人民幣兌美元匯率跌破7.2 貶值主要原因和最大風險在哪裏

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9月28日，離岸美元兌人民幣匯率跌破7.2，是2011年有該數據後的人民幣的最低值；也是在岸美元兌人民幣匯率，自2008年以來的最低值。

近期，人民幣兌美元不斷貶值，9月15日，美元兌人民幣匯率突破「7」這個心理關口，然而之後貶值加速，不到兩周就突破了7.2。

人民幣快速貶值也引來中國央行對外匯市場的干預，9月28日起，遠期售匯業務的外匯風險凖備金率從0上調至20%，但並未阻止當日突破7.2。

分析稱，美元大幅上漲的一個重要原因是英國大規模減稅政策，致使英鎊暴跌。28日晚，英國央行下場救市，宣佈臨時購買英國長期國債。9月29日，美元兌人民幣匯率回到7.15，較最低點上漲逾1000個基點。

值得一提的是，人民幣兌美元有所貶值，但貶值幅度僅為同期美元指數（美元兌六個主要國際貨幣匯率的加權平均數）升值幅度的一半；人民幣兌歐元、英鎊、日元明顯升值，在國際貨幣市場還屬於相對強勢的貨幣。

「保七」的心理關口

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長期以來，人民幣兌美元匯率存在「保七」的心理關口。

2008年次貸危機時，人民幣大幅升值，美元兌人民幣匯率從7.8一路下跌到6.8。中國央行為了穩定人民幣匯率，盯住美元，使人民幣匯率穩定在6.8-6.89。

2016年，人民幣面臨貶值壓力，美元兌人民幣中間價一度達6.96，中國央行動用大量外匯使匯率停在7元大關之前。

此後，市場對「保七」形成心理預期，認為央行會動用政策手段使匯率穩定低於這個數字。因為一旦突破這個關口，可能導致投資者對人民幣未來貶值的預期進一步放大，使外資加速撤離，屆時穩定匯率的難度將大大增加。

2019年8月5日，受當時中美貿易戰影響，人民幣兌美元匯率破7元關口，創逾11年新低。

當時央行官員出面淡化「破七」的意義，稱這個「7」不是年齡，過去就回不來了，也不是堤壩，一旦被衝破大水就會一瀉千里；「7」更像水庫的水位，豐水期的時候高一些，到了枯水期的時候又會降下來，有漲有落，都是正常的。

之後人民幣在之後升值，一度達到6.3。今年9月15日再次「破七」時市場反映並不強烈，但不到兩周急跌到7.2，引起了更多討論。

影響匯率的因素

影響匯率的一個重要因素是「供求」關係。對人民幣的需求增加，其價值就會提高，也就會升值。除此之外還有其他許多因素，包括：

經濟： 經濟強勢，貨幣就會堅挺，因為其他國家要來投資，需要當地貨幣才能實現，這就會提升需求。

經濟強勢，貨幣就會堅挺，因為其他國家要來投資，需要當地貨幣才能實現，這就會提升需求。 儲蓄： 比如，中國央行加息，漲利率，人民幣儲蓄和投資的吸引力就會增強，因為回報率更高。這樣，對人民幣的需求就會增加。美元這一輪升值，就是因為美聯儲加息導致。

比如，中國央行加息，漲利率，人民幣儲蓄和投資的吸引力就會增強，因為回報率更高。這樣，對人民幣的需求就會增加。美元這一輪升值，就是因為美聯儲加息導致。 國庫： 官方銀行的帳目狀況——或者說存了多少錢、欠了多少債——也會影響匯率。

官方銀行的帳目狀況——或者說存了多少錢、欠了多少債——也會影響匯率。 投機：匯率受貨幣投機者——根據對未來事件的期待值買賣貨幣的人——影響相當大。匯率的當日浮動絶大多數都取決於投機者的動作，或者他們對一個國家經濟前景的信心。

美元為什麼會上漲

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既然人民幣貶值是因為美元大幅上漲，那麼美元為何漲得這麼快？因為，美聯儲近期為了控制通脹而多次大幅加息。

美聯儲加息後，意味著更高的利息回報和金融資產回報，這會導致新興市場的國際資金，回頭流入美國市場。

對於新興經濟體而言，美元流出，會使本國貨幣面臨貶值壓力，中國就是其中之一。

但貶值並非全無好處，對於製造業大國中國而言，人民幣貶值就有利於中國外貿訂單。因為對於其他國家而言，人民幣貶值意味著中國商品變得更便宜，更有競爭力，也就能吸引更多訂單。

貶值帶來的風險

對於新興市場國家而言，貨幣快速貶值隱藏著巨大風險。

比如，在1994年的美聯儲加息週期中，新興市場國家貨幣迅速貶值，其中墨西哥尤甚，貨幣大幅貶值，市場恐慌情緒蔓延，大量資本從墨西哥流出，國際收支情況惡化，直接導致了墨西哥國內爆發大規模的貨幣危機。

2018年9月，美元走強，也帶來了一波新興市場貨幣貶值潮。

香港中文大學助理教授胡榮分析，深層原因是在2008年金融危機後，新興市場國家趁著美元貶值，借債較多，遠超自身的承受能力。因此當美元升值和利率上升時，他們無力償還，導致貨幣和經濟的崩潰。

就中國而言，人民幣貶值可能激發資本外流，或者給資產泡沫帶來很大壓力，因此中國也不希望人民幣貶值過快。