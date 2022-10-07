兩岸關係緊張之下，台灣果農面臨的困境

林婕（Erin Hale）

特約商務事務記者，發自台灣

27 分钟前

圖像來源，Erin Hale 圖像加註文字， 吳程萬與妻子劉茗秝表示，像他們這樣的台灣農民，現在很難出售自己的收成

果農吳程萬說，中國的禁令來得正不是時候。

「今年我非常小心，」他說，「我特別害怕，因為少雨乾旱影響生長，然後政治環境又令中國切斷了訂單，所以我們的柚子賣不掉了。」

柚子屬於大型柑橘類水果，比西柚甜一點。

在9月初，台灣東岸的小鎮瑞穗鄉附近的果園，堆滿了這種水果。

柚子的採摘一般是在中秋節之前，今年這個台灣和中國大陸的傳統節目是在9月10日。有點像在美國過感恩節，慶祝這個節日會有很多食物，當中就包括柚子。

但是今年，作為當地農民的吳先生說，在價格暴跌之下，他的很多鄰居都放棄出售莊稼了。

圖像來源，Erin Hale 圖像加註文字， 在台灣和中國大陸，柚子都是中秋節常見的食品

這背後的大背景當然是，實際上實行自治的台灣將自己看作是與中國大陸區別開來的，它有自己的民選政府，而北京則將此島嶼看作是一個叛離的省份，最終必將歸入其控制。

瑞穗鄉的農民通常會將他們70%的柚子出口至中國大陸，所以吳先生說，禁令使得所有人都難以維繫肥料和人工等成本。

「在中秋節前一個月，市場已經飽和，所以到我們瑞穗收成柚子的時候，已經太晚了，價格已經掉了下來，」他說。

「今年的中國市場禁令來得很快，所以要找新市場已經太晚了，要作出反應也太晚了。」

法國外貿銀行（Natixis）的亞太區首席經濟學家阿麗西婭·加西亞·赫雷羅（Alicia Garcia Herrero）說，中國禁入台灣柚子對台灣來說不是一個「大問題」。話雖如此，它必須要放在一個大體語境下來看待——它只是北京在上月實施的諸多禁令當中的一個。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 8月，佩洛西訪問台灣，並與台灣總統蔡英文會面

中國大陸總共禁止了台灣超過2000種不同種類食物的進口，從魚類到海藻，再到食用油、蛋糕和其他水果。在這之前就已經有台灣鳳梨、蓮霧（水蓊）和釋迦果等水果的進口禁令。

所有這些加起來，凸顯了台灣與中國大陸岌岌可危的經濟聯繫。

另一方面，台灣有22%的進口來自中國大陸，來自美國則只有10%。

台灣與中國大陸的貿易有很多都集中在台灣的電子與半導體產業，這個行業與中國的科技產業關係千絲萬縷，但是星展銀行的經濟學家馬鐵英表示，農民和糧食企業卻是特別受到進口禁令的衝擊。

這是因為，與台灣的科技產業不一樣，禁止這些糧食的進口可以不對中國大陸自身的生產造成任何影響。此外，中國大陸還從2019年開始就禁止國民前往台灣度假。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣與中國大陸的科技產業經濟關係千絲萬縷，比如這家在中國大陸的電路板工廠，就是台資企業

「今後，北京會不會推出更多禁制措施，是需要密切觀察的，」馬鐵英說。

「北京可能會將進口禁令擴展到一些低端的台灣產品，比如鞋子和木材。在這些領域，台灣的出口銷售高度依賴中國大陸，而中國大陸對台灣進口的供應依賴程度卻很低。」

台灣中央研究院政治學研究所的助研究員賴潤瑤說，台灣農民正在日本、澳大利亞和中東尋找新的買家，但這需要時間。

「中國大陸對熱帶水果和遊客的禁令會持續多久並不明確，但是台灣對自身農產品業的多元化策略肯定會持續下去，」賴潤瑤說，「台灣農民要完成所需的結構性調整和部門改革可能要花好幾年。」

她補充說，台灣更廣大的商界，也可能是時候要跳開中國實施多元化了。與此同時，其他分析人士也開始擔憂，隨著兩岸關係跌入25年來的低點，中國可能會在未來試圖圍困台灣。

圖像來源，Erin Hale 圖像加註文字， 吳先生在自己的農場上開拖拉機工作，他希望台灣能找到新的出口市場

回到台灣的東岸鄉村，這些擔憂卻似乎有點遙遠，當下才是最沉重的。

在吳先生的農場，工作人員仍然要收割他的柚子樹。

吳先生和他的太太希望，台灣能夠找到新的出口市場，以及柚子的新用途——它仍然被看作是一種「時令水果」。他還希望，政府的補助不僅是幫助買家，也能直接惠及像他這樣的農民。