美元為何如此強勢，這意味著什麼？

1 小时前

圖像來源，Getty Images

同世界其他主要貨幣相比，美元正處於20多年來的最強勢階段。

這意味著購入美元更加昂貴，用美元能夠買入更多英鎊，歐元和日元。因此全世界的商業機構和家庭都會受到影響。

美元有多強勢？

美元指數(DXY)在2022年漲幅高達15%。美元指數是衡量美元對包括歐元，英鎊和日元在內其他6種主要貨幣平均值的指數。

這樣看，美元就處於20年來的最高點。

為什麼美元如此強勁?

美國央行今年幾次提高利率，試圖以此遏制物價上漲。此舉提高了借貸成本。

這也就意味著擁有諸如美國政府債券這樣的金融產品的回報更多，令這些金融產品對投資者更具吸引力。

債券是政府借錢的途徑，政府承諾未來償付債券利息。因此債卷一般被認為是安全投資。

僅2022年7月，外國投資者就購買了102億美國政府債券，多達7.5萬億美國債券為外國投資者擁有。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在華爾街投資者蜂擁購買美國政府債券

投資者必須要買入美元才能購買這些債券，這樣又促使美元升值。

當投資者為買入美元而賣出其他貨幣，那些貨幣就會經歷貶值。

在英國政府宣佈減稅計劃後，英鎊對美元急劇下跌。

全球經濟承受壓力的時候，投資者會傾向於買入美元，因為美國巨大的市場規模使美元成為「避風港」。這也是讓美元升值的因素。

烏克蘭衝突引發天然氣價格暴漲，令歐洲和亞洲的許多經濟體都舉步維艱。

但美國尚未受到能源價格上漲的困擾。不過雖然美國經濟在過去六個月當中一直在緊縮，但商業機構仍然在擴招員工，這被認為是對美國經濟有持續信心的表現。

不過美元強勢也會對那些在海外盈利的美國公司造成損害，比如蘋果公司和星巴克。

據認為名列標凖普爾500家的美國公司在國際銷售當中可能會損失1000億美元。

為什麼美元兌英鎊如此堅挺?

9月26英鎊兌美元創下歷史新低，1英鎊兌換1.03美元，隨後略有回升。

英鎊今年兌美元比值下降了20%。

英國財政大臣誇西·克沃滕（Kwasi Kwarteng）公布了多達450億英鎊的減稅以及給企業和家庭能源補貼的「迷你預算」（mini-budget）方案後，英鎊大跌。

誇西·克沃滕還表示會進一步減稅。

許多投資者拋售了英國政府債券和其他英國金融資產，因為他們擔心財政大臣的措施會引起政府增加借貸使局面無法維持。

這些都促成英鎊幣值下滑。

強勢美元會如何影響弱勢貨幣的國家？

貨幣弱勢的國家也能從強勢美元中獲益，因為他們能夠以更低廉的價格向美國出口商品和服務，因此會增加自己的出口。

當然這也意味著從美國進口會更加昂貴。

因為石油以美元定價，因此世界許多國家的燃油價格上漲。

例如在肯尼亞，肯尼亞先令兌美元暴跌到歷史最低點，自2022年開始以來汽油價格幾乎上漲了40%。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美元堅挺令諸如肯尼亞這樣的國家汽油價格飛漲

因為美元比較穩定，因此許多國家的政府和公司都以美元而不是本國貨幣借貸。

隨著美元堅挺，用本國貨幣還貸變得更加昂貴。

阿根廷政府受美元堅挺影響尤為嚴重。

阿根廷已經臨時禁制許多商品進口，包括遊艇和威士忌，目的是保護本國的金融儲備。

往家匯美元的勞工呢？

據估計每年海外勞工往本國的匯款約為6250億美元，這些海外匯款對當地經濟發展至關重要。

僅在美國的外籍勞工一年就匯出約1500億美元：其中300億美元被匯往墨西哥，160億美元被匯往中國，110億美元被匯往印度，110億美元被匯往菲律賓。美元越強勁，就能兌換更多其他貨幣。這樣接受海外美元匯款的人的狀況會有所改善。

圖像來源，Bernadette Roque Cruz 圖像加註文字， 在美國工作的弗雷德從美國向菲律賓的家人匯回美元

在菲律賓的聖瓊斯市，伯爾納德特·科魯茲（Bernadette Cruz）和他三個兒子生活在一起。

全家都靠她丈夫弗雷德從紐約的匯款生活，弗雷德在過去18年一直在那裏做護士。

美元兌菲律賓比索升值了13.5%。伯爾納德特說，「菲律賓所有商品都在漲價，包括食品和服務價格。」

各國如何應對美元強勢?

世界許多國家都在提升利率以支撐本國貨幣。

在阿根廷，中央銀行的主要利率目前為69.5%。加納的央行主要利率為19%，尼日利亞的為14%，巴西的為13.75%。

本國高利率意味著商業公司和家庭借貸變得更加昂貴。

公司會想方設法生存，可能會裁員。家庭可能會因此節儉開支。