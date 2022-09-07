芯片法案後續：美國宣佈10年禁令，擁有「先進技術」的公司不得在中國建廠

35 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國商務部長雷蒙多在白宮解釋這一政策。

拜登政府宣佈，接受過聯邦政府資金支持的美國科技公司將被禁止在中國建設擁有「先進技術」的工廠，禁令有效期10年。

這一指令是8月9日簽署的《2022年芯片和科技法案》（ Chips and Science Act 2022）的後續動作。根據該法案，美國計劃對本國半導體行業投入超過500億美元的補貼。

美國商業團體正在尋求更多的政府支持，以減少對中國的依賴。它們也同時面臨著全球芯片供應危機。

「接受了資金的公司只能在中國建造一些使用成熟工藝的工廠，以服務當地市場。」

圖像來源，Getty Image 圖像加註文字， 美國眾議院議長佩洛希此前表示，法案讓美國在供應鏈上自給自足，「這樣我們就不依賴其他國家了」。（資料圖片）

包括芯片產品在內，中美兩國在貿易和技術領域正面臨激烈爭端。

8月9日，美國總統拜登在華盛頓簽署《2022年芯片和科技法案》（ CHIPS and Science Act 2022），這項罕見針對單一產業的高額補貼法案，在歷時一年半的醞釀和博弈後，終於生效。

由於擔心美國正在失去對中國的技術優勢，該法案包括對芯片行業527億美元的補貼、對本國半導體和設備製造25%的投資稅收抵免等扶持政策，其條款還包括針對中國芯片產業的排他政策。

美國公司目前在本土生產了大約佔全球總量10%的半導體芯片，而1990年這一市場份額為40%。半導體芯片是汽車到手機製造的核心零部件。

中國駐華盛頓大使館反對美國出台芯片法案，並稱其為「冷戰思維」的復蘇。

一些美國芯片製造商已經開始受到影響。英偉達（輝達，Nvidia）和超威（AMD）已被告知，需要停止向中國出售人工智能芯片。