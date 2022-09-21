中國「停貸潮」再起？購房者稱爛尾樓進展緩慢 要求政府更快行動

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圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 中國房地產投資佔國內生產總值GDP的13%，而經合組織國家僅為5%。

今年7月，中國爆發罕見的抗議活動，一些購房者因為房地產項目出現「爛尾」，而發佈公開聲明決定停止支付房貸。政府隨即推出措施允許緩繳最多六個月房貸，以及動用政策性銀行資金來加快樓盤建設。

兩個月過去了，路透社報道稱，停工項目進展有限，會加劇停貸活動。

開源網站GitHub上一個由停貸者建立的項目列表顯示，9月16日，全中國有342個房地產項目的買家加入了抵制行動，比7月底的319個有所增加。

中國中部城市鄭州的阿什利（化名）就是其中之一。

阿什利告訴路透社，雖然她的樓盤恢復了施工，但只有區區幾個人在工地工作，她認為這只是為了「安撫業主」。

恆大集團合肥項目的一位不願透露姓名的購房者說，他本應在2020年收房，但工地的施工已經停下四年。

該購房者說，8月底恢復了部分施工，只有約20名工人。他進一步表示，如果看不到實質性成果，將不會再償還抵押貸款，「我們會繼續抗議——我們會去北京」。

輿論壓力與經濟後果

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 北京恆大一處未完工樓盤。如何避免再次出現恆大危機這樣的現象，是這次經濟刺激需要考慮的重點。

這次「停貸潮」發生在中國最重要的政治活動中共「二十大」召開之際；與此同時，中國經濟在經歷多地封控後，面臨停滯的危機。

受此影響，一方面，政府在嚴控社交媒體和停貸者的上訪訴求；另一方面，在動用政府性資金來促使爛尾樓復工，同時刺激經濟。

阿什利稱，鄭州政府多次取消與購房者的會面，她和該項目其他業主還被警告不要到北京去上訪。

「本周我接到了警方的電話，要求我不要繞過他們去向上級部門抗議，」她說，「他們說，如果有什麼事，我應該先和當地政府談談，如果他們不能解決問題，他們可以為我們轉達消息。」

路透社補充稱，雖然社交媒體上的審查制度封鎖了抗議活動的信息，並抹去相關視頻，在很大程度上將其排除在公眾視線之外，但抵制活動仍在擴大。

除了控制輿論，政府也在試圖解決該問題，以防更嚴重的經濟後果——法國外貿銀行（Natixis）稱，如果所有未完成的項目最終都被抵制抵押貸款，那麼價值約2.3萬億元人民幣的貸款將受到威脅，佔總抵押貸款的6%。

經濟學人智庫（EIU）經濟分析師徐天辰此前向BBC中文表示，最近發生的購房者拒絶償還爛尾住宅的貸款，可能會導致消費者遠離房地產預售制度，而這將增加中國房企面臨的現有融資和流動性壓力。

救助

圖像來源，REUTERS 圖像加註文字， 2021年9月，恆大總部門前，一位高管癱坐門前，面對抗議者此起彼伏的「還錢」呼聲——成為這個中國最大房企陷入危機的經典一幕。

9月5日，中國政府披露13條刺激經濟政策中，明確了通過政策性銀行專項借款方式，支持已售逾期交付的住宅項目完成建設交付。換言之，中國將動用國家政策性銀行注資」爛尾「樓盤，以完成交付。

路透社援引消息人士稱，中國政府已經設立了一個價值高達440億美元的救助基金，為未完成項目提供290億美元特別貸款，以恢復信心。

然而，房地產開發商和銀行的消息人士表示，這些資金可能需要時間才能發揮作用。上海一家開發商的高管稱，「不是每個人都能拿到錢」。

法國外貿銀行（Natixis）高級經濟學家吳卓殷（Gary Ng）表示，政府的支持力度還不足以重建購房者的信心，他認為停貸潮還將持續上漲，但速度會放緩。

過去20多年來，中國房地產業高速發展，成為經濟增長的主要引擎之一。北京和上海等一線城市的房價列入世界最貴行列，房價與居民的收入比，遠遠高出紐約、巴黎、東京、倫敦等世界大城市。

在世界銀行六月發佈的《中國經濟簡報》得出結論說，截至2021年末，中國房地產投資佔國內生產總值GDP的13%，而經合組織國家僅為5%；「如果考慮供應鏈投入品，則房地產行業約佔中國GDP的30%。」

「因此，房地產行業的無序調整將產生重大的經濟後果。」