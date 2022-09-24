生活成本上漲：超市如何讓你多花錢？怎樣應對？

19 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 市場營銷術大有學問

物價飛漲令越來越多英國民眾叫苦連天。一方面人們試圖改變購物習慣、少花錢；但另一方面，超市利用各種營銷戰術誘惑人們掏腰包。

面對通貨膨脹，我們更有必要了解超市是如何誘惑人多花錢的，同時也需要掌握超市購物的省錢對策。

超市在英國剛開業時，人們曾害怕從貨架上拿商品放到自己購物車中，因為擔心會遭指責。現在正相反，總是往購物車中放各種商品，幾乎停不住手。

英國人平均每年去超市221次，有充足時間購買自己並不需要的食品，但為什麼會這樣做呢？

要想明白其中原因，必須走進超市精心設計的營銷區。超市投資數百萬，就是為了琢磨如何顧客你購買更多商品。

「布局」是關鍵

超市「布局」就是要鼓勵人們多購買。你有沒有體驗過，排隊付賬時，卻受到擺在收銀台附近巧克力棒的誘惑？一些超市會把糖果零食和雜誌放在收銀處，鼓勵人們即興購買。這一招對「糾纏不休」的孩子來說效果特別好。

一項全國性的調查顯示，83%的父母曾被孩子糾纏，吵著要在超市收銀處買垃圾食品，75%的父母最後不得不屈服。

雞蛋麵包要苦苦尋找

你有沒有想去超市買點牛奶，但回來時卻提了滿滿5個購物袋的經歷？

一些超市把諸如牛奶和麵包等生活必需品擺置在距離入口很遠的地方。這意味著，顧客在找到牛奶和麵包前，要經過無數擺滿特價、打折商品和其他誘人物品的貨架。

超市還把生活必須品分開擺設，並相距很遠。有時，雞蛋的位置很隱秘，為了尋找雞蛋，往往要穿過整個超市。

在超市呆的時間越長，花錢的時間越多。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 世界各地絶大多數普通人都飽受物價上漲所苦，但是某些行業，現在這個時候生意特別好，物價飛漲下他們的獲利也突破紀錄。

打折商品擺在貨架兩端

促銷和特價優惠商品一般會放在貨架的兩頭、更容易讓人看得到的地方。實際上，我們已經習慣於期待在貨廊兩頭看到便宜貨。

同貨架走廊中間位置的商品相比，人們購買擺在兩頭商品的可能性要高出30%。

水果和蔬菜擺門口

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 買了果疏後再買不太健康的食品讓人少了一些內疚

新鮮果蔬經常擺在超市門口。這對消費者來說好像並不符合情理，因為新鮮蔬菜和水果容易被壓壞。但是，購買健康食品會讓購物者心情愉快，並讓他們對之後所購買的不太健康的食品感覺更好些。

定價很複雜

我們都喜歡打折商品，一想到廉價貨，大腦甚至會有喜悅感。根據凱度消費者指數(Kantar Worldpanel)數據顯示，英國40%的雜貨商品是通過促銷賣出的，但消費者真能買到划算的商品嗎？

鼓勵多買

例如，如果4鎊錢（相當於30元人民幣）買兩個蛋糕，每個蛋糕單價為2鎊，就不算打折，這只是簡單的算術而已。但如果把蛋糕的單價提升為3鎊，然後用多買促銷的方法，4鎊錢可以買2個，那就感覺是很不錯的了。

定價單位不一致令人困惑

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 單位標價不一致讓比較更困難。

有些產品以公斤為單位，而另外一些則以克來顯示，令人很難比較價格。

虧本賣

大多數消費者只知道大約20種必需品的價格，這些往往被稱為「已知值項」（「known value items」）。這些商品經常虧本銷售，而其他商品則往往有很高的加價。

利用感官促銷

為了讓我們購買更多商品，超市是否也會操縱和利用我們的感受呢？

嗅覺

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 羊角麵包

氣味與記憶密切相關，使它成為一個有利的營銷工具。在超市中，氣味可以勾起愉快的記憶，鼓勵人們衝動購買。例如，超市裏新鮮出爐的麵包可以喚起人們對法國麵包店的回憶，接下來你發現你已經買了6個羊角麵包。

視覺

超市為人們的視覺提供了盛宴，五顏六色的產品令人目不暇接。超市會把價格貴的產品擺放在跟人們視線水平保持一致的地方。兒童早餐麥片則放在貨架較低處，跟孩子的視線保持一致，以便能讓他們纏著父母給他們買更多。

研究表明，如果你與早餐麥片盒上的人物有眼神接觸的話，更可能跟這一品牌建立起一種關係，並對這個品牌情有獨鍾。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 目不暇接

聲音

超市裏播放的音樂也可以影響你的購物習慣。節奏緩慢的音樂鼓勵人在超市呆的時間更長，這就意味著他們買得更多。

一些超市還在擺放貴重物品區域使用較小的地磚造成一種快速移動的錯覺。當你注意到購物車車輪轉動更快時，你會本能地慢下來。

同時，音樂還會影響你所買的東西。研究顯示，在酒類專賣店，如果播放古典音樂，人們會買更貴的酒。他們還發現，如果放法國音樂就會導致法國葡萄酒的銷量超過德國葡萄酒，反之亦然。

免費品嚐

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 不能白吃免費食品，接下來會自己掏腰包購買巧克力等。

人人都喜歡免費食品。研究表明75%的人會接受所提供的免費品嚐樣品。公司也樂於提供免費樣品，這是因為它們可以大幅提高銷售。

為什麼免費樣品如此有效呢？這可能是潛意識在起作用，它能喚醒我們根深蒂固的互惠本能。換句話說，我們覺得有必要回饋這個剛剛為我們提供免費食品、面帶微笑的人。免費食品也會勾起我們的食慾，一口免費的巧克力提醒你它的味道有多好，鼓勵你購買。

做好去超市購物的凖備工作

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 購物車越大買的越多。

以下的貼士可以幫你為超市購物做好凖備，確保你只買所需要的東西。

如果只是去買幾樣必需品，不需要使用購物車。有研究顯示，用的購物車越大，買得就越多。

如果只買幾樣物品，試著使用手提藍，這樣不太可能買一袋5公斤的大米，因為要提著它。

讓購物習慣更健康

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 提籃購物更好，可以少買。

美國康奈爾大學的一項研究顯示，為了能讓購物車裏的東西更健康，應該用一條圍巾或是一個夾克衫把手推車一分為二，其中一半用於裝水果、蔬菜、乳製品和肉。

這一小竅門可以讓人們比平時花在水果和蔬菜上的預算多兩倍多。背後的理念是這一分界線顯示個人試圖滿足社會規範。

減少在超市花錢的五個秘訣：