減少購買非必需品，例如曲奇餅。

蘭科這個夏天會到餐館打工。汽油價格下跌能稍稍舒緩艱難局面，但這位21歲的馬薩諸塞州學生擔心明年5月大學畢業之後，未必能找到好的工作，賺取足夠工資來應付食品雜貨與租金開銷。

她對BBC說：「工資漲幅不一定能跟上，這當然令人擔憂。」

美國央行自3月以來多次提漲利率，試圖穩定物價。

加息是控制通脹途徑之一，此舉讓貸款成本增加，理應能鼓勵大眾減少借貸和消費，從而降低需求。需求本身能推動物價走高。

但由於高利率也會減少經濟活動，銀行得面對把經濟推進長期低迷，也就是經濟衰退的風險。美國商務部上月報告，全國經濟在4月至6月季度收縮，是連續兩季度經濟增長倒退。

市場預期美國以及海外經濟放慢，是最近幾周石油價格下跌的部分原因，而這促成消費者燃油開銷下降。

美國投行聯邦愛馬仕（Federated Hermes）資深經濟學家西爾維亞·達安傑洛（Silvia Dall'Angelo）表示，隨著央行加息步伐趨穩，持續物價高企促使消費者減少開銷，她預期消費需求在未來幾個月進一步降溫。

她說：「這再加上能源價格趨穩，全球供應緊張逐步鬆綁，有望在明年（2023）讓通脹率更快下降。」