中共二十大前夕 中國經濟處於困境的五個原因

蘇蘭嘉娜·特瓦裏（Suranjana Tewari）

BBC亞洲商業記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images

在嚴格的清零政策和全球需求疲弱的背景下，中國的經濟增長正在放緩。

預計下周中國官方將公布今年第三季度的增長數據——如果世界第二大經濟體出現收縮，將增加全球經濟衰退的機率。北京年增長5.5%的目標，現在看來遙不可及，官員們已經在淡化實現目標的必要性。中國在二季度勉強躲過經濟萎縮。但從全年來看，有經濟學家預計不會有任何增長。

中國可能不像美國和英國那樣，與急劇通脹作鬥爭，但它有其他問題——作為世界工廠的中國突然發現其產品在國內和國際上的客戶越來越少。中國與美國等主要經濟體之間緊張的貿易關係也阻礙了其增長。

人民幣對美元匯率暴跌，處於幾十年來最低區間。疲軟的貨幣讓投資者感到恐慌，加劇了金融市場的不確定性，也使中國央行難以向經濟注入資金。

所有這些發生在對中國領導人習近平來說風險特別大的時期——他有望在10月16日召開的中共黨代會上獲得前所未有的第三個任期。

那麼究竟是什麼出了問題？

1. 清零政策正在造成嚴重破壞

再包括深圳和天津這樣的製造業中心在內的多個城市，疫情不斷爆發帶來的封城，持續損害各行業的經濟活動。

人們也不在食品飲料、零售或旅遊等方面花錢，使服務業面臨壓力。

在製造業方面，根據中國國家統計局的數據，製造業企業的活動在9月份似乎已經重新上揚。

這種反彈可能是源於政府在基礎設施方面的投資增加。

但是此前兩個月，製造業都處在收縮區間。這引起了人們的質疑，特別是一項私人調查顯示，9月份製造業企業活動實際上有所下降，需求不足創傷了生產、訂單和就業。

由於更高的利率、通貨膨脹和烏克蘭戰爭，美國等國家的需求也出現了下降。

專家們同意，北京可以採取更多措施來刺激經濟，但在清零政策結束之前，沒什麼理由這麼做。

標普首席亞洲經濟學家庫季斯（Louis Kuijs）表示，「如果企業不能擴張或人們不能花錢，向我們的經濟注入資金就沒有什麼意義了」。

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2. 政府做得還不夠

北京方面已經出手了——8月，它宣佈了一項1萬億元人民幣的計劃，以刺激小企業、基礎設施和房地產的發展。

但官員們可以做得更多，以促進支出，實現增長目標，並創造就業機會。

這包括對基礎設施進行更多投資，放寬購房者、房地產開發商和地方政府的借貸條件，以及對家庭實行減稅。

庫季斯說，「與我們在以前的經濟疲軟時期看到的情況相比，政府對經濟疲軟的反應是相當溫和的。」

分析：獨特的困境

BBC中文記者 陳岩

中國當前經濟困境是獨特的，三個不同的背景交疊在一起。

在這一輪經濟下行中，中國政府的刺激政策顯得十分克制，尤其是與2008年的政策比，當時著名的「四萬億」刺激計劃，不僅挽救中國經濟，還托起低迷的全球經濟。然而，缺乏效率的大規模投入，造成產能過剩，累積金融風險，使中國花了多年消化這枚苦果，以至於如今的中國政府即便在經濟更糟於2008年的當下，還不忘強調不搞「大水漫灌」，謹慎行事。

房地產領域則更為獨特，長期以來，中國人對房子的執念，使這個市場在經濟危機中扮演著救場作用，只要稍一刺激就會快速上漲，但現在對房地產的限制不斷解除，樓市成交量和價格卻還在繼續走低。這不難理解，過去幾年，中國在「房住不炒」的指導下，對整個行業的壓力持續加大（比如限制貸款），以至於行業「咔吧」一聲斷裂，「爛尾樓」成批出現，購房者的信心短期很難彌補。

疫情之下的反轉是最後一重壓力。嚴格的防疫政策，使工廠停產，尚能在之後加班趕出來；對消費的傷害則是永久的，對人員流動的嚴苛限制，讓中國人的消費出現全方位降級。有網友形容，「掐著脖子的手不鬆開，怎麼用藥都不會好」，中國的經濟信心全面恢復，幾乎將全部取決於這隻手何時鬆開。

3. 中國的房地產市場正處於危機之中

房地產疲軟和購房者的負面情緒無疑拖慢了經濟增長。

這對經濟造成了嚴重打擊，因為房地產和其關聯產業佔中國GDP的比重多達三分之一。

庫季斯表示，「當房地產市場信心不足時，人們對整個經濟形勢感到不確定。」

購房者們開始拒絶為未完工的建築還貸款，還有一些人懷疑他們的房子是否能完工。對新房的需求下降，減少了相關建材的需求。

儘管北京方面努力支撐房地產市場，但今年幾十個城市的房價已經下降了20%以上。

由於房地產開發商面臨壓力，分析人士說，當局可能必須採取更多措施來恢復對房地產市場的信心。

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4. 氣候變化使事情變得更糟

極端天氣開始為中國的工業產生帶來持續性影響。

一場嚴重的熱浪，以及隨之而來的乾旱，在8月襲擊了西南部的四川和重慶。

由於空調用電量的激增，它使這個幾乎完全依賴水電的地區的電網不堪重負。

包括iPhone製造商富士康和電動汽車製造商特斯拉等，都一度被迫縮短工時或完全關閉。

中國統計局在8月表示，僅鋼鐵行業的利潤在2022年前七個月就同比下降了80%以上。

北京方面最終出手相救，投入數百億美元支持能源公司和農民。

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5. 中國科技巨頭們正在失去投資者

對中國科技巨頭的監管打壓已經持續了兩年，這對經濟而言沒有起到幫助作用。

騰訊和阿里巴巴在最近一個季度報告了其收入的首次下降——騰訊的利潤下降了50%，而阿里巴巴的淨收入下降了一半。

數以萬計的年輕工人失去了工作——增加了就業危機，16至24歲的人中有五分之一失業。從長遠來看，這可能會損害中國的生產力和增長。

投資者也感覺到了北京的轉變——隨著習近平對權力的控制力增強，中國一些最成功的私營公司受到了更多的審查。

由於國有企業似乎更受青睞，外國投資者正在將資金撤出中國。

日本軟銀從阿里巴巴撤出了大量現金，而沃倫·巴菲特的伯克希爾·哈撒韋正在出售其在電動汽車製造商比亞迪的股份。僅在今年下半年，騰訊就有價值超過70億美元的投資被撤回。

而且美國還在打擊在美上市的中國公司。

「一些投資決定被推遲，一些外國公司正在尋求在其他國家擴大生產。」標普在最近的一份報告中表示。