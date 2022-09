人口問題:我們的地球能養活多少人

34 分钟前

古代人類已開始擔心人口問題

這時托馬斯·馬爾薩斯(Thomas Malthus)登場了。他是一位有悲觀傾向的英國牧師。他在1798年出版的名著《人口學原理》(An Essay on the Principle of Population)中,首先以兩個重要的觀察作為前提,即人需要吃飯才能活下去,人又喜歡做愛以繁衍後代。他解釋說,由此得出一個合乎邏輯的結論,上述兩個簡單的事實最終會導致人類的需求將超過地球的供給。

人口問題未來仍會爭議不休

近年出版的一本新書《空空蕩蕩的地球:全世界人口下滑的衝擊》(Empty Planet: The Shock of Global Population Decline),給我們展示的世界未來圖景與我們通常預期的前景截然兩樣。這本書的作者預計,人類將面臨全球人口下降所帶來的新挑戰和新機遇。

環境的挑戰

《80億和計算:性愛、死亡和遷徙如何塑造我們的世界》(8 Billion and Counting: How Sex, Death, and Migration Shape our World)一書的作者舒巴(Sciubba)說,造成地球生態災難,不管是因人類數量太多,還是因為人類消耗的資源太多,或者二者兼而有之,「我都無法理解為何人口增加反而有益於環境。」她建議,或許一種解決之道是將人類和環境視為一體,「但孩子們,這是一個很難成立的論點」。