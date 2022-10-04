以史為鑒：二十世紀三次世界範圍經濟危機揭示了什麼

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根據馬克斯的政治經濟學理論，衰退和危機是資本主義經濟週期的一個有機組成部分，必然會發生。過去100年中，世界目睹多次重大金融危機，其中幾次還引發全球經濟危機。

經濟史學家發現，每一次全球危機前都是經濟持續高速增長，而危機的爆發總是從金融劇烈動蕩、崩潰開始。

下面梳理三次衝擊最嚴重的全球經濟危機。它們有一個共同點，都始於金融危機。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1929年10月24日，紐約《布魯克林每日鷹報》頭版。經濟蕭條，華爾街崩潰，一片恐慌。

1929 - 1939大蕭條

1920年代，美國經濟增長了42%。從1922年到1929年，股票市場市值以平均每年20%的速度增長了218%，增勢持續了七年。這種前所未有的股市盛況吸引了無數投機資金入市。

當時市場氛圍一派樂觀，沒有人意識到繁榮不會永久，泡沫越大，破裂的後果越慘烈。

1929年10月25日，紐約股市崩盤，1300萬股股票被恐慌拋售，一天內市值蒸發近300億美元。

風暴很快蔓延到歐洲。1931年，從奧地利開始，歐洲數家銀行先後倒閉，德國爆發貨幣和銀行危機，進而蔓延到美國、英國、法國，演變成國際金融危機，最終導致全球螺旋式下降，跌入大蕭條。

大蕭條從1929年持續到1939年，是歷史上最嚴重的經濟衰退。到1933年，有1500萬美國人失業，2萬家公司破產，大多數美國銀行倒閉。

1928年初，美國經常賬戶保持大量盈餘，而德國經常賬戶則是大量赤字。當時德國公共和私營部門的借貸是通過荷蘭、瑞士、奧地利，以美元計價的債券以及來自美國的信貸實現。美國股市崩盤、貨幣供應緊縮，最終殃及德國，德國央行外匯儲備中的黃金和外匯急劇減少。

1931年5月，奧地利最大的銀行克雷丹斯塔特銀行倒閉，投資者恐慌，出現巨大的資本外流。為了阻止資本外流，德國被迫關閉銀行，使馬克貶值，實施外匯管制，迫使歐洲銀行從英國撤出大量資產，導致英鎊貶值。

同年9月，英鎊和黃金脫鉤，可以自由浮動。到1933年，35個國家放棄了黃金和黃金兌換標凖。

1932年出口貿易額比前一年下降35%，德國下降40%，美國下降33%，而英國為7%，加拿大為19%。

在1930-32年期間，美國的貨幣供應量下降了26%，德國下降了27%，英國和法國下降了18%。

美國和西方世界深陷危機之際，美國總統羅斯福宣佈實施「新政」，引入國家福利項目，包括聯邦政府向失業者提供援助，為工人提供法律保護，實行嚴格的產業監管政策和社會保障計劃。

英國、法國和德國的工業活動表明了經濟復蘇，美國在 1933 年 4 月和 5 月見證了工業的迅速好轉。

歷史學家普遍認為，「新政」是美國走出大蕭條的第一步。

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1997年東亞金融危機

1997年，正處於快速增長的東亞各國陷入嚴重的金融危機，引發更大範圍的東亞經濟危機。

這場危機打斷了持續十年的無與倫比的經濟增長、繁榮和希望，也暴露出東亞崛起中掩藏的經濟治理體系缺陷。

造成這場危機的原因包括赤字巨大、地產和股票市場泡沫膨脹、監管鬆懈或缺位，以及多國貨幣與美元掛鉤的匯率政策。匯率劇烈波動時，這些國家的國際競爭力便不復存在，且無法履行償債義務。

危機始於泰國貨幣崩潰，引發多米諾骨牌效應。危機爆發前，泰國經常賬戶赤字和外債利息已超過GDP的4%，泰銖與美元以1：25的固定匯率掛鉤，加上存款利率高，吸引了大量外國資金，包括國際投機資金。

