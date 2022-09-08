通貨膨脹：物價飛漲，誰在賺大錢？

通貨膨脹：物價飛漲，誰在賺大錢？

世界各地絶大多數普通人都飽受物價上漲所苦，但是某些行業，現在這個時候生意特別好，物價飛漲下他們的獲利也突破紀錄。

物價飛漲的時候，究竟是哪些行業在賺大錢？