C919：中國造幹線客機商業運營倒計時，挑戰波音空客「尚需十年」

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圖像來源，Getty Images

9月29日，中國首架國產幹線民用飛機C919獲得中國民航局頒發的型號合格證，這證明該型號設計滿足中國國內適航規章條款要求。

9月30日，中國國家主席習近平在北京參觀C919項目成果展覽，並會見項目團隊代表。習近平稱，讓中國大飛機翱翔藍天，承載著國家意志、民族夢想、人民期盼。

C919是一款158至168座的幹線民用飛機，俗稱「國產大飛機」，該項目歷經15年，預計今年底交付第一架飛機。

C919對標波音B737和空客A320，旨在挑戰兩家航空巨頭的壟斷地位。但分析人士認為，中國商飛至少還需十年才能對兩者構成切實威脅。

下一步，交付？

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C919在2007年立項三年後，2010年10月，中國商飛向中國民航局遞交C919的型號合格證申請，並獲得受理。

之後再歷時五年的研發和製造，2015年11月，C919首架飛機總裝下線。

雖然下線，但原定於2016年交付之期，因各種開發問題被延後。

2017年5月C919成功首飛後進入全面試飛試驗階段——有六架試飛飛機參與動力、性能、操控等試飛科目，兩架參與靜力試驗、疲勞試驗等試驗。

五年試飛和改進之後，9月29日獲得型號合格證，證明C919的設計滿足要求。

根據中國民航部門規定，下一步C919將獲得單機適航證，其後，作為製造商的中國商飛可以啟動交付，投入商業運營。但直到製造商的整個生產質量體系都滿足要求，才能最終拿到生產許可證，此時意味著該飛機具備批量交付能力，正式走向市場。

按中國商飛的計劃，首架C919飛機將於2022年底前交付，目前C919共有28家客戶，累計訂單達到815架。

挑戰波音空客？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 目前C919的訂單主要來自中國航空公司。

C919是中國第一款按照國際適航標凖研製的大型客機，最長航程大約5500公里，旨在挑戰西方航空巨頭的市場。

C919機艙內有158至168座，一排6個座位，被一條單通道分成兩邊，每邊3個。空客A320和波音737也是同樣布局。

該類幹線客機是全球需求最旺盛的市場，中國的航空公司訂單約佔市場需求的四分之一，C919的首批客戶預計也將主要是中國航司。

10月1日，尼日利亞航空部長西裏卡向路透社表示，隨著尼日利亞航空（Nigeria Air）的飛機需求增加，該國也將考慮購買中國C919客機，因和中國有著「誠摯友好、且互惠互利的關係」。

這對C919而言是個好消息，但它離進軍國際市場還有距離，其中關鍵一步就是必須取得美國或歐洲的適航認證。

2017年歐洲航空安全局（EASA）就已經受理C919的型號合格證申請；目前尚不清楚美國航空管理局 （FAA）是否受理，但此前中國商飛曾向FAA申請小飛機ARJ21的適航證，進展緩慢。

EASA或FAA的適航認證在全球範圍內受到認可，獲得二者之一就意味著拿到了全球市場的通行證。

路透社援引行業分析師稱，面對波音和空客的壟斷地位，中國想要切實地挑戰他們，還需要十年時間。

上述分析師表示，如果順利，C919將成為當代首個在主要類別噴氣式客機中取得適航認證的非西方國家產品，這奠定了中國產飛機作為波音、空客未來主要競爭者的地位。

C919於9月29日獲得型號合格證後，空客公司和波音公司都通過社交媒體發出了祝賀。