日本「沉睡」小鎮變成亞洲硅谷？一位年輕企業家的振興創意項目

大井真理子( Mariko Oi)

BBC記者發自日本德島

13 分钟前

圖像加註文字， 新學校將於2023年4月開學

日本很多地方幾十年來飽受老齡化和人口萎縮之苦。日本南部四國島上的小鎮徳島（Tokushima）便是這樣一個典型的偏僻鄉村去處，既沒有繁華市場也沒有名勝古蹟。

人們一直把徳島看作是一個死氣沉沉的地方，因此不期待在這裏會看到專門為精通技術的日本年輕企業家所開設的一所新特殊學校。

但這一情況據信很快將會出現轉機，因為這裏將迎來一批朝氣蓬勃的年輕新居民。

明年四月，日本境內第一所此類技術創業學校將在德州鎮的神山開辦。

學校所招收的學生年齡在15-20歲之間，他們將在這裏學習工程、程序、設計以及市場營銷這樣的商業技能。他們還將學習如何向投資者推銷他們的商業計劃以籌集資金等。

項目背後的推動者是東京一家初創公司Sansan的老闆寺田智宏（Chikahiro Terada）。

為何選址德州？

圖像加註文字， 日本初創公司老闆寺田智宏

Sansan是家專門經營商業名片數字化運營商，在日本企業界仍然發揮很大作用。

寺田本人並非德州人，那他為何要選擇這個地方呢？故事還要從2010年講起。

「12年前，我曾在這裏設置了一個遠程辦公室，因為我聽說神山是一個有意思的小鎮，在一些空置的老房子中有高速互聯網，」他說。

寺田先生於是走訪了這裏，並與當時負責安裝高速互聯網的當地商人大南信也（Shinya Ominami）見了面。

寺田回憶道，「如果我說我想在這裏開設一間辦公室，但不幫助該鎮做任何事可能會挨批評。」 因此，他主動提出教當地老年人口使用計算機。

大南先生當初只是想讓寺田先生證明總部在東京的IT公司可以在這裏設置一間辦公室。Sansan成功後，其他人也紛紛效仿在神山開設遠程辦公室，神山的人口不足五千人。

「看到這個小鎮重新煥發活力真令人興奮，」寺田先生說。「然後我開始想我還能做些什麼來回饋社會，我於是就想到了：教育。」

他還說，「我從大學畢業後成為一名企業家，但我不記得在學校學習過任何開始創業所需的關鍵技能。」

籌款

圖像加註文字， 學校首批學生將有40人。

為修建學校，寺田先生通過政府的「家鄉稅」（也稱「故鄉稅」）政策獲得了20億日元（約1億人民幣）的捐款。

根據這一計劃，居住在中、高城市的居民可以向他們選擇的鄉村地區捐款，這樣他們就可以享受個人收入所得稅或是居住稅減稅優惠待遇。

此外，目前已經有超過30多家公司也將為這所學校提供某種形式的財政支持。他們大多數是日本公司，但其中也有一些國際公司，例如會計巨頭德勤。

傳統上，日本年輕人喜歡加入大型老牌公司作為一種比較安全的職業選擇。

但寺田先生說，現在許多人更具創業精神。他的計劃在未來新生中引起極大興趣，來自日本全國各地的500多名學生參加了（招生）簡報會，了解關於首批40個名額的更多信息。

學校還致力於實現男女對半的平等比例，這在日本這個仍然以男性為主導的初創公司，乃至更廣泛工作場所的國家來說，絶對是朝著正確方向所邁出的一步。

重視初創企業

圖像加註文字， 德島是鄉村城鎮，以林業和農業為主要僱主。

同時，它也正值日本政府養老金投資基金即將開始投資該國最好的新初創公司之際。

「多年來，初創企業在日本一直處於劣勢地位，但從現在起這種情況將會有所改變，」日本前數字大臣牧島花蓮（Karen Makishima）告訴我。

她說，「我們將取消類比系統（或稱模擬系統）的規定或規則，重點將放在這些數字初創公司上。我們鼓勵他們不僅在城市創業，同時也在鄉村地區發展。」

人口老齡化

圖像加註文字， 佐佐木夫人

但儘管日本政府希望這些新初創公司將成為頂尖高科技企業，但日本也是世界上老齡化人口最嚴重的國家。

過去20年，隨著日本許多東西都已經轉為數字化，佔日本三分之一的老年人已經落伍了。

「哦，不，不會，我不知道如何使用智能手機，」83歲的佐佐木夫人（音譯，Mrs Sasaki ）告訴我。

我遇到了佐佐木和她的3個朋友。他們當時就站在距離新學校只有一箭之遙的地方等待一個名叫Tokushimaru的流動超市（英文：a supermarket-on-wheels）。

顧名思義，這一為日本數千老人提供生命線的流動超市也是一家初創公司，而且也創建於該地區。

十年前當它剛成立時，在當地只有2輛貨車送貨。但今天在全日本已經有超過1000輛貨車在各地行駛，年銷售額達到200億日元。

超過90%的客戶年齡在80歲以上。

圖像加註文字， 流動卡車在日本各地給老年人運送食物。

每周一次，Tokushimaru的送貨司機岸本純一（音譯，Junichi Kishimoto）都帶上客戶的訂單前往神山去備貨。

「他能記住我每星期要買什麼，」佐佐木夫人說。「他每周六回來。要是我孫子孫女們周日來，我還會再買點特別的東西。」

而對許多客戶來說，在大家聚集在外面一起等送貨車到來時也是一個和朋友聚會的好機會，因為他們當中的一些人在老伴過世後孤身一人生活。

對38歲的司機岸本而言，入職這個公司更主要的是幫助這些老人，而不是掙一份工資而已。

「我曾在養老院工作，我意識到一些居民到那裏生活是因為他們擔心每日食品問題，」岸本說。「我認為他們最好是住在自己家裏。因此我在想我能做些什麼來幫助他們，就在那時我發現了這個Tokushimaru流動超市。」

該公司創始人住友達也（音譯，Tatsuya Sumitomo）說，他的這個商業想法受到了自己父母的啟發，他們都已經80多歲了，每天為日常購物而掙扎。

「當我開始創建Tokushimaru時，我就知道這一市場在未來20到30年將會增長，因為絶對有需求，而社會又沒有提供任何解決方案，」他說。

但該公司也正在與時俱進，他們目前正在測試一款APP軟件，並希望在未來2年可以推出。

他們的競爭對手也正在迎頭趕上，住友先生知道下一代顧客更精通技術。

「嬰兒潮一代出生的人（現在）70多歲，他們將很快成為我們主要的顧客群體。他們的網絡素養更高，因此，我們正在把超市貨車與網絡購物結合起來，」他說。

住友先生在過去30年連續創業，他還開創過許多其他企業。

圖像加註文字， 送貨司機岸本純一入職這個公司更主要的是幫助這些老人，而不是掙一份工資而已。

寄予厚望

住友對神山的新寄宿學校寄予厚望，同時，也對當地商人大南信也讚揚有加。

「對一個鄉村小鎮來說，一個人可以帶來如此大的不同，」他說。

雖然我們在德島時未能採訪到大南信也，但他和寺田智宏具有把神山變成亞洲硅谷的視野。