泰銖與美元的固定匯率難以維持，1997年7月，被外國投資者拋售的泰銖貶值15-20%，政府干預無效，最終崩潰，風暴即刻席捲東南亞，進而整個東亞。

印尼、馬來西亞、香港、韓國、日本、台灣等亞洲新興經濟體的崛起嘎然而止，貨幣斷崖式貶值，惡性通貨膨脹，金融體系崩潰或岌岌可危，失業率高企，經濟增長停滯或下降。

香港雖得到北京出手相助，港幣的遭遇不像泰銖、印尼盾那樣一敗塗地，卻也未能倖免風暴的重創。

國際貨幣基金組織和其他國際機構出資共約1000億美元幫助亞洲各國度過難關，重振經濟，東亞和董娜呀各國展開金融機構重組和資本重組，調整公共和私營部門的治理模式，加強透明度和問責制，同時設法減少對外部儲蓄的依賴。

1998-99年，亞洲走出危機陰影，經濟很快復蘇。

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2008年全球經濟危機——大衰退

2008年，美國次貸危機引發的全球金融危機導致全球經濟惡化，被視為自1930年以來最嚴重的世界經濟衰退，也是二戰結束後全球經濟首次收縮。

次貸危機2007年在美國爆發，後蔓延到歐洲，衝擊全球金融體系。危機爆發前，發達國家和新興經濟體連續多年保持增長，宏觀經濟政策和市場監管寬鬆，新興市場日益融入全球經濟體系，同時金融、地產和商品市場過熱、失衡加劇。

和1930年前一樣，市場泡沫膨脹，人們相信股票、房價和經濟會一直保持增勢。事實證明沒有不散的宴席。

2008年第四季度，美國GDP下降近 4%，標凖普爾500指數從2007年的高點下跌 45%。

全球GDP增長從2007年的 5% 減到至2008年的 3.75%，2009年跌到 2%。國際貨幣基金組織估計，全球金融機構的壞賬損失達 1.5 萬億美元。

2008年9月，美國投資銀行雷曼兄弟破產倒閉，標誌金融危機爆發。

信貸凍結使全球金融體系瀕臨崩潰的邊緣，全球需求疲軟壓低了大宗商品價格，油價以及食品和其他大宗商品價格下跌 50%以上，新興股票市場市值蒸發超過 40%。國際金融體系受到重創，破壞嚴重。

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美聯儲和歐洲央行向信貸市場注入 2.5 萬億美元救市，美國通過經濟刺激法案，動用公共資從銀行購買陷入困境的資產，歐洲國家實施刺激計劃，中國政府啟動了4 萬億元人民幣（5860 億美元）刺激計劃，擴大內需，刺激經濟增長。

當時國際社會和各國政府的決策者面臨一項艱巨的挑戰：穩定金融，同時在經濟增長放緩的條件下，一手抑制通脹，一手促進經濟發展。

隨後多年的事實證明，對於拉動世界經濟走上復蘇軌道，國際社會的多邊努力特別重要，代表全球19個最大經濟體的G20框架和歐盟成為處理全球危機的協調機構。許多研究注意到，在此期間，中國的地緣政治地位顯著增強。

國際社會還啟動了多邊努力來填補管理和監督基礎設施方面的空白。

發達國家和新興經濟體的政策行動包括：購買不良資產，使用公共資金對銀行進行資本重組並提供全面的擔保，大國央行協調降低政策利率。這些廣泛而強勢的措施支持了需求，提升了信心，降低了金融市場內在系統性風險的不確定性。

到2009年10月，經濟增長止跌回彈，開始復蘇，雖然速度緩慢，但大宗商品價格反彈，製造業回升，消費者信心恢復，對房地產市場的信心更加堅定。

到2010年4月，基於高度寬鬆的貨幣政策和支持性財政政策，世界GDP增長 4.3 %。

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以史為鑒

1929年大蕭條打破了一戰前基於金本位制的匯率穩定性，外國資本突然停止流向美國和歐洲。隨著英鎊貶值，發生了大規模的資本外逃，導致競爭性貶值、匯率限制、資本管制和貿易壁壘。

1944年布雷頓森林會議導致國際貨幣基金組織的成立，並制定了一套應對挑戰的規則。

1972年，布雷頓森林協定崩潰，國際貨幣基金組織的協定條款被修訂，以使浮動匯率合法化。

隨著發達經濟體與發展中國家之間出現失衡，20世紀下半葉和21世紀初，幾個新興市場國家都出現了資本賬戶危機，如1994年的墨西哥、1996/97年的亞洲經濟體、1998年的俄羅斯、1999年的巴西和2002年的阿根廷。

2008年大衰退，就像1930年大蕭條時期那樣，全球經濟經歷了資本流動極度失常、外匯儲備爭奪、調整的代價分攤失衡、長期停滯以及擔憂可能爆發貨幣戰爭，體現為貨幣貶值，匯率限制和貿易壁壘。