芯片法案後續：美國宣佈10年禁令，擁有「先進技術」的公司不得在中國建廠
拜登政府宣佈，接受過聯邦政府資金支持的美國科技公司將被禁止在中國建設擁有「先進技術」的工廠，禁令有效期10年。
這一指令是8月9日簽署的《2022年芯片和科技法案》（ Chips and Science Act 2022）的後續動作。根據該法案，美國計劃對本國半導體行業投入超過500億美元的補貼。
美國商業團體正在尋求更多的政府支持，以減少對中國的依賴。它們也同時面臨著全球芯片供應危機。
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，「我們正在建起圍欄，以保證那些接受了芯片資金支持的公司不能損害國家安全。它們在十年時間內不能用這些錢去中國投資，它們不能在中國開發領先技術。」
「接受了資金的公司只能在中國建造一些使用成熟工藝的工廠，以服務當地市場。」
包括芯片產品在內，中美兩國在貿易和技術領域正面臨激烈爭端。
8月9日，美國總統拜登在華盛頓簽署《2022年芯片和科技法案》（ CHIPS and Science Act 2022），這項罕見針對單一產業的高額補貼法案，在歷時一年半的醞釀和博弈後，終於生效。
由於擔心美國正在失去對中國的技術優勢，該法案包括對芯片行業527億美元的補貼、對本國半導體和設備製造25%的投資稅收抵免等扶持政策，其條款還包括針對中國芯片產業的排他政策。
美國公司目前在本土生產了大約佔全球總量10%的半導體芯片，而1990年這一市場份額為40%。半導體芯片是汽車到手機製造的核心零部件。
中國駐華盛頓大使館反對美國出台芯片法案，並稱其為「冷戰思維」的復蘇。
一些美國芯片製造商已經開始受到影響。英偉達（輝達，Nvidia）和超威（AMD）已被告知，需要停止向中國出售人工智能芯片。
維德布什證券公司（Wedbush Securities）的分析師丹·埃弗斯（Dan Ives）稱，限制措施已讓英偉達受到了重擊。他將此政策視為對中國的鳴槍示警。