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通貨膨脹：物價飛漲，誰在賺大錢？
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通貨膨脹：物價飛漲，誰在賺大錢？
43 分钟前
世界各地絶大多數普通人都飽受物價上漲所苦，但是某些行業，現在這個時候生意特別好，物價飛漲下他們的獲利也突破紀錄。
物價飛漲的時候，究竟是哪些行業在賺大錢？
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