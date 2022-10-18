稀土：澳大利亞能否挑戰中國的市場統治地位

費爾·默瑟（Phil Mercer）

BBC記者，發自悉尼

1 小时前

圖像來源，Arafura 圖像加註文字， 阿拉弗拉的諾蘭項目將建於澳大利亞中部、愛麗斯泉以北。

在澳大利亞中部血紅的土地上，礦業公司阿拉弗拉（Arafura）正計劃建造一個開採和加工那些高需求礦物質的設施。

位於愛麗斯泉（Alice Springs）以北80英里的「諾蘭項目」（Nolans Project），位於這個國家最熱最乾旱的地方之一。

儘管自然條件極端，但是阿拉弗拉相信，投資將會物有所值。計劃中的開採與加工設施，可以滿足全球對釹鐠混合物（NdPr）需求的5%，這些是用在強力磁鐵中的金屬元素。

它們都屬於稀土元素，在電子產業中至關重要。

鐠、銪、鋱以及其他稀土金屬在過去很少聽聞，如今卻被廣泛用語生產手機觸屏、風力發電機和其他現代科技產品。

開採這些礦物是一項產業，目前正由中國主導，但是地緣政治和貿易力量正在重塑這一國際市場。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國主導了稀土金屬的生產。

澳大利亞作為一個有悠久礦業傳統的鐵礦和煤礦出口超級大國，相信自己處在有利位置，來加入這場為電動汽車和風力發電機提供關鍵部件的採礦競賽。

「這肯定可以成為澳大利亞一個扭轉形勢的契機。我們在稀土金屬方面是相對地得天獨厚，」阿拉弗拉資源公司（Arafura Resources）的董事總經理加文·洛克耶（Gavin Lockyer）說。

「這可能真的會將澳大利亞推到可再生產業的前台。」

「要發現稀土礦藏是相對容易的，難的是找到形成規模的、有經濟價值的貴金屬礦藏。」

稀土是元素週期表上十幾種元素的集合。它們其實並不特別稀有，在地殼裏的蘊藏其實還挺豐富。

政府研究機構澳大利亞地球科學局（Geoscience Australia）表示，這些元素有廣泛的工業、醫療、生活及戰略用途，「因為它們在催化、核、電、磁和光方面有獨特的特性。」

它們被應用於「磁鐵和超強力磁鐵、發動機、合金、電子和電腦產品、電池、催化轉換器、石油煉製、醫療成像和激光」。

銪元素用於熒光燈，釓元素用於核動力棒，而鐿元素則用於太陽能板。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 稀土金屬已成為電子產品的重要元素。

洛克耶指出，一些最新科技有賴於它們的這些性能。

「要記住重要的一點，電動車大約只含有價值200澳元左右的釹鐠混合物，但是沒有它，電動車就不會有效運作。對風力發電機來說也是相似的。」他說。

在充滿戰爭與威脅的時代，貴金屬有戰略價值，被用於戰鬥機、導彈和無人機，還有其他用於太空探索的高科技設備。

澳大利亞萊納斯稀土有限公司（Lynas Rare Earths）已經與美國國防部訂立合約，在美國建造數百萬美元的加工設施，以降低在戰略性礦產方面對中國的依賴。

萊納斯是世界上除中國之外唯一運營礦井的大型稀土生產商，它在西澳運營維爾德稀土礦山（Mount Weld）。

「我們期望不僅要滿足美國政府對稀土的需求，還要重振本地和稀土市場，」萊納斯的董事總經理阿曼達·拉卡澤（Amanda Lacaze）向澳大利亞廣播公司（ABC）表示。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國能源部長格蘭霍姆警告，中國在可再生能源技術方面正「大行其道」。

美國能源部長珍妮弗·格蘭霍姆（Jennifer Granholm）近日於悉尼一場會議上警告，中國正在可再生能源技術和供應鏈上「大行其道」。

北京對於稀土供應的控制，一直被位於堪培拉的一個獨立智庫澳大利亞戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI)記錄在案。

該機構記錄了在2010年中國漁船與日本巡邏船在主權爭議島鏈附近相撞的事故後，礦產如何成為一種外交武器。北京當時指責日方「非法攔截」其拖網漁船，並採取了反制措施。

「我們看到中國政府將停止對日稀土供應作為對日本政府經濟脅迫的其中一部分，」ASPI的分析師張羽楊（Albert Zhang）說。

「自此之後，各國意識到，只有一個稀土主要供應者是有風險的，而這種重要的原材料不能只受制於一個政府的政治意志。澳大利亞有這種資源，也有合適的企業類別和資本投資，來使世界供應鏈多元化。」

澳大利亞專家已經指出，因為美國對台軍售，近期中國還而威脅限制對美國國防承包商的稀土供應。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 稀土金屬常用於製造風力發電機中的強力磁鐵。

主管ASPI北澳戰略政策中心的約翰·科恩（John Coyne）也警告說，中國不會輕易放棄對國際稀土產業的鉗制式統治地位。他指出，北京利用其「權力和市場扭曲戰術，在它想要的時候向市場進行戰略性傾銷，以此來趕走競爭對手和阻止新的市場進入者。」

「澳大利亞有世界第六大的稀土礦藏儲備。不過，它們大部分都未開發，只有兩個礦在生產。」他說。

「澳大利亞擁有巨大的潛力建設多種礦石礦物的加工基地。然而，如果採礦者還是必須要將（稀土）礦物送到中國加工，那創建彈性的供應鏈也就沒有意義了。」

中國官媒《環球時報》指，北京將歡迎在這項產業裏「改進產能」的「良性競爭」。

該報指，美國及其盟友試圖遏制中國的崛起，將有毒的地緣政治帶到關鍵的稀土行業及其他經濟和貿易領域。

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今年較早前，韓國現代汽車（Hyundai）公司與阿拉弗拉資源公司簽署了一份諒解備忘錄，後者向前者提供「穩定地緣政治環境下的（稀土）供應安全」。

阿拉弗拉與通用電氣可再生能源公司（GE Renewable Energy）也在7月達成一份類似的釹鐠混合物供應協議。

「我們所有人在全球大流行疫情期間都能看到有多條供應鏈的重要性，」通用電氣的薩姆·馬萊什（Sam Maresh）說，「最終，多元供應鏈是符合所有人的利益。」

「我們要有稀土來生產非常強力的磁鐵，用於我們的離岸風力發電機。釹鐠混合物讓你能生產超級強力磁鐵，令發電機轉起來，借風力產生電力，」他向BBC表示。