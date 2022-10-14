美國通脹：9月幅度稍有回落，但仍高於市場預期

娜塔莉·舍爾曼（Natalie Sherman）

BBC商務記者 紐約報道

2 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 過去一年，美國雞蛋價格同比上升超過30%。

美國上月消費者物價指數超乎預期，似乎意味著世界第一大經濟體抗擊通貨膨脹依然任重道遠。

截至2022年9月為止12個月的通脹率——即量度價格上漲指標——為8.2%，低於8月份的8.3%。

雖然數字稍有回落，但仍高於市場預測。

美國央行試圖緩解有關問題的措施導致美元匯價與國際借貸成本上漲，使美國通脹率受到密切關注。

最新通脹率遠高於央行的2%目標，這意味著聯邦儲備局有可能要繼續提高利率，以圖為價格飆升降溫。

英國首選米頓投資者（Premier Miton Investors）首席投資官尼爾·比雷爾（Neil Birrell）說：「聯儲局得在下一次例會上提出回應，繼續緊抓政策，直到控制通脹有點起色為止。」

「印鈔票增加不確定性，對整體經濟是壞消息，對消費者尤其糟糕。現在漲息機率怎麼看都比之前高了。要從中找出對經濟或市場的任何好處很困難。」

自6月份的9.1%之後，受惠於汽油零售價格下跌，美國通脹率持續回落。服裝與二手汽車價格上月也有所收斂。

但通脹問題仍在影響美國經濟的其他組成部分。糧油雜貨價格在過去12個月同比上漲13%，住房與醫藥成本也在猛飆。

剔除食品與能源價格後的9月份通脹率為6.6%，是1982年以來最快增速。

信安資金管理（Principal Asset Management）首席全球策略師西馬·沙阿（Seema Shah）說：「也許更讓人憂心忡忡的不是整體數字，而是通脹的商品組合。」

「棲身之所（shelter）與醫護指數上升……證明價格壓力極其頑固，聯儲局不出手打擊，難以下降。」

聯邦儲備局自3月至今已五度漲息，最近幾個月更不尋常地選擇大漲，造成金融市場波動，導致住房市場等急速放慢。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 世界各地絶大多數普通人都飽受物價上漲所苦，但是某些行業，現在這個時候生意特別好，物價飛漲下他們的獲利也突破紀錄。

聯儲局尋求透過讓借貸變得更昂貴來降低借貸需求，尤其像汽車與住房貸款等高價項目，來緩減價格上升推力。

但在經濟活動放慢之際，聯儲局也有可能將經濟推進衰退。隨著通脹率對聯儲局措施展示排斥跡象，分析人士日趨認為這可能性真實存在。

隨著11月國會中期選舉逼近，美國總統拜登（Joe Biden）在設法游說國民，從就業崗位創造勢頭強勁、失業率低來看，經濟活動放慢是為了從新冠疫情大流行以後的飆速增長向健康增長過度。

拜登本周接受採訪時說：「我不認為會經濟衰退，即便如此，也只會是稍微衰退。」

但外界對美國經濟的擔憂明顯對民主黨構成壓力。

拜登總統在星期四（10月13日）的通脹數據報告發表後說：「美國人飽受生活成本壓迫，這已存在了好幾年，他們不需要今天的報告來告訴他們這事實。這是我為什麼要選總統的關鍵原因之一。」

「今天的報告說明打擊高價格的工作取得一些進展，縱使我們要做的事情還有許多。」

「今年的聖誕節不會盛大如昔」

圖像來源，Brooke Riske 圖像加註文字， 布魯克·里斯克說，她親眼目睹糧油雜貨以至於女兒的跳舞裙子紛紛持續漲價。

布魯克·里斯克（Brooke Riske）一家一年多前開始籌劃在弗吉尼亞州（Virginia；維珍尼亞州）建設新居，但建材價格上升，借貸成本飆漲，迫使他們收縮建房規模。

這位36歲，有兩位孩子的母親說：「我們得踩剎車。我們仍然會把新居建起來，但我們得建一座比預期細小的家，還要承擔比我們預期昂貴的房貸。」

生活成本上漲對他們的衝擊還涉及其他方面，糧油雜貨和她女兒的舞蹈服裝價格等都在上漲。從事教育行業的布魯克說，她的工資毫無寸進。

她說：「今年的聖誕節不會像從前般盛大，因為我們沒那麼多錢，我們都在試著聰明地應對一切未知之數。我對未來幾年感到前路茫茫。我們是要迎接嚴峻的經濟衰退了嗎？」

報告公布之後，股市猛跌，但在盤中止跌回升。

許多分析盼望聯儲局能在下一次例會中放慢漲息步伐，同時指出航運價格走低等跡象說明通脹率或已趨向下行。

但在趨勢明朗化之前，即使漲息通常會驅使資金回籠美國，推高美元匯率，分析人士仍然認為利率將繼續走高。外界擔憂這將波及世界，而許多國家當下已在跟本土通脹問題艱苦搏鬥。

在星期三（12日）的一次演說中，曾任聯儲局首長的美國財長耶倫（Janet Yellen）承認這種憂慮。她稱美國「在意」環球形勢，但國內憂患主導政策。