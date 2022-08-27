華為任正非稱全球經濟3至5年不會好轉 「寒氣傳遞給每一個人」

57 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 任正非

本周，中國科技巨頭華為創始人任正非的一篇文章在中文互聯網引起廣泛討論。

他在文中表示，在全球經濟將面臨衰退、消費能力下降的情況，2023年和2024年是華為的生命喘息期，未來整個公司要把「活下來」作為最主要綱領。

「活下來」三個字被反覆引用，數據顯示，在疫情和封鎖反覆衝擊下，中國企業家信心不足，折射中國經濟復蘇之路的坎坷波折。

任正非說了什麼？

這並不是任正非第一次喊「活下去」，在經歷了美國最嚴厲的制裁後，華為的消費者業務大幅縮減，尤其在國際市場。由於無法使用谷歌公司的安卓系統和應用，華為手機幾乎一夜之間退出這些市場。

從華為披露的財報來看，今年上半年，銷售收入3016億元人民幣，同比下滑5.8%；淨利潤率則大幅腰斬，從9.8%下滑到5.0%，這意味著華為上半年淨利潤約在150.8億元上下，同比下滑51.97%。

華為業務板塊中，終端業務持續受到美國芯片禁令的限制，收入下滑25.3%至1013億元。

任正非要求華為在多個方向上收縮，比如關閉盲目擴張或盲目投資的項目；放棄五眼聯盟國家及印度市場；砍掉有投資風險的項目、砍掉一切不賺錢的業務；員工考核和獎金要和實際經營結果掛鉤，要把寒氣傳遞給每一個人。

不過，這些措施更多針對華為本身的經營戰略調整，但任正非對經濟大勢的判斷，使寒氣傳遞也到其他企業。

任正非稱，「未來十年應該是一個非常痛苦的歷史時期，全球經濟會持續衰退。現在由於戰爭的影響以及美國繼續封鎖打壓的原因，全世界的經濟在未來3到5年內都不可能轉好，‍‍加上疫情影響，全球應該沒有一個地區是亮點。」

在這種大形勢下，任正非認為，「我們的生命喘息期就是2023年和2024年，這兩年我們能不能突圍，現在還不敢肯定。」

任正非希望華為「2025年會好轉」，但前提有炮彈有棉衣。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 分析人士表示，隨著房地產價格飆升，中國家庭債務以"令人擔憂"的速度增長，這加大了房地產低迷可能給世界第二大經濟體帶來衝擊的風險。

「寒意」

任正非的觀點引起廣泛討論，一方面因為華為是中國民營企業中全球化程度強的企業之一；另一方面，當前輿論環境使中國國內鮮有企業家和經濟學家唱衰經濟。

比如，今年4月，前交銀國際首席經濟學家洪灝發表了四份研究報告，預測中國股市會繼續下跌探底，以及大規模資本外流。並稱中國互聯網股票暴跌並非中美股市監管的齟齬，而在於中國自身的物聯網監管。

此後，洪灝先後經歷了社交媒體賬號被封，從交銀國際離職。

然而，中國的經濟表現似乎在印證洪灝的分析。上周一中國統計局公布的經濟數據顯示，7月份中國經濟全面放緩，中國並沒有從上半年幾乎零增長的泥潭中走出來。

原本經濟學家預測中國7月工業增加值將同比增長4.3-4.5%，實際增長3.8%，不僅低於預期，而且低於6月份的3.9%。

社會消費品零售總額增長2.7%，比6月份回落0.4%。而在疫情前，該數據長期保持兩位數增長。

下降最顯著的是房地產——今年前七個月，衡量需求的關鍵指標住宅銷售額較上年同期下降了31.4%；房地產開發投資較上年同期下降了6.4%；房屋新開工面積下降了36.1%。

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 面對各地政府熱情的鬆綁政策，消費者持幣觀望，使房價不漲反跌。

復蘇的關鍵在「清零」和地產

許多分析家預計， 中國的經濟不會迅速復蘇，因為政府可能繼續採取嚴格的「清零政策」，而且曾經繁榮的房地產市場仍處於深度低迷中，全球的經濟預期也在最近幾個月急劇減弱。

「2022年下半年，房地產行業仍然會有很大風險，」經濟學人智庫（EIU）經濟分析師徐天辰向BBC中文表示，最近發生的購房者拒絶償還爛尾住宅的貸款，可能會導致消費者遠離房地產預售制度，而這將增加中國房企面臨的現有融資和流動性壓力。

「我們特別擔心小企業主的健康狀況。」徐天辰稱，雖然上半年整體家庭收入繼續保持增長，但來自企業經營的收入有所下降。小企業主受到防疫措施的衝擊更大，他們中的許多人有可能在突如其來的嚴格封鎖中不得不關門停業。

「7月經濟數據已經驗證了下半年不會出現V型復蘇。」摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強在上周一場公開活動上表示，拖累經濟增長的主要原因包括疫情和防疫策略對經濟特別是消費的影響，房地產下行的溢出效應和出口即將面臨拐點等。

根據摩根士丹利的測算，如果秋冬疫情反覆引發各地靜態管理，將對經濟增長產生2個百分點的衝擊；如果到年底房地產銷售還沒有企穩，對經濟的影響會高達3—4個百分點。因此，「未來三四個季度中國經濟可能一直保持在低增長的水平」。

邢自強提醒，更重要的是這是否導致經濟出現永久性傷疤，比如消費者開始調整未來就業預期，逐步出現長期心理和收入傷疤，而家庭資產負債表惡化等問題的家庭佔比從年初的不到10%上升到24%左右。